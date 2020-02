CIUDAD DE QUEBEC, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, un líder del sector en tecnología LiDAR, que ofrece la plataforma LiDAR automotriz y de movilidad más versátil y escalable del mercado, anuncia hoy que expondrá el resultado de la colaboración con su socio de Ecosistema Renesas en la Conferencia AV20 Silicon Valley del 26 al 28 de febrero en The Pullman San Francisco Bay. A través de los años, este evento ha comprobado ser el principal intercambio para los líderes del sector, ingenieros, clientes, reguladores, proveedores de soluciones y académicos para obtener información, compartir y conectarse con los más recientes obstáculos, reforma de regulaciones, desarrollos innovativos y tendencias futuras en el sector.

LeddarTech está entusiasmada de colaborar con Renesas y demostrará el galardonado Pixell de Leddar™ , un LiDAR en capullo de estado sólido 3D para vehículos autónomos para transporte de pasajeros, vehículos de entrega y robotaxis. Leddar Pixell presenta el LCA2 LeddarEngine ™, para el cual LeddarTech colaboró con Renesas. Los equipos trabajaron estrechamente en el diseño y la fabricación del LCA2 SoC, que combinado con la biblioteca de procesamiento de señal LeddarSP™, crea el LCA2 LeddarEngine, que establece el estándar para el diseño de soluciones LiDAR integradas y personalizables de estado sólido.

El LeddarEngine, optimizado para integradores de sistemas y proveedores automotores de primer nivel para diseñar y producir una variedad de sensores LiDAR de estado sólido altamente optimizados, que pueden ser utilizados en una multitud de aplicaciones ADAS y AV para los mercados de movilidad y de vehículos de pasajeros, también se expondrá.

Además de las tecnologías LeddarTech, Renesas presentará R-Car V3H SoC, que ofrece una combinación de rendimiento de visión de computación y procesamiento de inteligencia artificial en niveles de baja potencia, proporcionando una solución integrada optimizada para cámaras frontales automotoras en vehículos autónomos Nivel 2+ combinados con el software de detección de obstáculos LiDAR. El software LOD utiliza aceleradores de hardware dedicados para algoritmos clave, incluyendo redes neurales convolucionales, para detectar objetos 3D incluyendo automóviles y camiones.

“Creemos que los socios estratégicos fuertes y colaboradores del sector ofrecen valor y beneficios significativos para nuestros clientes en los mercados automotriz y de movilidad, ayudando a disminuir los riesgos de desarrollo y reducir los costos de sistema, mientras logran el tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido", dijo Michael Poulin, vicepresidente de gestión de producto de LeddarTech. “Renesas es socio estratégico de LeddarTech desde hace muchos años, y nos complace continuar desarrollando esta asociación una vez más para AV20. Esperamos demostrar nuestros últimos productos, el Leddar Pixell, así como nuestra plataforma LeddarEngine, que incluye el conjunto LCA2 y LCA3 de SoC y la Biblioteca de Procesamiento de Señal", continuó el Sr. Poulin.

“Renesas siempre ha disfrutado una excelente relación colaborativa con LeddarTech”, dijo Tomomitsu Maoka, vicepresidente sénior y gerente general adjunto de la unidad de negocios de solución automotora en Renesas. “LeddarTech es mundialmente reconocida como pionera en tecnología LiDAR, y esperamos continuar nuestra asociación a medida que avanzamos la implementación de aún más vehículos ADAS y AD en todo el mundo”.

Para coordinar una reunión en AV20, visite, leddartech.com/av20conference

Acerca de Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation ofrece innovación de diseño integrada confiable con soluciones completas de semiconductores que habilitan a miles de millones de dispositivos conectados e inteligentes para optimizar la manera en que las personas trabajan y viven. Un líder mundial en productos microcontroladores, analógicos, energía y Sistema-en-Chip (SoC), ofrece soluciones integrales para un amplia gama de aplicaciones automotrices, industriales, electrónicos para el hogar, automatización de oficia y tecnología de comunicación de información que ayudan a dar forma a un futuro sin límites. Para más información visite, renesas.com .

Acerca de LeddarTech

LeddarTech is an industry leader providing the most versatile and scalable auto and mobility LiDAR platform based on the unique LeddarEngineTM which consists of a suite of automotive-grade, functional safety certified SoCs working in tandem with proprietary LeddarSPTM signal processing software. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto de movilidad de tecnología avanzada, con más de 70 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de manejo autónomo

LeddarTech también presta servicios al mercado de movilidad con soluciones de módulo LiDAR de estado sólido de alto rendimiento para vehículos autónomos de transporte de pasajeros, camiones, autobuses, vehículos de entrega y robotaxis. Estos módulos son desarrollados para apoyar el mercado de movilidad, así como también para demostrar las capacidades de la plataforma de automóviles y movilidad de LeddarTech como base de desarrollo para otros proveedores de LiDAR.

Información adicional acerca de LeddarTech se puede encontrar en, www.LeddarTech.com y LinkedIn , Twitter , Facebook y YouTube.

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore, y los logotipos de LeddarTech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Inc. Todas las otras marcas, nombres de producto y símbolos son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.