FORT MYERS, Florida und DUBLIN, Irland, Feb. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RINA Wireless (The Rural Independent Network Alliance) setzt auf Interop Technologies™, den weltweit fortschrittlichsten Anbieter von RCS-Lösungen, und wird dessen umfassende Rich-Communication-Services-(RCS)-Suite einführen, um 10 Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) in Nordamerika erweiterte Messaging-Funktionen bereitzustellen. Bis heute hat Interop Technologies 21 Betreibern die Möglichkeit gegeben, sich ihren Platz im RCS-Messaging zu sichern.



„Diese Vereinbarung wird nicht nur dazu beitragen, die Akzeptanz von RCS bei Abonnenten in Nordamerika zu steigern, sondern auch eine dynamische Entwicklung bei den Betreibern in Gang setzen, die erforderlich ist, um den RCS-Markt zu erweitern und die globale Verfügbarkeit und Interoperabilität von RCS auszubauen“, so John Dwyer, President und CEO von Interop Technologies.

RINA Wireless erhält die umfassende sichere und standardbasierte Cloud- RCS-Suite von Interop Technologies, einschließlich netzwerkinterner P2P-Funktionen, Zusammenschaltung für globale Reichweite und Verfügbarkeit, sowie eine RCS-Business-Messaging -(RBM)-Plattform, mit der MNOs vom wachsenden Messaging-Markt für Verbraucher (B2C) profitieren können. Chatbots und Künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen auch online eine dialogorientierte Kundeninteraktion und verändern damit den Kundenservice. Die Interop RBM-Plattform bietet MNOs die Möglichkeit, von den neuesten technischen Fortschritten zu profitieren, die für den firmeneigenen Messaging-Kanal entwickelt werden.

Dennie Mecham, Chief Operations Officer bei RINA Wireless, meint: „RINA Wireless bietet unseren Mitgliedern seit langem hochwertige, schnelle und umfangreiche drahtlose Netzwerkdienste und neueste Technologien. Mit der Weiterentwicklung von 5G auf dem Markt ist es unserer Ansicht nach unerlässlich, zusätzliche Services wie RCS anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Interop ist von entscheidender Bedeutung und unterstreicht die technologische Vorreiterstellung von RINA.“

Die Partnerschaft steigert die Wettbewerbsfähigkeit von RINA Wireless, da wir so neueste Technologien wie RCS bereitstellen können, sobald entsprechende Geräte im Handel erhältlich sind. So stellen wir sicher, dass Kunden in ländlichen Gebieten, die von RINA Wireless unterstützt werden, Zugang zu den neuesten innovativen Technologien erhalten.

Mecham fügt hinzu: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Interop auszubauen, um unseren Kunden erstklassige Netzwerktechnologie zu bieten und die Verfügbarkeit von RCS-Services für Endbenutzer in ländlichen Gegenden weiter zu verbessern. Jetzt haben RINA Wireless-Endbenutzer in Bundesstaaten wie Utah, Alaska, Idaho, Wyoming, Colorado und Oregon Zugang zu RCS, sobald sie ein RCS-kompatibles Gerät erwerben.“

Die Fully-Managed-Cloud-Lösung von Interop Technologies kann schon heute von MNOs bereitgestellt werden, um die RCS-Akzeptanz und Nutzungsdynamik kostengünstig und mit geringem Risiko zu steigern. Wenn sich später eine abonnementbasierte lizenzierte Bereitstellung für das Unternehmen lohnt, kann es zu einer Private Cloud oder einer netzwerkinternen Option migrieren, die sich vollständig im eigenen Besitz befindet.

Über Interop Technologies

Interop Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für Rich Communication Services (RCS). Mit seiner GSMA-akkreditierten End-to-End-RCS-Lösung hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, Mobilfunkanbieter wieder in den Mittelpunkt der Mobilaktivitäten ihrer Abonnenten zu rücken, indem es branchenführende, standardisierte Technologie von Telco-Qualität mit einem Höchstmaß an Flexibilität bei der Bereitstellung und verfügbarem Lebenszyklusmanagement anbietet. Interop Technologies hat seinen globalen Unternehmenssitz in Fort Myers, Florida, und eine Niederlassung in Irving, Texas, sowie eine regionale Unternehmenszentrale in Dublin, Irland. Interop besitzt und betreibt außerdem georedundante Netzwerkbetriebszentren in Nordamerika und Europa. Erfahren Sie mehr über unsere branchenführenden Kommunikationslösungen für Mobilfunkbetreiber auf www.InteropTechnologies.com .

Über RINA Wireless

RINA Wireless ist eine Limited Liability Company, die für mehrere Mobilfunkanbieter/Betreiber die benötigten Drahtlosservices in mehreren Staaten hostet. RINA Wireless wird als Eigentum von Betreibern von diesen für andere Betreiber betrieben, ähnlich wie eine Genossenschaft, und kann so die Wechsel-/Basiskosten für ländliche und regionale Betreiber kostengünstig gestalten. RINA Wireless hostet seit 2005 Betreiber und erfüllt mit seinem Expertenteam alle Anforderungen von Mobilfunkanbietern. RINA Wireless kann Ihre IMS-, VoLTE-, VoWiFi-, CBRS-, LTE-, 5G NSA- und jetzt auch RCS-Dienste bereitstellen, wodurch drahtlose Bereitstellungen für Unternehmen viel einfacher und kostengünstiger werden. www.rinawireless.com