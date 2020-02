February 19, 2020 01:30 ET

Ageas publie ses résultats 2019

Les meilleurs résultats annuels de son histoire

Résultat du quatrième trimestre influencé par la réévaluation du passif RPN(i) et par le résultat moindre au Royaume-Uni

Proposition de dividende brut en numéraire en hausse de 20% à EUR 2,65

Résultat net Le résultat net de 2019 s’établit à EUR 979 millions contre EUR 809 millions grâce à la bonne performance en Non-vie en Belgique et en Europe continentale et à l’activité Vie en Asie.

Le résultat net du quatrième trimestre a reculé d'EUR 154 millions à EUR 102 millions principalement en raison de la réévaluation du passif RPN(i) au cours du trimestre qui a contrecarré l'évolution positive des trimestres précédents,et au résultat moindre au Royaume-Uni.

Le résultat net en Vie du quatrième trimestre a fortement augmenté d'EUR 45 millions à EUR 174 millions , porté par la Belgique et l'Asie.

Le résultat net en Non-Vie du quatrième trimestre a reculé d'EUR 88 millions à EUR 60 millions principalement en raison du marché automobile épineux au Royaume-Uni. Encaissement Encaissement du Groupe en 2019 (à 100%) d' EUR 35,9 milliards , en hausse de 11% à périmètre constant.

Encaissement brut du Groupe au quatrième trimestre (à 100%) à périmètre constant d' EUR 7,3 milliards , en hausse de 9%

Encaissement Vie en hausse de 8%, à EUR 5,7 milliards et Non-Vie en hausse de 10% à EUR 1,7 milliard (tous deux à 100% et à périmètre constant).

L'encaissement du Groupe (partie d'Ageas) au quatrième trimestre augmente de 5% à EUR 3,3 milliards à périmètre constant. Performance

opérationnelle Ratio combiné à 95,0% contre 94,3%. Meilleur que la cible du Groupe de 96%.

Stabilité de la marge opérationnelle des produits à taux garanti à 88 pb et confortablement dans la fourchette cible de 85 pb à 95 pb.

Hausse de la marge opérationnelle liée à des produits en unités de compte à 28 pb contre 25 pb en 2018, et juste en deçà de la fourchette cible. Bilan Capitaux propres à EUR 11,2 milliards ou EUR 58,59 par action.

Ratio de solvabilité du Groupe II ageas s'établit à 217%. Le ratio se serait établi à 205% et la trésorerie à EUR 1,7 milliard si l'ajustement suivant la clôture de l'offre d'achat avec succès sur les titres FRESH en janvier 2020 aurait été pris en compte.

Total des liquidités du Compte général à EUR 2,2 milliards , dont EUR 0,5 milliard est cantonné pour l'accord Fortis

Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées en fin d'année ont augmenté de 6% pour atteindre EUR 77,4 milliards Dividende § Le dividende en numéraire proposé d'EUR 2,65 représente un ratio d'attribution de 50% sur un résultat record et est totalement en accord avec notre politique de dividende

L’aperçu complet des chiffres est disponible sur le site web d’Ageas.

Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « L’année 2019 a été remarquable pour Ageas. Nous l’avons clôturée avec le meilleur résultat de tous les temps et un résultat net de l’Assurance dépassant EUR 1 millard, grâce aux solides performances en Belgique et en Europe continentale soutenues par un résultat exceptionnellement élevé en Asie. L’encaissement du Groupe a également atteint un niveau record. Connect21, notre nouveau plan stratégique, a pris un excellent départ en atteignant tous ses objectifs à l’exception d’un seul, mais sur lequel l’écart se resserre. Sur la base de ces réussites, de notre solide bilan et de notre capacité à générer des liquidités, le Conseil d'Administration d’Ageas propose de fortement augmenter le dividende à EUR 2,65.

L'impact direct de l’ensemble des réclamations lié au 2019-nCoV devrait être limité. Cependant, l'impact indirect provenant du ralentissement économique et de la volatilité des marchés financiers et des taux d'intérêt pourrait influencer nos activités commerciales et nos résultats en Asie.

En sus de la solide performance de 2019, et soutenus par notre meilleure notation, nous avons modernisé notre structure de capital avec l’offre d’achat pour les titres FRESH et l’émission réussie de deux nouveaux instruments de dette.

Etant donné que Connect21 ne consiste pas seulement à des objectifs à court terme, mais s’attache aussi aux ambitions et à l’objectif du Groupe de créer de la valeur économique durable pour toutes ses parties prenantes, le Conseil d'Administration d’Ageas a adopté la nouvelle Charte de gouvernance d’entreprise, qui confirme l’engagement du Groupe à rester fidèle à sa devise ‘Supporter de votre vie’. »





