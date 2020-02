Wilson Asa rapporterer rekordomsetning for 2019.

Konsernet oppnådde den høyeste omsetningen i selskapets historie med brutto fraktinntekter for 2019 på MEUR 276,7 (MEUR 274,1 i 2018).

Konsernet oppnådde i 2019 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MEUR 51,2, en oppgang på MEUR 5 fra fjoråret. Gjennomsnittlig dagsinntjening på TC-basis viste en oppgang fra EUR 3 546/dag i 2018 til EUR 3 574/dag i 2019.

For fjerde kvartal 2019 oppnådde konsernet brutto fraktinntekter på MEUR 70,1 som er på nivå med tilsvarende periode i 2018. Konsernets driftskostnader er ned fra MEUR 26,1 i fjerde kvartal 2018 til MEUR 24,2 i fjerde kvartal 2019. Bakgrunnen for nedgangen er hovedsakelig implementering av IFRS 16 lease prinsipp. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2019 på MEUR 12,1 mot MEUR 10,6 for samme periode i fjor.

Selskapet har i fjerde kvartal 2019 inngått avtale om kjøp av fire 5 000 dwt skip. Skipene vil overtas i første kvartal 2020 og selskapet vil dermed gå inn i 2020 med det høyeste antall eide skip i historien.

Selskapets virksomhet eksponert for internasjonale konjunkturer. Handelskonflikter, Brexit, usikkerhet rundt effektene av Corona viruset og generell lav industriproduksjon i Europa kan medføre til lavere etterspørsel etter industriprodukter. Samtidig ser selskapet fornyelser av kontrakter på et høyere ratenivå for 2020 enn for 2019 og en gunstig tilbudsside. Kombinert med fremdeles stabilt kostnadsnivå, er grunnlaget tilstede for at selskapet skal bedre driftsresultatet i 2020 i forhold til 2019.

Styret foreslår utbytte for året 2019 på NOK 0,60 pr. aksje.

Hovedpunkt for 4. kvartal 2019 (tall i parentes 4Q 2018)



Selskapet har i kvartalet inngått avtale om kjøp av fire 5 000 dwt skip

Engangskostnad i forbindelse med overgang til MGO (IMO 2020)

EBITDA MEUR 12,1 (MEUR 10,6)

Nettoinntjening/dag, EUR 3 597 (EUR 3 532)

Hovedpunkt for Året 2019 (tall i parentes 2018)



Høyeste omsetning i selskapets historie MEUR 276,7 (MEUR 274,1)

Ny langsiktig finansiering sikret

EBITDA MEUR 51,1 (MEUR 46,2)

Nettoinntjening/dag, EUR 3 574 (EUR 3 546)

Styrets forslag til utbytte NOK 0,60 pr. aksje (NOK 0,50 per aksje)

