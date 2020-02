February 19, 2020 01:30 ET

CGG publie ses résultats du 4ème trimestre

Le vendredi 6 mars 2020

Paris, France – 19 février 2020

CGG communiquera ses résultats du quatrième trimestre 2019, avant l’ouverture de la bourse de Paris, le vendredi 6 mars 2020.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com dès 7h00.



dès 7h00. Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée à 8h00 (Paris) – 7h00 (Londres) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com .



Merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants :

Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 76 70 07 94

+44(0) 844 571 8892

1566959

A propos de CGG :

CGG ( www.cgg.com ) est un leader mondial des Géosciences qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités Geoscience, Multi-Clients et Equipement interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 4 800 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél: + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com



