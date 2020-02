MONTRÉAL et TEL AVIV, Israël, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, un fournisseur mondial de technologies de paiement, a conclu une entente de collaboration stratégique avec le Groupe MAX (MAX), l’une des plus importantes institutions financières d’Israël. Dans le cadre de ce partenariat, les clients commerciaux de MAX qui souhaitent établir des activités commerciales hors Israël auront accès au réseau d’acquisition des paiements en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. En vertu de cette entente, Nuvei a accepté de vendre CreditGuard, un fournisseur de services de passerelle de paiements desservant les entreprises en Israël.



La plateforme propriétaire native de Nuvei offre des possibilités d’affaires élargies à l’échelle mondiale. Par le biais d’une seule intégration, elle offre aux clients de MAX la capacité d’effectuer des transactions en plus de 150 devises et avec plus de 250 méthodes de paiement alternatives. En échange, les marchands faisant affaire avec Nuvei pourront se connecter aux services d’acquisition de MAX en Israël.

« Nous avons suivi un processus rigoureux pour trouver le partenaire idéal nous permettant d’étendre notre secteur d’acquisition en Israël, ainsi qu’une entreprise qui assurerait la continuité et le succès à long terme de CreditGuard, de ses clients et de ses employés, » a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous avons confiance en la vision de MAX et sa stratégie visant à livrer des produits et des services exceptionnels aux clients de CreditGuard. En échange, le partenariat permet à Nuvei d’accroître son empreinte mondiale et solidifie notre rôle en tant que leader des services de paiement jouissant d’une portée à grande échelle. »

« Cette acquisition correspond à notre approche orientée vers les marchands. Israël est sur le point de vivre une révolution des paiements, ce qui forcera les marchands de toutes tailles à réformer leurs capacités en ligne et hors-ligne et à adapter leurs systèmes aux normes EMV, » explique Ohad Maimon, vice-président exécutif de la stratégie et du développement commercial de MAX. « Ce sont de phénoménales nouvelles pour les entreprises israéliennes qui se joindront à la révolution numérique. CreditGuard offre une gamme de services de paiements numériques sécurisés à travers tous les canaux de ventes. La collaboration avec Nuvei nous aidera à adapter les solutions mondiales de paiements à nos clients commerciaux. »

« La véritable valeur de CreditGuard réside dans son engagement exceptionnel à servir ses clients, » a déclaré Uriel Ben David, chef de la direction de CreditGuard. « Nous continuerons de les considérer comme l’un des atouts les plus précieux de notre entreprise. Nous croyons que la connexion avec MAX nous permettra d’élargir notre gamme de services et d’améliorer la proposition de valeur que nous pourrons offrir à nos clients. »

Nuvei a acquis CreditGuard dans le cadre de son acquisition de SafeCharge en 2019. La conclusion de la vente de CreditGuard est assujettie aux conditions et aux approbations réglementaires usuelles.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d’experts-conseils en technologie de paiement. Nous fournissons aux marchands à grande échelle, aux PME et aux partenaires de distribution des paiements omnicanaux complètement pris en charge grâce à notre vaste gamme de technologies brevetées. Nous fournissons également la technologie, l’expertise et le service à la clientèle dont les organisations de vente indépendantes, les éditeurs de logiciels indépendants, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique ont besoin pour se démarquer. Forts de notre plateforme à service complet, connectée à l’échelle mondiale, nous avons pour vision de bâtir un réseau dans lequel nos marchands et nos partenaires peuvent réellement prospérer. Notre but est de générer pour tous des possibilités de paiement avantageuses, afin de développer des partenariats solides et durables. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca .

À propos du Groupe MAX

MAX, basée en Israël, est une importante institution financière qui offre des solutions avancées de paiement et de crédit. L’entreprise a été acquise par Warburg Pincus en février 2019 et était auparavant connue sous le nom de Leumi Card. MAX est l’une des plus grandes émettrices en Israël et elle fournit des services de pointe à la plupart des institutions financières d’Israël ainsi qu’aux marchands et aux consommateurs. MAX dessert approximativement 2,5 millions de titulaires de cartes par le biais de ses partenariats avec Visa et MasterCard, et soutient plus de 50 000 marchands de toutes tailles dans tous les secteurs. L’entreprise a mis à profit ses compétences essentielles afin de développer une offre financière plus diversifiée au bénéfice de chaque type de client, par exemple un portefeuille diversifié de solutions de prêt. L’acquisition la plus récente du Groupe, Capit, renforce cette approche ainsi que l’offre aux marchands israéliens. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de MAX : www.max.co.il