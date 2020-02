Scandinavian Private Equity A/S

February 19, 2020 04:20 ET

Scandinavian Private Equity A/S i likvidation

Forløb af generalforsamling

Forløb af ekstraordinær generalforsamling. Gennemførelse af Likvidation. Udbetaling af likvidationsprovenu samt suspension og endelig afnotering.

Selskabsmeddelelse nr. 1 2020/2021

Forløbsmeddelelse fra ekstraordinær generalforsamling 2020

På den ekstraordinære generalforsamling i Scandinavian Private Equity A/S i likvidation afholdt onsdag den 19. januar blev truffet følgende beslutninger

Likvidationsregnskabet blev godkendt Udlodning af likvidationsprovenuet godkendt Beslutning om endelig likvidation samt afnotering af selskabet blev vedtaget





Likvidationsprovenu og tidspunkt for udbetaling

Likvidationsprovenuet er beregnet til kr. 995,33 pr. aktie. Likvidationsprovenuet vil blive udbetalt til aktionærerne snarest muligt efter den ekstraordinære generalforsamling og forventeligt den 24. februar 2020.

Suspension af handel i selskabets aktier

Som følge vedtagelsen af beslutningen om gennemførelse af selskabets likvidation, vil selskabet anmode Nasdaq Copenhagen A/S om hurtigst muligt at suspendere handlen i selskabets aktier. Suspensionen forventes at træde i kraft umiddelbart efter udsendelsen af denne meddelelse.

Afnotering af selskabet

Likvidationen forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen den 24. februar 2020, hvorefter selskabet vil blive endeligt afnoteret hos Nasdaq Copenhagen A/S.

Med venlig hilsen

Scandinavian Private Equity A/S i likvidation

Kontakt:

Anders Ørjan Jensen, likvidator. Tlf.: 33 41 41 41.