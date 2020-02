Faits saillants :



Nouvelle découverte à l’ouest de l’ancienne mine Bussiere avec un intervalle titrant 1,3 g/t Au sur 15,5 mètres à 250 mètres à l’ouest des ressources aurifères du gîte Bussiere Ouest, à partir de 47 mètres le long du trou.

avec un intervalle titrant 1,3 g/t Au sur 15,5 mètres à 250 mètres à l’ouest des ressources aurifères du gîte Bussiere Ouest, à partir de 47 mètres le long du trou. Le forage d’expansion des ressources près de la surface à la zone Creek donne des résultats de 1,2 g/t Au sur 10,0 mètres et 14,7 g/t Au sur 1,0 mètre entre deux zones minéralisées à 20 mètres et 50 mètres respectivement le long du trou.

donne des résultats de 1,2 g/t Au sur 10,0 mètres et 14,7 g/t Au sur 1,0 mètre entre deux zones minéralisées à 20 mètres et 50 mètres respectivement le long du trou. Le forage d’expansion des ressources à faible profondeur dans la zone Sud-ouest donne des résultats de 8,2 g/t Au sur 2,0 mètres et 12,3 g/t Au sur 1,0 mètre.

donne des résultats de 8,2 g/t Au sur 2,0 mètres et 12,3 g/t Au sur 1,0 mètre. Quatre foreuses mobilisées sur les couloirs Courvan et Monique et affectées à la vérification de cibles d’exploration régionale.

TORONTO, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats issus de son programme de forage de l’automne 2019 sur la propriété Courvan du projet Val-d’Or Est (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats de vingt (20) sondages totalisant 5 834 mètres ont été reçus et révèlent la présence d’une nouvelle découverte à l’ouest de la mine Bussiere, ainsi que la croissance des ressources le long du couloir aurifère Courvan (voir la figure 1). Le sondage de découverte, situé à 850 mètres à l’ouest du puits de l’ancienne mine Bussiere, a recoupé un empilement significatif de veines près de la surface. Les travaux de forage en cours feront un suivi sur la nouvelle découverte à l’ouest de Bussiere et poursuivent l’expansion des ressources à Courvan. Les résultats de forage significatifs sont présentés ci-dessous.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Notre programme d’exploration 2020 progresse bien avec quatre foreuses affectées à l’expansion des zones de ressources et à l’ajout de nouvelles zones à proximité des gîtes existants. Avec chaque mètre foré, nous validons le statut de Courvan comme couloir parallèle à la minéralisation à Béliveau et nous confirmons qu’il reste un potentiel d’exploration considérable à exploiter sur notre projet Val-d’Or Est. L’application de nouvelles techniques géophysiques et de nouveaux modèles d’exploration nous permet de révéler ce potentiel de plus en plus, et nous continuons de faire avancer le projet alors que nous sommes en train de réaliser notre plus important programme à ce jour. »

Résultats de forage sélectionnés issus du programme de forage1

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Secteur CO-110 356,5 357,5 1,0 12,9 Zone Sud-ouest CO-113 172,8 174,8 2,0 8,2 Zone Sud-ouest CO-114 141,4 142,4 1,0 12,3 Zone Sud-ouest CO-118 194,2 195,2 1,0 12,3 Zone Creek CO-126 19,5 20,5 1,0 14,7 Zone Creek CO-127 50,0 60,0 10,0 1,2 Zone Creek CO-129 61,0 76,5 15,5 1,3 Découverte Bussiere Ouest

(1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueurs dans l’axe de forage sans teneur de coupure supérieure appliquée, D’autres travaux de forage sont prévus dans le secteur immédiat et ceux-ci devraient permettre de déterminer l’épaisseur réelle,

Figure 1 : Plan de surface – Val-d’Or Est – Secteur de Courvan et du couloir aurifère de Pascalis

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1451/pr-2020feb19-courvanresults-fig1.jpg

Les nouveaux résultats de forage continuent d’améliorer notre compréhension des contrôles et de la géométrie de la minéralisation à Courvan, et ont notamment permis d’identifier un empilement de veines aurifères à faible pendage orientées est-ouest, adjacentes aux dykes mafiques cisaillés qui recoupent la granodiorite du Batholite de Bourlamaque. Les veines aurifères qui ont été recoupées en forage sont principalement caractérisées par un assemblage de sulfures, quartz, carbonates, tourmaline, et l’or est généralement associé à des amas centimétriques de pyrite dans les veines, tandis que les roches encaissantes renferment entre 1 % et 5 % de pyrite finement disséminée.

À propos de la propriété Courvan :

La propriété Courvan est adjacente au gîte New Beliveau de la Société à Val-d’Or Est et ouvre un important potentiel d’exploration à l’ouest du système minéralisé New Beliveau. Les terrains sur la propriété sont largement inexplorés, ne comptant que des trous de forage au diamant historiques à proximité de l’ancienne mine Bussière. Les veines aurifères historiquement exploitées sur la propriété étaient des veines de quartz-tourmaline-pyrite associées à des zones de cisaillement et des dykes de diorite, dans un contexte similaire à celui observé au gîte New Beliveau, situé environ 1,5 kilomètre plus à l’est. La mine Bussière a produit 42 000 onces d’or à une teneur moyenne de 5,8 g/t Au jusqu’en 1942 avant d'être détruite par des incendies de forêt.

Le couloir aurifère Courvan fait l’objet de travaux de forage par la Société depuis l’automne 2018 et inclut les gîtes Bussiere, Creek, Senore, Sud-ouest et Sud-est qui, collectivement, contiennent 773 400 onces d’or présumées à une teneur de 1,80 g/t d’or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géologue, Vice-président exécutif de la Société qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Contrôle de qualité :

Les échantillons pour analyse aurifère sont prélevés des carottes de forage NQ sciées en deux. Une moitié fut acheminée à Actlabs., un laboratoire commercial, et l’autre moitié conservée comme témoin. Un protocole strict de contrôle de la qualité est appliqué pour tous les échantillons de carottes de forage incluant l’insertion à tous les 20 échantillons de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles. Les analyses ont été effectuées en utilisant une pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériel et une réanalyse par finition gravimétrique pour les résultats supérieurs à 3 g/t Au. Des analyses d’or total (Metallic Sieve) ont été réalisées sur les échantillons qui présentaient une grande variance dans leur contenu aurifère ou sur la présence d’or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Newmont Goldcorp en mars 2015. Newmont Goldcorp détient actuellement une participation de 12.5 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc..



David Palmer. Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com ou contacter:

Seema Sindwani

Directrice relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement. les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes. tous les énoncés. à l’exception de ceux concernant les faits historiques. notamment les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société. constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à ». « croire ». « pouvoir ». « avoir l'intention ». « estimer ». « éventuel ». « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent ». « pourraient ». « devraient ». se produiront ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts. et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui. bien qu’ils soient jugés raisonnables par Probe Metals. comportent. de par leur nature. des risques. des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial. économique. concurrentiel. politique et social. Certain nombre de facteurs. qu’ils soient connus ou non. pourraient faire en sorte que les résultats. le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats. du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l’or. de l’argent. des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation. l’imposition. les contrôles. la réglementation et au niveau des gouvernements. que ce soit à l’échelle nationale ou locale. et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d’exploration. de mise en valeur et d’exploitation minières (y compris les risques environnementaux. les accidents de travail. les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues. les effondrements et les inondations); l’incapacité d’obtenir l’assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l’exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones. et leurs revendications; la capacité d’augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d’œuvre; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d’obtenir l’ensemble des permis. des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales). et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus. Probe Metals peut. dans certaines circonstances. être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d’autres frais. ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l’information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l’exige. Probe Metals n’assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions. des projections ou d’autres facteurs s’ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99bd22f9-5f90-4e39-ac13-663849c12eac/fr