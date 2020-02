February 19, 2020 10:00 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 19.2.2020 klo 17.00





Dovre Group maksaa lisäkauppahinnan Tech4Hiren ostosta ja suuntaa osakeannin Tech4Hiren myyjille





Dovre Group on päättänyt 10,3 miljoonan Norjan kruunun (noin 1 miljoonaa euroa) lisäkauppahinnan maksusta Tech4Hiren myyjille 19.2.2020, koska lisäkauppahinnan maksun edellytyksenä olleet Tech4Hiren taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2019 loppuun mennessä. Osa lisäkauppahinnasta tulee käyttää Dovre Group Oyj:n osakkeiden merkintään, minkä vuoksi hallitus on päättänyt, varsinaisen yhtiökokouksen 2019 antaman valtuutuksen nojalla, suunnatusta osakeannista Tech4Hiren myyjille.





Dovre Group suuntaa 1 009 747 yhtiön uutta osaketta Tech4Hiren myyjille. Osakekohtainen merkintähinta on 0,34 euroa ja kokonaismerkintähinta yhteensä 343 314,00 euroa. Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä aikavälillä 7.2.2020 – 13.2.2020. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen yhtäläiset osakasoikeudet kuin yhtiön muut osakkeet. Dovre Groupin osakkeiden lukumäärä nousee 102 956 494 osakkeeseen.





Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 27.2.2020 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 28.2.2020.





Lisätietoa Dovre Groupin Tech4Hire-yritysostosta on yhtiön 25.6.2019 julkaisemassa pörssitiedotteessa.





Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen

toimitusjohtaja

arve.jensen@dovregroup.com

puh. +47 90 60 78 11





Mari Paski

talousjohtaja

mari.paski@dovregroup.com

puh. +358 20 436 200

www.dovregroup.com





Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com.