February 18, 2020 12:21 ET

QUEBEC CITY, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der LiDAR-Technologie, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, hat heute angekündigt, dass es das Ergebnis der Zusammenarbeit mit seinem Ökosystempartner Renesas auf der AV20 Silicon Valley Conference vom 26. bis 28. Februar im Pullman San Francisco Bay ausstellen wird. Im Laufe der Jahre hat sich diese Veranstaltung als das wichtigste Treffen für Branchenführer, Ingenieure, Kunden, Regulierungsbehörden, Lösungsanbieter und Hochschulen etabliert. Es bietet ein hervorragendes Forum, um sich über aktuelle Probleme, Regulierungsreformen, innovative Entwicklungen und zukünftige Trends in der Branche zu informieren, Wissen auszutauschen und Netzwerke aufzubauen.

LeddarTech freut sich über die Zusammenarbeit mit Renesas und führt das preisgekrönte Leddar™ Pixell vor, ein Solid-State-3D-LiDAR-Cocoon für autonome Shuttles, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Leddar Pixell basiert auf der LCA2 LeddarEngine ™, für die LeddarTech mit Renesas zusammengearbeitet hat. Die Teams haben bei der Entwicklung und Herstellung des LCA2 SoC eng zusammengearbeitet, das in Kombination mit der Signalverarbeitungsbibliothek LeddarSP™ die LCA2 LeddarEngine bildet, die neue Maßstäbe für das Design integrierter und anpassbarer Solid-State-LiDAR-Lösungen setzt.

Die LeddarEngine, die für Tier-1-Automobilzulieferer und -Systemintegratoren optimiert ist, wird ebenfalls vorgestellt. Auf ihrer Basis kann eine Vielzahl hochoptimierter Solid-State-LiDAR-Sensoren entwickelt werden, die für zahlreiche ADAS- und AV-Anwendungen für den Mobilitäts- und Pkw-Markt eingesetzt werden können.

Neben den Technologien von LeddarTech stellt Renesas das R-Car V3H SoC vor, das eine Kombination aus hochleistungsfähigem maschinellen Sehen und künstlicher Intelligenz bei niedrigem Energieverbrauch liefert. Damit bietet das System in Kombination mit der LiDAR-Hinderniserkennungssoftware eine optimierte integrierte Lösung für Frontkameras in autonomen Fahrzeugen der Autonomiestufe 2+. Die LOD-Software verwendet spezielle Hardwarebeschleuniger für Schlüsselalgorithmen, einschließlich konvolutioneller neuronaler Netzwerke, um 3D-Objekte, einschließlich Autos und LKW, zu erkennen.

„Wir glauben, dass starke strategische Partner und Kooperationen innerhalb der Branche unseren Kunden im Automobil- und Mobilitätssektor einen erheblichen Mehrwert bieten, da sie ihnen helfen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und Systemkosten zu senken und gleichzeitig schnelle Markteinführungen zu erzielen“, so Michael Poulin, Vice President of Product Management bei LeddarTech. „Renesas ist seit vielen Jahren ein strategischer Partner von LeddarTech und wir freuen uns sehr, auch für die AV20 wieder auf diese Partnerschaft bauen zu können. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte, Leddar Pixell und unsere LeddarEngine-Plattform, die die LCA2- und LCA3-Suite aus SoC und Signalverarbeitungsbibliothek umfasst, auf dieser Veranstaltung vorzustellen“, so Poulin weiter.

„Die Zusammenarbeit zwischen Renesas und LeddarTech war immer ausgezeichnet“, so Tomomitsu Maoka, Senior Vice President, Deputy General Manager der Automotive Solution Business Unit bei Renesas. „LeddarTech ist weltweit als Pionier in der LiDAR-Technologie bekannt, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen fortzusetzen, während weltweit immer mehr ADAS- und AD-Fahrzeuge einsetzt werden.“

