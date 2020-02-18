魁北克市, Feb. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, 是 LiDAR 技術的業界領導者，在提供最靈活和可擴展性最高的 汽車和移動 LiDAR 平台， 公司今天宣布與其生態系統夥伴 Renesas 在 2 月 26 日至 28 日 於鉑爾曼三藩市灣酒店舉行的 AV20 矽谷會議 展示其合作成果。多年來，該活動已是業界領導者、工程師、客戶、監管機構、提供解決方案之商戶和學術界的主要交流項目，為業界最新的障礙、法規改革、創新的發展及未來趨勢提供學習、分享和聯繫的機會。

LeddarTech 很高興與 Renesas 合作，並將展示屢獲殊榮的 Leddar™ Pixell ，這是一種用於自動穿梭、運載的工具和智能的士的 3D 固態 LiDAR。LeddarTech 與 Renesas 合作，讓 Leddar Pixell LeddarTech 具有 LCA2 LeddarEngine ™ 。 團隊在 LCA2 SoC 的設計和製造方面緊密合作，與 LeddarSP™ 信號處理庫結合使用時，創建了 LCA2 LeddarEngine，並為集成和可訂制的固態 LiDAR 解決方案之設計定立了標準。

還展示了針對汽車一級供應商和系統集成商進行了優化的 LeddarEngine，並將設計和生產各種高度優化的固態 LiDAR 感應器，這些感應器可用於移動和乘用車市場的多種 ADAS 和 AV 應用程序中。

除了 LeddarTech 的技術外，Renesas 還將展示 R-Car V3H SoC，該芯片在低功率水平下提供了高性能的電腦視覺性能和人工智能處理組合，為 2 級以上自動駕駛汽車中的前置攝影鏡頭提供了更佳的嵌入式解決方案，以及 LiDAR 障礙物檢測軟件。LOD 軟件使用專用的硬件加速器執行密鑰算法，包括卷積神經網絡，以檢測 3D 對象，包括汽車和卡車。

LeddarTech 的產品管理副總裁 Michael Poulin 講述：「我們相信強大的戰略合作夥伴和行業合作有助降低開發風險和減低系統成本，同時亦可實現最快的上市時間，這能為我們的汽車和移動市場客戶帶來巨大的價值和利益。」 「Renesas 多年來一直是 LeddarTech 的戰略合作夥伴，我們很高興繼續為 AV20 保持這種合作關係。我們期待在這次活動中展示最新產品 Leddar Pixell 和我們的 LeddarEngine 平台，其中包括 SoC 的 LCA2 和 LCA3 套件以及信號處理庫。」Mr. Poulin 繼續說。

Renesas 的汽車解決方案業務部高級副總裁兼副總經理 Tomomitsu Maoka 表示：「Renesas 一直與 LeddarTech 保持著良好的合作關係。」 「LeddarTech 作為 LiDAR 技術的先驅而享譽全球，我們希望繼續向世界各地部署更多 ADAS 和 AD 車輛的過程中，同時維持良好合作關係。」

若要在 AV20 上安排會議，請瀏覽 leddartech.com/av20conference

關於 Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation 通過完整的半導體解決方案提供可信賴的嵌入式創新設計，讓數十億個互聯智能設備能夠改善人們的工作和生活方式。Renesas 是微控制器、模擬、電源和 SoC 產品的全球領導者，可為廣泛的汽車、工業、家用電子產品、辦公室自動化和資訊通信技術應用提供全面的解決方案，有助於塑造無限可能的未來。欲了解更多詳情，請瀏覽 renesas.com .

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，根據其獨特的 LeddarEngine 提供了功能最全備，可擴展的汽車和移動性的 LiDAR 平台™ 該平台由一系列汽車級別，經功能安全認證的 SoC 與專有 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援移動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和移動平台。

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