La plateforme Toucan Toco permet de raconter une histoire avec les données récoltées à partir des besoins du métier et facilite ainsi les prises de décision en entreprise.

Paris, le 19 février 2020 – Par le biais de leur fonds d’investissement commun, ISAI Cap Venture , Capgemini et ISAI prennent une première participation minoritaire dans Toucan Toco , une solution de Data Storytelling1. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du premier tour de financement de Toucan Toco mené par Balderton Capital et qui a permis à la start-up de lever 12 millions d’euros.

« Quelques mois après le lancement de notre fonds, ce premier investissement dans une start-up aussi prometteuse que Toucan Toco confirme la pertinence de la proposition de valeur ISAI Cap Venture, qui consiste à allier un spécialiste du capital risque à un partenaire susceptible d’être un accélérateur de croissance pour la start-up », explique Lucia Sinapi-Thomas, directeur général de Capgemini Ventures2.

Alors que le marché mondial de la Business Intelligence devrait avoisiner les 150 milliards de dollars d’ici 20253, les données vont être amenées à jouer un rôle toujours plus crucial dans les décisions stratégiques. Dans ce contexte, les grands projets de transformation lancés par les CxO4 reposeront avant tout sur une meilleure compréhension des opérations et des indicateurs associés. Autofinancé depuis sa création en 2014, Toucan Toco est aujourd’hui un acteur majeur du secteur des données. Expert du data storytelling, il offre des applications simples et collaboratives pour partager la connaissance aux utilisateurs métiers, à tous les niveaux de l’entreprise, démocratiser l’accès aux données complexes au sein de l’entreprise et faciliter ainsi la prise de décisions.

« Nous sommes ravis d’investir dans Toucan Toco. Leur offre différenciante vient renforcer les solutions à disposition des équipes Capgemini Invent pour exploiter le potentiel des données, en tirer rapidement des bénéfices business, en particulier en accélérant les projets de transformation de nos clients » indique Etienne Piollet, Vice-président de Capgemini Invent et Business Sponsor de Toucan Toco chez Capgemini. «La solution de Toucan Toco vient idéalement compléter l’approche et l’expertise de Capgemini en matière d’innovation client.»

Capgemini et Toucan Toco ont d’ores et déjà collaboré dans le cadre de projets à valeur ajoutée développés ensemble pour leurs clients communs. En plus de cet investissement, Capgemini intégrera la solution de Toucan Toco dans ses offres Insights & Data à l’international, ce qui viendra à l’appui des ambitions stratégiques de la start-up dont l’objectif est de croître en Europe et aux Etats-Unis.

« En démocratisant le data storytelling, Toucan Toco s’est imposé au cours de ces 5 dernières années comme l’un des futurs leaders de l’industrie du logiciel. Nous sommes fiers d’être la première entreprise choisie par le fonds d’investissement ISAI Cap Venture. Ce partenariat jouera un rôle clé dans l’accélération de notre développement non seulement en France, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis », ajoute Baptiste Jourdan, co-fondateur et VP Europe, à la tête des Alliances chez Toucan Toco.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

À propos d’ISAI

Lancé en 2010, ISAI est le fonds des entrepreneurs de la Tech et rassemble une communauté de plus de 250 entrepreneurs à travers le monde.

Près de 200 entrepreneurs à succès, qui ont investi dans les fonds ISAI, et plus de 50 co-fondateurs de start-up soutenues par ISAI partagent l’ambition collective de coécrire de très belles histoires entrepreneuriales. ISAI investit dans des projets différenciés portés par des équipes ambitieuses qu’elle sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement.

ISAI Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, avec plus de 300 M€ sous gestion, a pour vocation de financer et accompagner des sociétés Tech à fort potentiel, qu’elles soient à leur démarrage (capital-risque, ticket de 150k€ à 2M€ avec participations aux tours successifs) ou qu’elles aient déjà atteint la maturité (Tech Growth / LBO, tickets de 5M€ à 30M€). ISAI Gestion est présente à Paris et à New York.

Plus d’information sur www.isai.fr

Ce document est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers.

1 Le Data Storytelling, c’est la capacité de raconter une histoire avec les données, et de personnaliser les données vues en fonction de l’audience.

2 Capgemini Ventures fait partie de la démarche d’Open Innovation de Capgemini qui consiste à connecter les grandes organisations clientes du Groupe à un écosystème mondial de partenaires en innovation et de start-up afin de créer les solutions digitales innovantes les plus prometteuses pour leurs activités.



3 D’après le rapport Global Business Intelligence de Kenneth Research datant d’avril 2019.

4 CxO: Décideurs en entreprise







