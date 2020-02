Bestyrelsen for Placeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019.

Foreningens to afdelinger opnåede positive afkast i 2019. Afdeling Danske Fokusaktier gav et afkast på 30,2% i 2019. Dette afkast var væsentligt højere end ledelsens forventning primo året og noget højere end afdelingens benchmark. Foreningen afdeling Kredit Fokus KL gav et afkast på 8,9%, hvilket opfyldte målsætningen om et positivt afkast, men også oversteg ledelsens forventning primo 2019. Afkastene findes tilfredsstillende.

For det kommende år forventer foreningens ledelse et moderat positivt afkast i foreningens afdelinger i 2020. Store kursudsving må forventes, og negative afkast for det kommende år kan ikke udelukkes.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 92 00.





Med venlig hilsen

Placeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftede filer