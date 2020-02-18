魁北克市, Feb. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及出行LiDAR平台的LiDAR技术行业领先企业 LeddarTech ®今天宣布，将于2月26-28日在旧金山湾普尔曼酒店举行的AV20 Silicon Valley大会上展出与生态系统合作伙伴 Renesas 的合作成果。多年来，这一活动已成为业界领袖、工程师、客户、监管机构、解决方案提供商以及学术界了解最新阻碍、法规改革、创新发展和行业未来趋势并就此进行分享和建立联系的首选交流平台。

LeddarTech很高兴能与Renesas合作，并且将展出屡获殊荣的 Leddar™ Pixell ，这是一款用于自动驾驶班车、货运车和机器人出租车的3D固态Cocoon LiDAR。Leddar Pixell配有 LeddarTech和Renesas合作开发的LCA2 LeddarEngine ™。这两个团队在LCA2 SoC的设计和制造上紧密合作，在与LeddarSP™信号处理库结合的同时，创建了LCA2 LeddarEngine，从而为可定制的集成固态LiDAR解决方案的设计设立标准。

LeddarEngine也将在展会上展出，其针对汽车一级供应商和系统集成商进行了优化，以设计和生产各种高度优化的固态LiDAR传感器，这些传感器可用于出行和轿车市场的多种ADAS和AV应用。

除了LeddarTech技术，Renesas还将展示R-Car V3H SoC，该技术可在低功耗水平下实现高性能计算机视觉和人工智能处理，为结合了LiDAR障碍物检测软件的2级以上自动驾驶汽车中的汽车前置摄像头提供嵌入式优化解决方案。LOD软件使用专用的硬件加速器执行卷积神经网络等关键算法，以检测汽车和卡车等3D对象。

“我们相信，强大的战略合作伙伴关系和行业合作将有助于降低开发风险和系统成本，同时实现最快上市时间，从而为汽车和出行市场的客户带来巨大价值和收益” LeddarTech产品管理副总裁Michael Poulin表示， “Renesas多年来一直是LeddarTech的战略合作伙伴，我们很高兴能通过AV20继续发展合作关系。我们期待在这次活动中展示我们的最新产品—Leddar Pixell和LeddarEngine平台，其中包括SoC的LCA2和LCA3套件以及信号处理库。”Poulin先生继续说道。

“Renesas一直与LeddarTech保持着良好的合作关系，”Renesas汽车解决方案业务部高级副总裁兼副总经理Tomomitsu Maoka表示， “LeddarTech是全球知名的LiDAR技术先锋，我们期待在全球范围内部署更多的ADAS和AD车辆的过程中继续合作”。

如需安排AV20会议，请访问 leddartech.com/av20conference

关于Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation提供可靠的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案，旨在通过数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。Renesas是微控制器、模拟、电源和SoC产品的全球领先企业，可为众多汽车、工业、家用电子产品、办公自动化以及信息通信技术应用提供全面解决方案，有助于塑造无限未来。如需了解更多信息，请访问 renesas.com 。

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及出行LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

有关LeddarTech的更多信息可在 www.LeddarTech.com 上找到，也可通过在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube上关注来了解。

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。