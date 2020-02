MONTRÉAL, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que Cameron Holzer s’est joint à la Société à titre de vice-président sénior, opérations, pour se concentrer sur ses activités de transport spécialisé de lots complets aux États-Unis, qui connaissent une croissance rapide. M. Holzer possède plus de 25 ans d’expérience professionnelle, dont 12 ans chez CRST International, plus récemment à titre de président de CRST Expedited, et il possède une vaste expertise dans les opérations et le développement stratégique. Dans ses nouvelles fonctions, il relèvera de Steven Brookshaw, vice-président exécutif.



« Cameron est doté d’un esprit novateur et il possède une vaste expérience de la gestion d’organisations à multiples facettes, notamment l’acquisition de talents, la planification stratégique, la gestion des ressources, le développement des affaires et la négociation de contrats », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de l’équipe de TFI International à un moment idéal pour mettre à profit son expertise alors que nous accroissons notre présence aux États-Unis, et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur sa solide contribution dans les années à venir. »

M. Holzer se joint à TFI International après avoir œuvré chez CRST où, à titre de président de CRST Expedited, il a supervisé un certain nombre de secteurs fonctionnels clés et dirigé sa division de telle sorte que le secteur lui a accordé de nombreux prix, notamment le prix SmartWay pendant cinq années consécutives, le prix Quest for Quality et le prix du transporteur terrestre de l’année décerné par FedEx. Avant de travailler chez CRST, il a été directeur des opérations chez CR England, une entreprise américaine de transport réfrigéré. M. Holzer a obtenu un baccalauréat ès sciences en comptabilité de l’Université de Phoenix et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de l’Iowa.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau croissant de filiales opérationnelles en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr .

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com