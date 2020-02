Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 18 février 2020

Le Groupe IT Link enregistre une année de croissance record de son chiffre d’affaires

Second semestre

En M€ S2 2018

S2 2019

(1) Variation France 21,35 25,75 +20,6% Belgique 0,70 0,65 -7,1% Canada 0,33 0,52 +57,6% Chiffre d’affaires 22,38 26,92 +20,3%

Sur 12 mois

En M€ 2018

2019

(1) Variation France 41,81 49,49 +18,4% Belgique 1,45 1,58 +8,9% Canada 0,58 0,90 +55,2% Chiffre d’affaires 43,84 51,97 +18,5%

Répartition par nature d’activité sur 12 mois

En M€ 2018

2019

(1) Variation Ventes de licences 0,76 0,53 -30,3% Prestations au forfait 3,95 4,31 +9,1% Prestations de services 39,13 47,13 +20,4% Chiffre d’affaires 43,84 51,97 +18,5%

Le Groupe IT Link enregistre une croissance record de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2019. Celui-ci dépasse l’objectif des 50 millions d’euros pour atteindre 51,97 millions d’euros, en hausse organique de +18,5% par rapport à l’année 2018.

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre affiche une croissance de +18,4%. Il s’agit du cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres pour le Groupe.

La France consolide une croissance annuelle de +18,4%, portée par les activités de services dans le secteur des transports et de la mobilité.

Au Canada, la croissance accélère et atteint désormais +55,2% sur l’année.

La Belgique quant à elle affiche une croissance annuelle de +8,9% malgré une contraction de l’activité sur le dernier semestre.

Les ventes de solutions (forfait et licences) affichent une croissance annuelle de +2,8% par rapport à 2018. Les prestations au forfait maintiennent un niveau de croissance annuel à +9,1%. L’activité vente de licences reste globalement en retrait sur l’exercice 2019 malgré un rebond au dernier trimestre.

Au 31 décembre, l'effectif du Groupe est de 664 collaborateurs, soit 100 collaborateurs supplémentaires en un an (+17,7%).

Perspectives 2020

L’année 2019, a permis de confirmer le succès du positionnement du Groupe dans un contexte de croissance des activités autour du “tout connecté”.

Sur le premier semestre 2020, le succès de la dynamique commerciale doit permettre de maintenir une croissance supérieure à 10%.

IT LINK publiera ses résultats annuels de l’exercice 2019, le 31 mars 2020 après bourse.

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

