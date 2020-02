AS Pro Kapital Grupp teavitab edukast tagatud võlakirjade emissioonist ja kavatsusest ennetähtaegselt lunastada olemasolevad võlakirjad

AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital”) annab teada, et Pro Kapitali nõukogu otsustas kiita heaks uute, tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud “Uued Võlakirjad”) emiteerimise kogusummas 28,5 miljonit eurot, lunastustähtajaga 2024. aastal ( “Uued Võlakirjad”). Emissioonist laekuvaid vahendeid kasutatakse Pro Kapital olemasolevate võlakirjade 2015/2020 ISIN SE000650437 ennetähtaegseks lunastamiseks (“Olemasolevad Võlakirjad”).

Võlakirjade emissioon on suunatud kutselistele investoritele ning tegu ei ole avaliku pakkumisega. Uusi Võlakirju on täies ulatuses märkinud piiratud grupp peamiselt institutsionaalseid investoreid ning need emiteeritakse 20.02.2020 või hiljem. Pro Kapital kasutab emissioonist laekuvaid vahendeid et täielikult lunastada Olemasolevad Võlakirjad (kokku 27,9 miljonit eurot). Täiendav informatsioon Olemasolevate Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise osas avaldatakse eraldi teates.

Uued Võlakirjad (igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot) lastakse välja fikseeritud 8%-se intressimääraga ja nende lunastustähtaeg on veebruaris 2024. Pro Kapital plaanib taotleda Uute Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas 12 kuu jooksul emissioonist.

Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:

Panditakse kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad ja osad (ning nendega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad või omandatavad aktsiad ja osad): AS Pro Kapital Eesti, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, OÜ Kalaranna Kvartal, Dunte Arendus OÜ, Pro Kapital Latvia JSC, “Klīversala” SIA, “Tallina nekustamie īpašumi” SIA, "NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SABIEDRĪBA "ZVAIGZNES CENTRS"" SIA, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, In Vitam UAB; PK Invest UAB, Pro Kapital Bonum UAB, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, PK Hotel Management Services GmbH, PRO KAPITAL Germany GmbH; seoses Olemasolevate Võlakirjade emiteerimisega loodud deposiitkonto samuti panditakse.

Tehingu viis läbi Pareto Securities AB ja juriidiliselt nõustas Gernandt & Danielsson.

Käesolev teade avaldatakse täitmaks AS-i Pro Kapital Grupp kohustust EL turu kuritarvitamise määruse alusel. Teave esitati avaldamiseks allpool mainitud kontaktisikute volitusel 19.02.2020 kell 16:30 EET (15:30 CET / 14:30 UCT).

Täiendava informatsiooni saamiseks, palun võtke ühendust:

Paolo Michelozzi, AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees

paolo.michelozzi@prokapital.com

Angelika Annus, AS-i Pro Kapital Grupp finantsjuht

angelika.annus@prokapital.com





Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

Tel: +372 6144 920

e-post: allan.remmelkoor@prokapital.ee