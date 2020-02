Résultats annuels 2019 :

Rentabilité opérationnelle en hausse +3,9%

2018 2019 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 173,2 169,7 -2,1% EBITDA

% du CA 44,0



25,4% 46,6



27,5% +6,1% RESULTAT OPERATIONNEL

% du CA 28,6



16,5% 29,8



17,6% +3,9% RESULTAT NET

% du CA 19,7



11,3% 17,5



10,3% -11,4%

Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2020 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce ses résultats annuels 2019 qui affichent une progression de la rentabilité opérationnelle portée par le dynamisme de ses activités software.

Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 169,7 M€, en baisse de 2,1% par rapport à 2018. Hors effet non récurrent de l’activité BOT en Asset Management, le Groupe affiche une croissance pro-forma* de 1,8%.

Linedata a accéléré en 2019 ses investissements R&D stratégiques, avec la poursuite du développement de sa nouvelle plateforme AMP et la préparation de la toute dernière version cloud native de Linedata Capitalstream.

Taux de Marge d’EBITDA 2018 2019 Asset Management 23,1% 25,6% Lending & Leasing 27,5% 28,5% Autres activités 51,7% 55,3% Total 25,4% 27,5%

*Le chiffre d’affaires 2018 pro-forma exclut l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas pour laquelle le dernier client a fait l’objet d’une réversibilité fin 2018.

Asset Management

Le segment Asset Management affiche une croissance pro-forma* de 3,5% portée par les revenus de l’activité Software et la bonne tenue du chiffre d’affaires Services. L’EBITDA s’élève à 27,8 M€, soit 25,6%, (22,5% hors impact IFRS 16).

Lending & Leasing

L’activité du pôle Lending & Leasing est quasi-stable à 56,4 M€ (-0,6%). Le déploiement de Linedata Ekip360 s’est poursuivi conformément aux prévisions avec la mise en production de nombreux clients et la reconnaissance de revenus associés de maintenance et de consulting. L’EBITDA atteint 16,1 M€, soit 28,5% (26,7% hors impact IFRS 16).

Analyse des résultats

L’EBITDA du Groupe ressort à 46,6 M€ en hausse de 6,1%. Cette augmentation tient compte notamment du retraitement IFRS 16 des loyers pour 4,7 M€ et d’une diminution des frais de personnel de 6,0 M€.

Le résultat opérationnel ressort à 29,8 M€, en progression de 3,9% par rapport à 2018. Hors impact IFRS 16, il atteint 29,5 M€, soit une hausse de 2,9%.

Le résultat financier s’élève à -2,8 M€ contre -1,4 M€ l’an passé. Il intègre en 2019 pour -0,6 M€ un reclassement IFRS 16 de charges d’intérêts sur loyers et d’effets de change pour -0,8 M€.

Après prise en compte d’un impôt de 9,5 M€ en hausse de 1,9 M€ par rapport à 2018, le résultat net s’élève à 17,5 M€.

Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 2,69 € en 2019 contre 2,85 € en 2018.

Analyse du bilan

Le bilan intègre au 31 décembre 2019 les effets de la première adoption d’IFRS 16, à savoir une augmentation des immobilisations à hauteur de 12,8 M€ (Droits d’utilisation) et une hausse des dettes pour 13,1 M€ (passif locatif à CT et LT).

L’endettement net hors passif locatif IFRS 16 ressort stable à 76,8 M€ et représente 1,8 fois l’EBITDA consolidé 2019 à normes constantes.

Dividende

Un dividende de 1,40 € par action, en progression de 3,7% sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Perspectives

Linedata va déployer dès 2020, son nouveau plan stratégique « Vision 2023 » permettant d’accélérer la transformation digitale de ses offres et le lancement de plateformes innovantes combinant Software, Services et Data.

Ce plan consacrera une part prépondérante à la technologie et l’innovation, à la satisfaction et la rétention des clients ainsi qu’à l’accroissement de la visibilité de Linedata sur ses marchés cibles.

*Le chiffre d’affaires 2018 pro-forma exclut l’activité BOT (Build Operate Transfer) de Gravitas pour laquelle le dernier client a fait l’objet d’une réversibilité fin 2018.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 23 avril 2020, après Bourse.





À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Linedata

Direction Financière

+33 (0)1 73 43 70 27

infofinances@linedata.com



Cap Value

+33 (0)1 80 81 50 00

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

Pièce jointe