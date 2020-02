Sākot ar 18. februāri, ir veiktas izmaiņas AS “Grindeks” meitas uzņēmuma AS “Kalceks” valdē – līdzšinējais valdes loceklis Egils Kopštāls iecelts amatā par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju. AS “Kalceks” valdē turpmāk strādās arī AS “Kalceks” kvalitātes un izstrādes direktors/kvalificētā persona Kaspars Kuprevičs. Juris Hmeļņickis, kurš kopš 2014. gada ieņēma AS “Kalceks” valdes priekšsēdētāja amatu un kuru AS “Grindeks” padome ar 2020. gada 4. februāri apstiprināja par AS “Grindeks” valdes priekšsēdētāju, arī turpmāk aktīvi iesaistīsies uzņēmuma AS “Kalceks” darbībā, pildot valdes locekļa pienākumus.

Egils Kopštāls uzkrājis 20 gadu ilgu pieredzi AS “Grindeks” koncernā – uzņēmumam AS “Kalceks” viņš pievienojās 2000. gadā. Paralēli darbam AS “Kalceks” strādājis arī AS “Grindeks” kā Investīciju nodaļas vadītājs no 2007.līdz 2012. gadam un kā galvenais ekonomists no 2012. gada, bet kopš 2018. gada Egils Kopštāls pārstāv tikai uzņēmumu AS “Kalceks”.

Kaspars Kuprevičs ir kvalitātes un izstrādes direktors ar pieredzi farmācijas un ķīmijas nozarē no 2006. gada. Kaspars Kuprevičs AS “Kalceks” pievienojās 2015. gadā, kad sāka pildīt kvalificētās personas amata pienākumus, bet līdz tam no 2006. gada strādāja AS “Grindeks”, no Hromatogrāfijas laboratorijas laboranta ar laiku kļūstot par Kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāju.

