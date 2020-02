MONTRÉAL, 18 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) a annoncé aujourd’hui que son président et chef de la direction, Alain Bellemare, ainsi que son vice-président principal et chef de la direction financière, John Di Bert, prendront la parole à Miami, en Floride, dans le cadre de la conférence « Barclays Industrial Select Conférence » mercredi 19 février 2020 à 13 h 50 (HNE).



DATE : mercredi 19 février 2020 HEURE : 13 h 50 à 14 h 20 (Heure normale de l’Est)

La webdiffusion audio en direct de la présentation de Bombardier sera disponible sur le site

ir.bombardier.com

La rediffusion de la présentation sera aussi disponible sur le même site peu de temps après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Avions d’affaires. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

