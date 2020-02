FORT MYERS, Floride, et DUBLIN, Irlande, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interop Technologies™, le fournisseur de solutions RCS le plus techniquement avancé à l'échelle mondiale, a été sélectionné par RINA Wireless (The Rural Independent Network Alliance), pour déployer sa suite complète Rich Communication Services (RCS) afin d'offrir des capacités de messagerie améliorées pour 10 opérateurs de réseaux mobiles (Mobile Network Operators, MNO) en Amérique du Nord. À ce jour, Interop Technologies a permis à 21 opérateurs d'assurer leur place dans l'écosystème de messagerie RCS.



« Non seulement cet accord contribuera à accroître l'adoption du standard RCS par les abonnés en Amérique du Nord, mais il amplifiera également la dynamique cruciale et même nécessaire des opérateurs pour étendre l'économie RCS dans son ensemble tout en améliorant l'omniprésence et l'interopérabilité du RCS à l'échelle mondiale », a déclaré John Dwyer, président et PDG d'Interop Technologies.

RINA Wireless recevra la suite RCS complète et sécurisée d'Interop Technologies, s'appuyant sur des normes et basée dans le cloud. Celle-ci comprend des capacités P2P en réseau, permettant une interconnexion pour une omniprésence et une portée mondiales, et compte une plateforme de messagerie commerciale RCS (RCS business messaging, RBM) pour tirer profit du marché grandissant de la messagerie des entreprises aux consommateurs (business to consumer, B2C). Les chatbots et l'intelligence artificielle (IA) changent la face du service client à travers des interactions de commerce conversationnel, et la plateforme RBM d'Interop fournit aux MNO des opportunités de tirer profit des tout derniers progrès techniques développés pour le canal de la messagerie native.

Dennie Mecham, directeur des opérations de RINA Wireless, a déclaré : « RINA Wireless fournit depuis longtemps des services de réseau sans fil de qualité et la toute dernière technologie à nos membres, et ce de manière exhaustive et immédiate. Avec les progrès de la 5G sur la place de marché, nous sommes persuadés qu'il est vital de continuer à ajouter des services comme le RCS. Faire équipe avec Interop est crucial et souligne davantage le leadership technologique de RINA. »

Ce partenariat fait avancer les capacités concurrentielles de RINA Wireless, faisant des toutes dernières technologies comme le RCS une option dès que les appareils deviennent commercialement disponibles et assurant aux clients dans les zones rurales prises en charge par RINA Wireless d'avoir accès aux toutes dernières innovations technologiques.

M. Mecham a ajouté : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Interop pour offrir la meilleure technologie réseau à nos clients, et d'améliorer la disponibilité des services RCS pour les utilisateurs finaux de nos communautés rurales. Désormais, les utilisateurs finaux de RINA Wireless situés dans des États comme l'Utah, l'Alaska, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et l'Oregon auront accès au RCS dès qu'ils pourront se procurer un appareil compatible RCS. »

La solution cloud entièrement gérée d'Interop Technologies peut être déployée par les MNO aujourd'hui afin de développer l'adoption du RCS et la dynamique d'utilisation avec des coûts réduits et un faible risque, puis migrer vers un cloud privé ou une option entièrement détenue sur réseau lorsqu'un déploiement agréé par abonnement convient à leur entreprise.

À propos d'Interop Technologies

Interop Technologies est un leader mondial du standard Rich Communication Services (RCS). À travers sa solution RCS de bout en bout, accréditée par la GSMA , la société est déterminée à remettre les opérateurs au centre de la vie mobile de leurs abonnés en fournissant une technologie standardisée et de classe Telco leader du secteur avec une gestion de cycle de vie et une flexibilité de déploiement du plus haut niveau possible. Interop Technologies a son siège social mondial à Fort Myers, en Floride, avec des bureaux à Irving, au Texas, ainsi qu'un siège régional pour la région EMEA à Dublin, en Irlande. Interop possède et exploite aussi des centres d'opérations géo-redondants en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur nos solutions de communication de premier plan dans le secteur pour les opérateurs mobiles, rendez-vous à l'adresse www.InteropTechnologies.com .

À propos de RINA Wireless

RINA Wireless est une société à responsabilité limitée hébergeant de multiples opérateurs pour répondre à bon nombre de leurs besoins en matière de technologie sans fil dans plusieurs États. RINA Wireless est possédée et exploitée par des opérateurs, pour les opérateurs, à l'instar d'une coopérative, afin que les coûts essentiels/de transfert restent abordables pour les opérateurs ruraux et régionaux. RINA Wireless héberge des opérateurs depuis 2005 et compte une équipe de professionnels gérant tous les besoins éventuels des opérateurs. RINA Wireless peut fournir vos services IMS, VoLTE, VoWiFi, CBRS, LTE, 5G NSA et désormais RCS, rendant ainsi les déploiements sans fil de n'importe quelle entreprise bien plus faciles et abordables. www.rinawireless.com