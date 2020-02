EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Press release 2020-02-19

C-RAD avser genomföra en riktad nyemission av aktier

C-RAD AB (”C-RAD” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 2 500 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").

Transaktionen i korthet

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019. C-RAD har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart. Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna kommer att bestämmas innan dess att handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 20 februari 2020. Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningskursen och allokeringen kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således välja att inte fullfölja genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och användning av nettolikvid

Anledningen till att den Riktade Nyemissionen genomförs är i första hand för att stödja Bolagets tillväxt, vilket inkluderar investeringar i att expandera C-RADs produktportfölj för att öka effektiviteten och säkerheten inom strålterapi.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i C-RAD under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB

Telefon +46-18-666930,

E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 17.31 (CET).

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bilaga