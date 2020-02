February 18, 2020 12:00 ET

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ème TRIMESTRE

Chiffres d’affaires T4* : 7,4M€ +9%

Chiffre d’affaires 2019* : 24,7M€ - 6%

EBITDA T4* : + 1,0M€

EBITDA 2019* : + 0,1M€





Levallois-Perret, le 18 février 2019, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2019.

Activité



En M€ T4 2019* T4 2018 (1) Var. % FY 2019* FY 2018 (1) Var. % Groupe Chiffre d’affaires 7,4 6,8 +9% 24,7 26,3 -6% Marge brute 3,6 2,4 +49% 11,9 12,5 -5% EBITDA (2) 1,0 (1,8) - 0,1 (2,9) -

Le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre 2019 s’élève à 7,4 millions d’euros, contre 6,8 millions d’euros (+9%) au quatrième trimestre 2018 (après retraitement des activités cédées en fin d’année 2018). L’augmentation du chiffre d’affaires de 0,6 million d’euros s’explique par la croissance soutenue de la filiale Quantum et le retour à la croissance d’Admoove.

L’activité de social marketing Adpulse a continué de décroitre mais son poids relatif dans l’activité du groupe est désormais limité. Grâce à ce rebond global de l’activité au quatrième trimestre, l’EBITDA du groupe sur cette période est positif à hauteur de 1 million d’euros.

Sur l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 24,7 millions d’euros contre 26,3 millions d’euros en 2018, en baisse de -6%. Du fait du redressement opéré à partir du troisième trimestre, d’une gestion rigoureuse de ses marges et de ses coûts ainsi que des bonnes performances de fin d’année, l’EBITDA annuel repasse en positif à hauteur de 0,1 million d’euro.

Actualités et perspectives

Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil d’administration a décidé de nommer M. Salih Hikmet Cosgun Directeur Général de la société AdUX en remplacement de M. Cyril Zimmermann.

Le Conseil d’Administration a vu également sa composition évoluer et sera désormais composé de 3 membres : Madame Kyra Steegs représentante d’Azerion, Madame Catharina Hillström, administrateur indépendant, et M. Trond Dale, administrateur indépendant. Le conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration. M. Trond Dale a ainsi été désigné Président du Conseil d’administration.

Le nouveau management et le Conseil d’Administration de la société comptent poursuivre le travail de redressement entrepris en 2019 dans la continuité de la stratégie telle qu’exposée dans le prospectus visé par l’AMF le 5 décembre 2019 sous le numéro 19-561.

Concernant la stratégie, la société Azerion Holding B.V. a confirmé à la société ses intentions, notamment quant à la poursuite de la stratégie, telles qu’exprimées dans la déclaration susvisée.

Prochaine communication financière

Résultats annuels 2019

le jeudi 2 avril 2020 après bourse







* Sur la base de comptes non audités au 31 décembre 2019.

([1]) Les données ont été établies sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Belgique, Italie, Portugal) selon IFRS 5 présentés en Note 6 des comptes consolidés 2018.

(2) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.





