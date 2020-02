Ageas rapporteert resultaten over 2019

Nettoresultaat Het nettoresultaat voor 2019 bedraagt EUR 979 miljoen tegenover EUR 809 miljoen dankzij de goede prestaties van Niet-Leven in België en Continentaal Europa en de Leven-activiteiten in Azië.

voor bedraagt tegenover EUR 809 miljoen dankzij de goede prestaties van Niet-Leven in België en Continentaal Europa en de Leven-activiteiten in Azië. Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal daalde van EUR 154 miljoen naar EUR 102 miljoen , voornamelijk door de evolutie van de RPN(i)-verplichting tijdens het kwartaal die de eerdere stijgingen teniet deed, en het lagere nettoresultaat van het VK.

daalde van EUR 154 miljoen naar , voornamelijk door de evolutie van de RPN(i)-verplichting tijdens het kwartaal die de eerdere stijgingen teniet deed, en het lagere nettoresultaat van het VK. Het vierde kwartaal nettoresultaat Leven steeg aanzienlijk van EUR 45 miljoen naar EUR 174 miljoen , vooral dankzij Azië en België.

steeg aanzienlijk van EUR 45 miljoen naar , vooral dankzij Azië en België. Het nettoresultaat Niet-Leven daalde in het vierde kwartaal van EUR 88 miljoen naar EUR 60 miljoen, hetgeen vooral te wijten was aan de moeilijke markt voor autoverzekeringen in het VK.

Premie-inkomen Het premie-inkomen van de Groep voor 2019 (tegen 100%) bedroeg EUR 35,9 miljard , een stijging van 11% op vergelijkbare basis.

voor 2019 (tegen 100%) bedroeg , een stijging van 11% op vergelijkbare basis. Het premie-inkomen van de Groep voor het vierde kwartaal (tegen 100%) bedroeg EUR 7,3 miljard , een stijging van 9%.

op vergelijkbare basis. Het premie-inkomen Leven nam 8% toe naar EUR 5,7 miljard en dat voor Niet-Leven met 10% naar EUR 1,7 miljard (beide tegen 100% en op vergelijkbare basis).

(tegen 100%) bedroeg , een stijging van 9%. op vergelijkbare basis. nam 8% toe naar EUR 5,7 miljard en dat voor met 10% naar EUR 1,7 miljard (beide tegen 100% en op vergelijkbare basis). Het premie-inkomen van de Groep (Ageas’ deel) steeg op vergelijkbare basis met 5% naar EUR 3,3 miljard.

Operationeel resultaat De combined ratio bedroeg 95,0% tegenover 94,3% en was beter dan de doelstelling van de Groep van 96%.

tegenover 94,3% en was beter dan de doelstelling van de Groep van 96%. Operationele marge voor producten met interestgarantie bleef stabiel op 88 basispunten , mooi binnen de beoogde vork van 85 tot 95 basispunten.

, mooi binnen de beoogde vork van 85 tot 95 basispunten. Operationele marge Unit-linked steeg tot 28 basispunten tegenover 25 basispunten in 2018, net onder de doelstelling.

Balans Eigen vermogen van EUR 11,2 miljard of EUR 58,89 per aandeel.

of EUR 58,89 per aandeel. Solvency II ageas -ratio Groep bedroeg 217% . Met de aanpassingen als gevolg van het succesvol afsluiten van het bod tot aankoop van de FRESH-effecten in januari 2020, zou de solvabiliteitsratio 205% bedragen en de kaspositie EUR 1,7 miljard.

-ratio Groep bedroeg . Met de aanpassingen als gevolg van het succesvol afsluiten van het bod tot aankoop van de FRESH-effecten in januari 2020, zou de solvabiliteitsratio 205% bedragen en de kaspositie EUR 1,7 miljard. Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 2,2 miljard waarvan EUR 0,5 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking.

waarvan EUR 0,5 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking. De Technische verplichtingen Leven exclusief 'shadow accounting' van de geconsolideerde entiteiten aan het einde van het jaar stegen met 6% naar EUR 77,4 miljard.