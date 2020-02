De raad van commissarissen (RvC) van Heijmans heeft het voornemen om Gerrit Witzel tijdens de AvA op 15 april 2020 voor te dragen als nieuwe commissaris voor de duur van vier jaar. De voordracht houdt verband met de vacature die ontstaat, omdat Rob van Gelder conform rooster van aftreden uit de RvC zal terugtreden per 15 april 2020.



Gezien zijn jarenlange ervaring in de bouwbranche is de raad van commissarissen van mening dat Gerrit Witzel uitstekend past in het gezochte profiel. Al eerder werd bekendgemaakt dat Ans Knape-Vosmer voor de duur van vier jaar wordt voorgedragen als commissaris. De RvC is tevens voornemens Ron Icke voor te dragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar. De voordrachten passen in het streven van de RvC om continuïteit te waarborgen en om tot een evenwichtiger rooster van aftreden te komen.

De drie voorgestelde benoemingen worden gesteund door de Ondernemingsraad.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

