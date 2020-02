MISSISSAUGA, Ontario, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd’hui qu’elle s’est de nouveau classée au premier rang de l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys. En effet, 2020 marque la 13e année consécutive où Konica Minolta reçoit cet honneur.



Firme new-yorkaise d’experts-conseils en attachement et en fidélité à la marque, Brand Keys publie une étude annuelle qui, cette année, portait sur la relation des clients avec 833 marques réparties dans 85 catégories. Konica Minolta a décroché la première place dans la catégorie des appareils de bureau multifonctions de l’indice de fidélité des consommateurs 2020.

Dans la 25e édition annuelle de son indice, Brand Keys met en lumière les entreprises qui parviennent à susciter l’attachement le plus fort chez leurs clients et à les fidéliser en répondant à leurs attentes, voire en les surpassant. Les marques reconnues se sont illustrées dans ces domaines et ont surclassé la concurrence au moment de satisfaire les clients dans les catégories qui leur importent le plus.

« C’est un honneur que d’obtenir cette reconnaissance pour une 13e année consécutive! Cela nous rappelle que la valeur qu’accordent les clients à notre marque est le fruit de la qualité constante de nos produits et services, a affirmé Norm Bussolaro, directeur principal du marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Nous continuons de développer et d’améliorer nos solutions et nos services, en gardant toujours nos clients comme priorité absolue. »

« Félicitations encore à Konica Minolta. En dépit des exigences de fidélisation plus complexes que jamais en ce 21e siècle, l’entreprise est parvenue à mettre la barre bien haute pour répondre aux attentes de la clientèle, qui ne font que s’accroître chaque année. Konica Minolta fait partie des 10 entreprises américaines ayant enregistré la plus forte augmentation de l’attachement et de la fidélité des clients cette année! Cette réussite mérite d’être soulignée, a déclaré Robert Passikoff, président fondateur de Brand Keys. Au cours des 25 années d’existence de l’indice de fidélité des consommateurs, seulement 6 des quelque 23 000 marques que nous avons évaluées se sont classées au premier rang pour 13 années consécutives ou plus! Brand Keys félicite cette marque qui comprend clairement sa clientèle et répond à ses besoins et à ses attentes. »

Vous pouvez consulter la liste complète des meilleures marques dans les 85 catégories de l’indice de fidélité des consommateurs en ligne .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 890‑6600.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 13 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 7e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

