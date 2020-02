VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS célèbre un tour de force hors du commun, soit celui d’avoir connecté à son réseau les dernières collectivités de 1 000 habitants ou plus qui ne bénéficiaient pas encore de la connectivité mobile en Colombie-Britannique. Grâce à une connexion mobile, les petites entreprises peuvent prospérer à l’échelle locale et planétaire, les membres d’une même famille peuvent rester en contact où qu’ils soient, et les jeunes peuvent demeurer plus longtemps dans leur ville natale en suivant des cours à distance. Mais surtout, la connexion mobile est indispensable pour demander de l’aide en cas d’urgence. Ce tour de force, TELUS l’a accompli en reliant à son service mobile les collectivités de Gold River et d’Ahousaht, sur l’île de Vancouver.



« TELUS est un chef de file mondial des technologies de l’information et des communications. À ce titre, notre entreprise est fière d’investir sans cesse dans l’infrastructure de réseau pour améliorer la qualité de vie des citoyens et accroître la compétitivité du pays, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Le tour de force que nous venons d’accomplir démontre l’engagement de notre équipe à utiliser notre technologie de pointe pour améliorer la vie des Canadiens d’un océan à l’autre. Grâce à ces investissements, les Britanno-Colombiens auront accès aux outils, aux ressources et à l’information dont ils ont le plus besoin. Toutes les régions de notre vaste pays, même les plus éloignées, bénéficieront des mêmes avantages sociaux, scolaires, économiques et liés à la santé. En comblant ce fossé géographique et numérique, nous offrons aux entrepreneurs la possibilité de démarrer une entreprise en région rurale ou éloignée, et nous permettons aux jeunes de vivre où bon leur semble dans notre magnifique province sans renoncer à la connectivité ni compromettre leurs perspectives économiques. Notre équipe partage la vision du gouvernement provincial, soit celle de fournir à tous les Britanno-Colombiens la connectivité dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. Elle attend avec impatience l’occasion de pousser plus loin sa collaboration avec le gouvernement, afin de pouvoir servir un nombre encore plus grand de collectivités éloignées en Colombie-Britannique. »

TELUS est déterminée à poursuivre son travail auprès de petites agglomérations comme Port Clements, Hazelton et New Denver, toutes trois desservies par les sites mobiles de TELUS. Plus de 99 pour cent des Britanno-Colombiens ont accès au réseau 4G LTE de TELUS qui a été reconnu comme le meilleur au Canada par des tiers à l’échelle internationale. Cette semaine d’ailleurs, TELUS a annoncé que son réseau mobile 4G se classe premier au Canada au chapitre de la disponibilité, de l’expérience vidéo, de la vitesse de téléchargement, de la latence et de la vitesse de téléversement dans le rapport sur l’utilisation des réseaux mobiles au Canada d’Opensignal. TELUS a en outre gagné les prix Speedtest AwardsMC d’OoklaMD, une société de Seattle, dans les catégories du réseau mobile le plus rapide et de la meilleure couverture mobile en 2019 au Canada pour les troisième et quatrième trimestres de 2019.



En 2019, les réussites de TELUS ont été saluées par d’autres experts du secteur, dont J.D. Power, PCMag et Tutela. Ces honneurs viennent garnir une feuille de route déjà remarquable en matière d’excellence du réseau. En effet, TELUS a obtenu le premier rang dans quatre des cinq principaux rapports sur les réseaux mobiles pour au moins la troisième année consécutive. Il convient de noter que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Le tour de force réalisé par TELUS concerne les collectivités de moins de 1 500 habitants suivantes : Puntledge, Crofton, Lumby, Telkwa, Fairwinds, Salmo, Nakusp, Miller’s Landing, Ashcroft, Canoe et Cultus Lake.

Un rapport récent d’Opensignal révélait que si les régions rurales du Canada formaient un pays, celui-ci serait 12e au monde pour la vitesse de téléchargement. En effet, les utilisateurs canadiens dans les régions rurales bénéficient en moyenne de vitesses de téléchargement 4G plus rapides que les utilisateurs aux États-Unis, en Suède, en Nouvelle-Zélande et en France. Selon les rapports de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada figure parmi les pays qui effectuent les investissements par habitant les plus élevés dans l’infrastructure réseau. De plus, il se classe au premier rang pour ce qui est de la vitesse, de la qualité et de la couverture des réseaux. Chaque année, TELUS investit des milliards de dollars afin d’offrir une connectivité améliorée aux collectivités du Canada. Ces montants s’ajoutent aux milliards de dollars que TELUS consacre à l’achat de licences de spectre auprès du gouvernement fédéral afin de continue à offrir les capacités mobiles requises pour répondre aux besoins croissants des consommateurs de la Colombie-Britannique et de partout au pays.

Actuellement, les résidents de la Colombie-Britannique sont les seuls au Canada à pouvoir utiliser la fonction de consultation virtuelle individuelle de Babylon par TELUS Santé. Cette fonction leur permet de consulter à leur convenance, à partir de leur téléphone intelligent, un médecin autorisé à exercer dans la province. Comme plus de 800 000 Britanno-Colombiens n’ont pas de médecin de famille, Babylon par TELUS Santé joue un rôle essentiel pour aider un nombre accru de personnes à communiquer avec des professionnels de la santé et à obtenir des soins de qualité. Ce service est offert gratuitement au moyen d’une application mobile conviviale qui permet aux utilisateurs de la Colombie-Britannique d’obtenir un soutien médical en tout temps, y compris le soir, la fin de semaine et les jours fériés. Les utilisateurs peuvent prendre rendez-vous en ligne, consulter un médecin et faire envoyer leurs ordonnances à la pharmacie de leur choix. Le coût de la consultation vidéo est couvert par le régime de santé provincial.

TELUS sert 178 des 203 collectivités autochtones de la Colombie-Britannique au moyen de ses technologies mobile et filaire à large bande. L’entreprise a collaboré avec 46 gouvernements autochtones pour installer la technologie TELUS PureFibre dans leurs collectivités; 12 de ces collaborations se sont déroulées en partenariat avec le programme Pathways to Technology de la All Nations Trust Company.

TELUS s’est engagée à investir 4,7 milliards de dollars en Colombie-Britannique entre 2017 et 2020, sans coût pour les contribuables. Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à desservir les collectivités des Premières Nations, veuillez cliquer ici .

