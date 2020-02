February 19, 2020 11:00 ET

19 februari 2020

Saniona AB (publ) (”Saniona”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 14 februari 2020 med anledning av Sanionas förestående företrädesemission av units, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Sanionas hemsida www.saniona.com/se, och på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Saniona den 18 februari 2020 genom pressmeddelande offentliggjorde att bolagets finanschef Thomas Feldthus kommer att lämna bolaget samt att Saniona samma dag offentliggjorde att bolaget medgrundar migränbolaget Cephagenix.

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 21 februari 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Sedermera Fondkommission på följande adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö eller via issuingservices@sedermera.se. Investerare som anmält sig för teckning i erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till prospektet.

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 17:00 CET.

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att i egen regi utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Bolaget har för närvarande tre egenutvecklade program under klinisk utveckling och fyra kliniska utvecklingsprogram i samarbete. Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt är inriktad på jonkanalsforskning och bolaget har en bred portfölj av program i ett tidigt skede. Sanionas samarbetspartners är bland andra Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.

