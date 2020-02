REXEL DÉFINIT DE NOUVEAUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET SE CLASSE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE PARMI LES ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES DANS LA « CLIMATE CHANGE A LIST » DU CDP







Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, a défini de nouveaux objectifs environnementaux et a vu ses efforts pour combattre le changement climatique reconnus par son inclusion pour la deuxième année consécutive dans la « Climate Change A List » du CDP.

Rexel s’engage ainsi à réduire de 35 % ses émissions de GES liées à la consommation d’énergie de ses opérations (scopes 1 et 2) d’ici 2030, par rapport à 2016. Rexel s’engage également à diminuer de 45 % par euro de chiffre d’affaires celles liées à l’utilisation des produits vendus (scope 3) d’ici 2030, par rapport à 2016 également. La définition des nouveaux objectifs environnementaux a été accélérée par l’atteinte anticipée, dès 2017, de ceux définis pour 2020.

Les objectifs de Rexel ont été validés par l’initiative Science Based Target, reflétant la contribution effective du Groupe à une limitation du réchauffement climatique bien en deçà de 2°C. En 2018, Rexel rejoignait logiquement l’initiative Science Based Target, née d’une collaboration entre le CDP (Carbon Disclosure Project), le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wildlife Fund (WWF), visant à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de GES en cohérence avec les préconisations scientifiques, puis à les évaluer et les valider.

Au cœur de la chaîne de valeur de l’énergie, Rexel entend capitaliser sur sa position d’intermédiaire entre fabricants et installateurs pour partager avec eux son engagement environnemental, en les encourageant à devenir acteurs de la transition bas-carbone. L’engagement de Rexel dans cette voie n’est pas nouveau : membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2011, le Groupe signait en 2015 le Manifeste pour le climat (« French Business Climate Pledge ») et affirmait sa volonté de jouer un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique, une volonté réitérée en 2019.

« Considérant que la maîtrise de l’énergie peut, à elle seule, absorber 40 % de la baisse d’émissions de gaz à effet de serre nécessaire au respect de l’Accord de Paris sur le climat, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie, nous avons la responsabilité d’agir et de mobiliser nos parties prenantes pour contribuer, à notre mesure, à la construction d’un avenir durable », a indiqué Patrick Berard, Directeur Général de Rexel.

Les performances du Groupe en matière de lutte contre le changement climatique ont aussi été reconnues par le CDP qui a classé Rexel pour la seconde fois consécutive dans sa sélective « Climate Change A List ». Cette distinction parmi le petit nombre d’entreprises considérées comme hautement performantes traduit l’action de Rexel en faveur d’une réduction de ses émissions de GES, de l’atténuation des changements climatiques et du développement d’une économie sobre en carbone.

Le classement du CDP constitue une référence en termes de transparence environnementale des entreprises. Les résultats sont analysés selon une méthodologie impartiale prenant en compte la compréhension et le management des risques climatiques ainsi que la mise en place d’objectifs ambitieux et significatifs.

En 2019, plus de 500 investisseurs majeurs ont demandé aux entreprises de publier leurs données environnementales par le biais de la plateforme du CDP, ce à quoi 8 400 d’entre elles ont répondu positivement. La liste complète des entreprises figurant sur la « Climate Change A List » du CDP est disponible ici : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores





AU SUJET DU GROUPE REXEL





Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants: FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Europe 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

