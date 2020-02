Keskisuomalainen Oyj Tilinpäätöstiedote 19.2.2020 klo 16.20

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2019

Tilikausi 2019

- Liikevaihto 231,1 Me (166,1 Me edellisenä vuonna), 39,1 % kasvua edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 14,1 Me (7,3 Me), 94,1 % kasvua edellisen vuoteen

- Liikevoitto 6,1 % liikevaihdosta (4,4 %)

- Tulos 13,3 Me (5,4 Me), 147,3 % kasvua edelliseen vuoteen

- Tulos/osake 1,23 euroa (0,51 euroa)

- Hallitus esittää osingoksi 0,75 euroa/osake

Heinä-joulukuu 2019

- Liikevaihto 118,6 Me (83,1 Me), 42,6 % kasvua edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 7,0 Me (3,0 Me), 132 % kasvua edelliseen vuoteen

- Liikevoitto 5,9 % (3,6 %) liikevaihdosta

- Tulos 7,2 Me (1,5 Me)

- Tulos/osake 0,68 euroa (0,13 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Liikevaihto yhtiön historian korkeimmalla tasolla ja liikevoitto parani merkittävästi. Hallitus esittää osingon korottamista.

Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto vuodelta 2019 oli 231,1 Me. Liikevaihto kasvoi 39,1% edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yhtiön liikevoitto parani selvästi edellistä vuodesta. Liikevoitto oli 14,1 Me. Kasvua liikevoitossa oli 94,1%. Edellisen vuoden liikevoitto sisälsi kertaluonteisia alaskirjauksia mutta myös ne huomioiden tulosparannus oli merkittävä. Vuoden 2019 tulos oikaistuna pääasiassa yrityskauppoihin liittyvillä kertaerillä olisi ollut noin 1,6 Me parempi. Yhtiön käyttökate (Ebitda) oli kuluneelta tilikaudelta 28,1 Me. Yhtiön kassavirta vuonna 2019 oli yhtiön liikevaihdon kasvun seurauksena vahvalla tasolla.

Liikevaihtoa kasvattivat yritysostot. Vuoden 2019 aikana ostetut Kaakon Viestintä Oy ja Suomen Suoramainonta Oy olivat keskeisimmät liikevaihtoa kasvattaneet hankinnat. Erityisesti Kaakon Viestinnällä oli merkittävä yhtiön operatiivista tulosta parantava vaikutus vuodelta 2019. Kaakon Viestinnän vaikutus näkyy yhdeksän kuukauden osalta yhtiön tuloksessa ja liikevaihdossa. Lisäksi konsernin digitaalisen liiketoiminnan myönteinen kehitys, erityisesti digitaalisen ulkomainonnan osalta, kasvatti liikevaihtoa. Konsernin digitaalisen liiketoiminnan liikevaihdon arvioitiin vuonna 2019 olleen lähes 20 miljoonaa euroa, missä kasvua on noin 50 %.

Vuodenvaihteessa yhtiö osti merkittävän määrän omia osakkeitaan. Kaupan yhteydessä ostettiin sekä K- että A-osakkeita. Osakkeita ostettiin lähinnä Kalevi Takalan Kuolinpesältä. Osakkeiden ostolla ratkaistiin yhtiön osakkeiden omistamiseen liittynyt oikeusriita. Lisäksi yhtiö osti merkittävän määrän Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita sijoittaja Kai Mäkelän yhtiöiltä. Molempien kauppojen tarkoituksena oli edistää Keskisuomalainen Oyj:n kasvustrategian toteuttamista. Yhtiön hallitus pohtii vaihtoehtoja omien osakkeiden omistamiseen liittyen. Mahdollinen eteneminen omien osakkeiden osalta on niiden mitätöiminen, joka vahvistaisi osakekohtaisia tunnuslukuja pitkällä tähtäimellä.

Yritysostot ovat mahdollistaneet yhtiön toiminnan tehostamisen ja tuoneet uusia vaihtoehtoja rakenteiden virtaviivaistamiseen. Yhtiön tuotevalikoima laajeni maantieteellisesti entistä kattavammaksi sekä tuoteportfolioon tuli mukaan lähes koko valtakunnan peittävät jakelutuotteet. Tämä laajentuminen yhdessä konsernin kasvavan digitaalisen liiketoiminnan kanssa antaa entistä paremman mahdollisuuden rakentaa palvelu- ja tuotekokonaisuutta, joka vastaa asiakkaidemme tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Yhtiön tulos ja vakaa kassavirta mahdollistavat yhtiön kehittämisen sekä osakasmyönteisen omistajapolitiikan. Yhtiön osinkoesitys kertoo yhtiön hallituksen tahtotilasta palkita sitoutuneita omistajiaan vahvalla osingolla vuodelta 2019. Yhtiön hallituksen osinkoesitys 0,75 euroa osakkeelta on 61 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko nousee edelliseen vuoteen verrattuna 19 prosenttia.

Yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton arvioidaan vuonna 2020 olevan edellisen vuoden tasolla, edellyttäen että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.”

Toisen puolivuotiskauden tulos

Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto toisella puolivuotiskaudella oli 118,6 Me, mikä on 35,4 Me enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihtoa parantaa hankitut liiketoiminnot. Toisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 7,0 Me, mikä on 4,0 Me edellistä vuotta parempi. Edellisenä vuonna kirjattiin arvonalentumisia liikearvoista 4,5 Me, minkä jälkeen vertailukauden liikevoitto oli 3,0 Me.

Katsauskauden toisen puolivuotiskauden tulokseksi muodostui 7,2 Me (1,5 Me).

Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella

Konsernin liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 39,1 % ja oli 231,1 Me (166,1 Me).

Mediamyynti kasvoi 18,3 % ja oli 90,9 Me (76,8Me). Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot olivat 78,0 Me (59,1 Me), mikä on 32,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkoinen painonmyynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 16,3 Me (16,3 Me).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 Me (0,2 Me).

Vuonna 2019 liikevoittoa kertyi 14,1 Me eli 6,1 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 7,3 Me ja liikevoittoprosentti oli 4,4 %. Ilman liikearvojen arvonalentumista edellisen vuoden liikevoitto olisi ollut 11,7 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ollut 7,0 %.

Nettorahoitustuotot olivat 1,6 Me (-0,2 Me). Rahoitustuottoja kertyi 2,7 Me (0,9 Me). Rahoituskulut olivat 1,1 Me (1,1 Me).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,7 Me (0,8 Me).

Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 13,3 Me (5,4 Me). Ilman liikearvojen arvonalentumiskirjausta edellisen tilikauden voitto olisi ollut 9,8 Me.

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2019 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista. Yhtiön liikevaihto oli 16,7 Me (15,9 Me). Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 3,0 Me (2,9 Me).

2019 2018 *) 2018 2017 Liikevaihto Me 231,1 166,1 166,1 174,1 Liikevoitto Me 14,1 11,7 7,3 14,4 Liikevoitto % 6,1 7,1 4,4 8,3 Käyttökate Me 28,1 20 20 23,5 Käyttökate % 12,2 12 12 13,5 Tilikauden tulos Me 13,3 9,8 5,4 14,5 Tulos/osake, Eur 1,23 0,93 0,51 1,35 Oman pääoman tuotto % 16,9 11,8 6,6 18,6 Omavaraisuusaste % 39,4 51 49,6 48,4 *) ilman arvonalentumisia

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuuttatoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitaalista uutismediaa, 28 paikallislehteä sekä 28 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti, Länsi-Uusimaa, Itä-Häme, Warkauden Lehti, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Uutisvuoksi sekä Itä-Savo. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tallinnassa.

Kustannustoiminnan liikevaihto oli 171,2 Me (138,0 Me).

Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu ruoan ja juoman ammattilehdet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja HR:n erikoislehti Evento. Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustantavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettavanaan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä. Konsernin aikakauslehtiryhmään kuului myös Autoliiton julkaisema Moottori-lehti. Suurimpaan osaan Aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös digitaalista julkaisemista omilla verkkosivustoillaan. Keskisuomalainen konsernin liikevaihto aikakauslehti liiketoiminta-alueella vuonna 2019 kasvoi 3,1 % ja oli 4,8 Me (4,6 Me).

Katsauskauden jälkeen Moottori -lehden kustannustoiminta on myyty Autoliitolle 1.1.2020

Painotoiminta

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuului kuusi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Kouvolassa. Lisäksi Lahdessa on Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino. Keskisuomalainen Oyj on päättänyt sulkea Hämeenlinnan sanomalehtipainon ja painotoiminta Hämeenlinnassa päättyi 31.12.2019.

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 46,9 Me (43,9 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto pysyi edellisen vuodentasolla ja oli 16,3 Me (16,3 Me).

Jakelu

Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 44,0 Me (10,4 Me).

Keskisuomalainen Oyj osti 1.1.2019 osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa harjoittavan Suomen Suoramainonta Oy:n. Suomen Suoramainonta Oy:n liikevaihto oli 33,0 Me. Tämän lisäksi konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 11,0 Me (10,4 Me). Savon Jakelun liikevaihto oli 8,0 Me (7,8 Me), josta konsernin ulkoista on noin 27,5 %. Mediatalo Esa Oy:n Päijät-Hämeessä harjoittaman jakeluliiketoiminnan osuus konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihdosta oli 3,0 Me (2,6 Me).

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 4,3 Me (2,7 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,8 Me (0,8 Me). IROReserch Oy:n liikevaihto oli 3,6 Me (1,8 Me). Edellisenä vuonna IROResearch Oy kuului konserniin 27.6.2018 alkaen.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 1.1.2019 Suomen Suoramainonta Oy:n koko osakekannan. Suomen Suoramainonta -konserniin kuuluu 19 yhtiötä. Lisäksi Keskisuomalainen osti 5.4.2019 Kaakon Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n sekä Kiinteistö Oy Lehtikaaren. Osana Kaakon Viestintä Oy:n kauppaa Keskisuomalaisen omistusosuus Arena Partners Oy:stä nousi 41,2 prosenttiin.

Keskisuomalainen on vähentämässä konsernin yhtiöiden määrää keväällä 2020 ja näihin liittyvät suunnitelmat on rekisteröity PRH:ssa 12.12.2019.

Järjestelyistä emoyhtiö Keskisuomalainen Oy:hyn, y-tunnus 0174445-8, sulautuvat Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, y-tunnus 2285247-4 ja Päijänne Jakelu Oy, y-tunnus 2829735-2.

Tiedot konserniyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Konsernin osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,2 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %) sekä Esports Media Solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,6 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että Mediatalo Esa Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 26,5 %. Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %), Oulu Suorajakelu Oy sekä Suora Lähetys Oy (49,0 %)

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena Partners -konsernin liikevaihto oli 4,7 Me (4,5 Me). Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35 % osuuden. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Me-diapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimin-taa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

Henkilöstö

Työsuhteita oli vuoden lopussa 2362 (1784). Tämän lisäksi konsernissa oli 3461 osa-aikaista mainosjakajaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 5823 henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1775 henkilöä (1330). Luku ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3660.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,8 Me ja 7,1 % liikevaihdosta (7,9 Me ja 4,7 %). Vuonna 2019 tytäryritysten hankintaan käytettiin 6,3 Me. Muut investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2019 lopussa 61,2 Me (53,7 Me).

Keskisuomalaisella on 4.4.2019 solmittu rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2019 Keskisuomalaisella oli 60,3 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2022. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli 39,4 % (49,6 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli 11,7 Me (-6,6 Me) ja rahavarojen määrä oli 24,5 Me (12,8 Me).

Keskisuomalaisen maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.

Hallitus ja yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Kalle Kautto

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen 30.6.2019 asti ja siitä lähtien KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Kaakon Viestintä Oy osti 1.1.2020 Mikkelin Kaupunkilehden liiketoiminnan Mikkelin Kaupunkilehti Oy:ltä.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Lehtiyhtymä Oy myi 1.1.2020 52,08 % osuutensa Moottori Media Oy:stä Autoliitto ry:lle.

Osakkeet

Vuonna 2019 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 63.864 kpl. Muuntojen jälkeen K-osakkeita on yhteensä 4.936.681 kpl ja A-osakkeita 5.800.022 kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 10.736.703 kpl.

Konsernilla oli hallussa 31.12.2019 omia A-osakkeita 470.909 kpl ja K-osakkeita 223.326 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmantalouden kasvava epävarmuus voi heijastua Suomen taloustilanteeseen ja heikentää konsernin päätuotteiden markkinatilannetta.

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin voi johtaa siihen, että tulemme uudelleen strukturoimaan alueellista tuoteportfoliotamme

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.

Yle jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan. Tämä voi vähentää sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen ansaintaa.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu. Riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näkymät vuodelle 2020

Uskomme sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton pysyvän vuoden 2019 tasolla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2019

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 64.327.203,66 euroa.

A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4.713.355 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.333.463 kpl eli yhteensä 10.046.818 kpl. Emoyhtiöllä hallussa on omia A-osakkeita 466.559 kpl ja K-osakkeita 223.326 kpl, joille ei makseta osinkoa.

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,75 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7.535.113,50 euroa.

Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 28.4.2020 ja maksupäiväksi 6.5.2020.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000 euroa.

Yhtiökokous pidetään 24.4.2020 Jyväskylässä.

Laadintaperiaatteet

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi IFRS 16 sisältää kaikille vuokrasopimukselle yhdenmukaisen arvostus- ja kirjaamismenettelyn. Aiemmin Keskisuomalainen on kirjannut aineellisiin hyödykkeisiin ja korollisiin velkoihin vain rahoitusleasing sopimukset. Yhtiö ei ottanut standardia käyttöön takautuvasti jolloin vertailukauden tietoja ei ole oikaistu IFRS 16- standardin mukaisesti.

IFRS 16 -standardin mukaisesti 1.1.2019 alkaen konserni on kirjannut varoja, jotka kuvaavat sen oikeutta käyttää vuokrattuja omaisuuseriä vuokrakauden aikana (käyttöoikeusomaisuuserä) ja velkoja vastaisten vuokrien suorittamisesta (leasingvelka). Käyttöoikeusomaisuus erästä kirjataan poisto ja leasingvelasta korko, mitkä korvaavat tuloslaskelman vuokrakulun.

Konserni ei erottele vuokrasopimuksistaan palvelukomponentteja niiden epäolennaisuuden vuoksi.

IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen:

Me 31.12.2018 IFRS 16 1.1.2019 Käyttöoikeusomaisuuserät Rakennukset 0,0 2,1 2,1 Koneet ja kalusto 0,7 1,6 2,3 Yhteensä 0,7 3,7 4,4 Vuokrasopimusvelat Vuokrasopimusvelat, pitkäaikaiset 0,3 1,5 1,8 Vuokrasopimusvelat, lyhytaikaiset 0,4 2,2 2,6 Yhteensä 0,7 3,7 4,4

Rakennusten ryhmään kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat lähinnä operatiivisessa käytössä olevista toimistotiloista ja kiinteistöistä. Koneiden ja kaluston ryhmään kirjatut erät koostuvat autoista ja it-laitteista. Lyhytaikaisiksi vuokrasopimuksiksi katsotaan sopimukset, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta. Pääsääntöisesti kaikki lyhytaikaisten ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset on kirjattu taseeseen.

Taseen käyttöoikeusomaisuuserät on arvostettu leasingvelkaa vastaavaan määrään oikaistuna mahdollisten ennakkoon maksettujen vuokrien määrällä. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan sen vuokrakauden aikana. Leasingvelka arvostettiin jäljellä olevien vuokramaksujen suuruiseksi käyttäen diskonttokorkona 1,5 %:n lisäluoton korkoa. Konsernin kaikissa sopimuksissa on käytetty samaa diskonttokorkoa, koska konsernissa ei ole erilaisia yrityskohtaisia, maantieteellisiä tai valuuttariskejä.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin tuloslaskelmaan siten, että liikevoittoon sisältyneet vuokrakulut on korvattu liikevoittoon sisältyvillä käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja rahoituskuluihin sisältyvällä leasingvelan korkokululla.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikuttaa rahavirtalaskelmaan siten, että aiemmin liiketoiminnan rahavirrassa esitetyt maksetut vuokrakulut, esitetään nyt korkojen osalta liiketoiminnan rahavirrassa ja leasingvelan lyhennyksen osalta rahoituksen rahavirrassa.

Uudet laadintaperiaatteet

Käyttöoikeusomaisuuserät

Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän vuokrakauden alkaessa. Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon oikaistuna mahdollisella leasingvelan uudelleenarvostuksella. Käyttöoikeusomaisuuserän hankintameno koostuu kirjatun leasingvelan määrästä, välittömistä alkuvaiheen kustannuksista ja ennen vuokrakauden alkamista tai sen jälkeen suoritetuista maksuista sekä näistä vähennettävistä mahdollisista vuokrakannustimista. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistoina vuokrakauden aikana tai tätä lyhyemmän omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Leasingvelat

Konserni kirjaa vuokrakauden alkaessa leasingvelan, joka on määrältään vuokrakauden aikana maksettavien vuokrien nykyarvo. Konserni sisällyttää vuokrakauteen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokrasopimuksen irtisanomisajan vuokran. Vuokratut tilat ovat pääosin tavanomaisessa toimistokäytössä ja toisiin tiloihin siirtyminen on mahdollista irtisanomisajan puitteissa. Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut, indeksistä johtuvat muutokset sekä mahdolliset jäännösarvotakuut.

Tulevien vuokrien nykyarvoa laskettaessa konserni käyttää lisäluoton korkoa. Vuokrakauden alun jälkeen leasingvelan määrä kasvaa johtuen koron kertymisestä ja pienenee vuokrien maksun myötä. Leasingvelka arvostetaan uudelleen, mikäli vuokrakaudessa, vuokrien määrässä, arviossa osto-option käytössä tai arviossa jäännösarvotakuiden maksujen määrässä tapahtuu muutoksia.

Johdon harkintaa tarvitaan toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten keston arviointiin, osto-optioiden käytön arvioimiseen ja leasingmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettävän lisäluoton koron määrittämisessä.

Jyväskylässä 19. päivä helmikuuta 2020

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13. Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Puolivuosikatsaus vuodelta 2020 julkaistaan 20.8.2020. Vastuuraportti julkaistaan viikolla 13 osan vuosikertomusta.

Vuoden 2019 tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 118,6 83,1 231,1 166,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,1 0,0 0,1 -0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,5 0,2 Liiketoiminnan kulut -111,9 -80,2 -217,6 -158,8 LIIKEVOITTO 7,0 3,0 14,1 7,3 Liikevoitto % liikevaihdosta 5,9 % 3,6 % 6,1 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 -0,4 1,6 -0,2 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,4 0,3 0,7 0,8 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 8,7 3,0 16,4 7,8 Verot -1,4 -1,5 -3,1 -2,4 VOITTO/TAPPIO 7,2 1,5 13,3 5,4 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 7,3 1,4 13,2 5,5 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,1 0,1 -0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,68 0,13 1,23 0,51 Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,68 0,13 1,23 0,51





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 (6 kk) (6 kk) (12kk) (12kk) Tilikauden voitto 7,2 1,5 13,3 5,4 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,3 0,2 0,3 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,2 -0,4 2,0 -1,1 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,5 0,0 -0,6 0,2 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,0 -0,1 1,6 -0,7 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,2 1,4 14,9 4,7 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 8,3 1,4 14,8 4,8 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,1 0,1 -0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 88,3 68,1 171,2 138,0 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 50,1 31,2 99,9 63,4 Kohdistamaton 13,3 11,8 25,8 22,0 Segmenttien välinen liikevaihto -33,2 -28,1 -65,8 -57,3 Tuloslaskelman liikevaihto 118,6 83,1 231,1 166,1 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 8,2 6,8 17,3 12,5 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,4 -2,3 2,9 -1,4 Kohdistamaton -2,1 -1,3 -4,6 -3,5 Segmenttien välinen liikevoitto -0,4 -0,2 -1,3 -0,3 Tuloslaskelman liikevoitto 7,0 3,0 14,3 7,3





KONSERNIN TASE (Me) 31.12.2019 31.12.2018 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 17,0 11,2 Liikearvo 75,7 65,5 Sijoituskiinteistöt 0,3 0,5 Aineelliset hyödykkeet 38,1 38,1 Käyttöoikeusomaisuuserät 7,4 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,3 3,5 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 17,9 13,1 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,0 0,8 Laskennalliset verosaamiset 2,6 2,9 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1,9 1,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 16,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,7 0,8 Muut rahoitusvarat 3,4 3,7 Rahat ja pankkisaamiset 24,5 12,8 Varat yhteensä 216,8 170,9





31.12.2019 31.12.2018 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 77,7 79,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,5 Oma pääoma yhteensä 77,9 79,5 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 3,9 3,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 58,1 47,5 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 2,0 2,2 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 10,7 7,3 Saadut ennakot 19,1 10,8 Ostovelat ja muut velat 44,5 20,2 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,6 0,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 216,8 170,9





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-12/2019 1-12/2018 (12 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 230,5 164,6 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -202,1 -146,6 Maksetut korot -1,2 -1,1 Saadut korot 0,1 0,1 Maksetut verot -3,5 -3,6 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 23,9 13,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -6,3 -3,7 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4,2 -2,5 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -0,4 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 1,0 0,2 Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 0,0 0,2 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -0,1 -0,1 Lainasaamisten lisäys/vähennys -0,1 0,0 Saadut osingot 2,0 0,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -8,9 -5,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 14,0 - Lainojen takaisinmaksut -6,4 -6,5 Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,7 -0,2 Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,3 -0,1 Maksetut osingot -6,8 -7,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -3,3 -14,4 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 11,7 -6,6 Rahavarat tilikauden alussa 12,8 19,4 Rahavarat tilikauden lopussa 24,6 12,8

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien Oman pääoman muutos 2018 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 185 -357 74 531 81 886 687 82 573 Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista 35 35 35 Uusien standardien käyttöönoton vaikutus -87 -87 -87 Muut oikaisut -19 -19 -19 Tytäryhtiön hankinta -5 -5 Laaja tulos Tilikauden tulos 5 500 5 500 -125 5 374 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 198 198 198 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -895 -895 -895 Tilikauden laaja tulos yhteensä -895 5 697 4 802 -125 4 677 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -7 498 -68 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -7 498 -7 498 -68 -7 565 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa -100 -100 -100 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510





Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys- Muut Kertyneet vallattomien Osake- sidotut Muut Omat voitto- omistajien Oman pääoman muutos 2019 pääoma rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510 Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -11 -11 -11 Muut oikaisut 1 1 1 Tytäryhtiön hankinta 32 32 5 36 Laaja tulos Tilikauden tulos 13 185 13 185 105 13 290 Muut laajan tuloksen erät Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 230 230 230 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 399 1 399 1 399 Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 399 13 415 14 815 105 14 920 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -6 748 -107 Omien osakkeiden hakinta -9 390 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -9 390 -6 748 -16 138 -107 -16 245 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 13 13 -274 -261 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949

Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 100 % Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeista 1.1.2019.

Osakkeiden hankintahinta oli 2,0 Me, joka on maksettu rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 29,2 Me ja tappiota - 0,2 Me. Hankitusta liiketoiminnasta on arvostettu asiakkuuksiin 0,2 Me, joka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi 1,8 Me. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

Keskisuomalainen osti 100 % Kaakon Viestintä Oy:n, ESV-Paikallismediat Oy:n ja Kiinteistö Oy Lehtikaari 1:n osakkeista 5.4.2019. Osakkeiden hankintahinta on 14,2 Me ja se maksetaan rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 36,5 Me ja tulosta 4,4 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 4,0 Me ja tuotemerkkiin 1,9 Me, jotka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi yhteensä 8,3 Me, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat markkinaosuuden kasvattaminen kyseisellä alueella sekä hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

Konsernin liikevaihto 2019 olisi ollut 243,1 Me ja tulos 14,0 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2019 alusta lähtien. Tilikauden tulokseen sisältyy yhteensä 4,1 Me hankittujen yhtiöiden tulosta. Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,6 Me on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 3,3 Me.

(Me) Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Aineettomat hyödykkeet 8,8 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,6 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,1 Laskennallinen verosaaminen 0,0 Vaihto-omaisuus 0,4 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 7,9 Rahavarat 9,9 Varat yhteensä 37,0 Määräysvallattomien omistajien osuus nettovaroista 0,0 Laskennallinen verovelka 1,1 Pitkäaikaiset velat 4,4 Pitkäaikaiset varaukset 0,1 Ostovelat ja muut velat 25,2 Velat yhteensä 30,8 Nettovarat 6,2 Hankintameno 16,2 Liikearvo 10,1 Rahana maksettu kauppahinta 16,2 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 9,9 Rahavirtavaikutus 6,3

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamattomat Yhteensä Hankintameno 1.1.2019 10,1 3,0 13,1 Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 0,1 0,1 Lisäykset 2,6 0,4 3,0 Vähennykset -0,4 -0,4 Siirrot erien välillä 0,1 0,1 Käypään arvoon arvostaminen 1,6 0,4 2,0 Kirjanpitoarvo 31.12.2019 14,3 3,6 17,9

Korolliset velat

31.12.2019 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 53,7 54,2 Vuokrasopimusvelat 4,3 4,3 Pitkäaikaiset korolliset velat 58,1 58,5 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 7,5 8,1 Vuokrasopimusvelat 2,9 2,9 Johdannaiset 0,3 0,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 10,7 11,3





TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 31.12.2019 31.12.2018 Liikevaihto, Me 231,1 166,1 Liikevoitto, Me 14,1 7,3 % liikevaihdosta 6,1 4,4 Käyttökate Me 28,1 20,0 Käyttökate % 12,2 12,0 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 16,4 7,8 % liikevaihdosta 7,1 4,7 Tilikauden voitto 13,3 5,4 % liikevaihdosta 5,8 3,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,9 6,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 6,4 Omavaraisuusaste, % 39,4 49,6 Bruttoinvestoinnit, Me 11,8 7,9 % liikevaihdosta 7,1 4,7 Taseen loppusumma 216,8 170,9 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä 1775 hlöä 1330 hlöä





OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2019 31.12.2018 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 1,23 0,51 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, eur 7,26 7,38 Osakekohtainen osinko, eur (vuoden 2019 osalta hallituksen esitys) 0,75 0,63 Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 60,9 122,7 Efektiivinen osinkotuotto, % 6,6 7,2 Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 9,2 17,1 Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys - alin, eur 8,72 8,74 - ylin, eur 13,10 14,30 - keskikurssi, eur 10,06 10,59 Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 55,8 43,9 Koko osakekannan markkina-arvo, Me 120,4 94,0 Osakkeiden vaihdon kehitys -osakkeiden lukumäärä 886.805 416.637 - % A-sarjan osakkeista 18,0 8,3 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl 10 707 10 711





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 2019 2018 Myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 8431 7093 Muu lähipiiri 1 8 Ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 3800 1109 Muu lähipiiri - 20





Johdon työsuhde-etuudet (1000 eur) 2019 2018 Palkat ja palkkiot 1912 1758 Lakisääteinen Tyel-maksu 311 281 Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet - 161 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 71 137 Johdon kompensaatiot yhteensä 2293 2338

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 (ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100 tuotto-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Liikevaihto Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake E moyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12. Osinko/ tulos, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100 Tulos/osake Efektiivinen (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100 osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. Hinta/voitto-suhde Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12. (P/E-luku) Tulos/osake Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi





Liite