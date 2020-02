February 18, 2020 17:30 ET

February 18, 2020 17:30 ET

Klövern har förvärvat alla andelarna i en bostadsrättsförening (English: co-op) som äger en 14 våningar hög bostadsbyggnad på Manhattan. Byggnaden, som omfattar cirka 8 300 kvm, har adressen 417 Park Avenue och ligger i hörnet av Park Avenue och East 55th Street.

Förvärvet görs i samarbete med den lokalt baserade fastighetsutvecklaren GDSNY. Var och en av de 29 andelsägarna sålde sina andelar till Klövern/GDSNY genom enskilda försäljningskontrakt. Den totala köpeskillingen för alla andelarna summerar till 184 miljoner USD, motsvarande 1 785 miljoner SEK.

Klövern och GDSNY utvärderar en framtida utveckling av fastigheten.

”Vi är exalterade över att kunna fortsätta addera premiumtillgångar i New York med våra partners GDSNY. Det här är den fjärde projektfastigheten vi förvärvar på Manhattan, efter två förvärv under 2018 och ett förvärv under 2019”, säger Rutger Arnhult, VD på Klövern.

Förvärvet finansieras initialt huvudsakligen med banklån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se

Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se

Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se



Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.



Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se .

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 23:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

