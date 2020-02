Information relative aux conditions financières du départ de M. Philippe Crouzet

Boulogne-Billancourt (France), le 19 février 2020 – Conformément aux recommandations du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, Vallourec publie aujourd'hui les informations relatives aux conditions de départ de M. Philippe Crouzet, Président du Directoire, dont le mandat s’achève le 15 mars 2020.

M. Philippe Crouzet percevra au titre de l’exercice en cours et jusqu’à la date effective de la cessation de son mandat, soit jusqu’au 15 mars 2020 :

une rémunération monétaire fixe calculée prorata temporis sur la base de sa rémunération annuelle de 798 000 euros, inchangée depuis 2014 ;

une rémunération monétaire variable, calculée prorata temporis, pouvant varier de 0 à 100% de sa part fixe à la cible (soit 798 000 €) et atteindre 135% en cas d’atteinte des objectifs maximums (soit 1 077 300 €). La part variable est subordonnée à la réalisation de plusieurs objectifs précis et préétablis, de nature quantifiable ou qualitative dont les seuils minimums, cible et maximum ont été fixés par le Conseil de Surveillance, après un examen approfondi du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, et sont les mêmes pour l’ensemble des membres du Directoire.

S’agissant des dispositifs liés à la cessation des fonctions de Président du Directoire :

aucune indemnité monétaire de fin de mandat n’est due à M. Philippe Crouzet ;

le Conseil de Surveillance, considérant la décision de M. Philippe Crouzet de faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de son mandat, a décidé de ne pas mettre en œuvre l’obligation de non concurrence de ce dernier ; aucune indemnité de non concurrence ne sera donc versée à M. Philippe Crouzet.

S’agissant des régimes de retraite supplémentaire :

M. Philippe Crouzet bénéficie d’un régime de retraite supplémentaire à prestation définies approuvé par l’assemblée générale du 1 er juin 2006 et fermé à tous droits nouveaux au 31 décembre 2015. A ce titre, lors de la liquidation de sa pension de retraite sécurité sociale, il pourrait bénéficier d’une rente annuelle de 13,5% de sa rémunération fixe moyenne perçue entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 soit une rente annuelle brute de 106 020 € ;

juin 2006 et fermé à tous droits nouveaux au 31 décembre 2015. A ce titre, lors de la liquidation de sa pension de retraite sécurité sociale, il pourrait bénéficier d’une rente annuelle de 13,5% de sa rémunération fixe moyenne perçue entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2015 soit une rente annuelle brute de 106 020 € ; M. Philippe Crouzet bénéficie des deux dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies approuvés lors de l’assemblée générale d’avril 2016 : Dispositif de retraite collectif (Article 83), dont la cotisation s’élève à 19 452 € sur 2019. Une cotisation sera due au titre de l’année 2020 et 2021 sur les éléments de rémunérations versés respectivement au cours de ces deux années ; Dispositif de retraite individuel (Article 82), dont la cotisation s’élève à 127 500 € au titre de l’année 2019. Une cotisation due au titre de l’année 2020 (pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 15 mars 2020) sera acquittée en 2021.



M. Philippe Crouzet ne dispose d’aucun contrat de travail avec une entité du groupe Vallourec.

Conformément aux dispositions des règlements des plans pour les cas de départ à la retraite, M. Philippe Crouzet, comme l’ensemble des bénéficiaires de ces plans, conservera le bénéfice de l’intégralité des 265 520 options de souscription ou d’achat d’actions non encore exerçables et des 265 520 actions de performances non encore acquises à la date de son départ, valorisées ensemble 740 651 euros1. Il sera fait application des conditions de performance sur la totalité de la période d’appréciation de la performance prévue par chaque plan.

1 Sur la base de la juste valeur IFRS tenant compte d’un cours de bourse actualisé de 2,396€.







