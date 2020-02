Communiqué de presse





Edouard Guinotte nommé Président du Directoire

Olivier Mallet reconduit en qualité de membre du Directoire

et Directeur Financier

Conseil de Surveillance : nomination de deux nouveaux membres indépendants et renouvellements de mandats

Boulogne-Billancourt, le 19 février 2020 – Dans sa séance du 18 février 2020, le Conseil de Surveillance, conformément au plan de succession annoncé le 17 septembre 2019, a nommé Edouard Guinotte en qualité de membre et Président du Directoire pour une durée de quatre ans à compter du 15 mars 2020. Olivier Mallet est reconduit en qualité de membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe et exercera son mandat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2023.

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer au vote de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée pour le 6 avril 2020, le renouvellement des mandats de Corine de Bilbao et Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, pour une durée de quatre ans. Le Conseil de Surveillance a également décidé de proposer le renouvellement du mandat de Pierre Pringuet, pour une durée de deux ans.

Le Conseil de Surveillance a coopté Virginie Banet et Antoine Cahuzac en qualité de membres indépendants du Conseil en remplacement respectivement d’Alexandra Schaapveld et Philippe Altuzarra, démissionnaires. La ratification de leur nomination sera proposée à l’Assemblée Générale annuelle du 6 avril 2020.

Virginie Banet et Antoine Cahuzac ont été nommés membres du Comité Financier et d’Audit. Antoine Cahuzac rejoint également le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance.

Corine de Bilbao a été nommée en qualité de membre du Comité Stratégique et membre du Comité RSE.

La Présidente et tous les membres du Conseil de Surveillance tiennent à remercier chaleureusement Alexandra Schaapveld et Philippe Altuzarra, pour leur implication et leur contribution aux travaux du Conseil de Surveillance et de l’ensemble de ses Comités ainsi que pour avoir accompagné le Groupe tout au long de ces années.





Virginie Banet

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’une licence de sciences économiques et diplômée de la SFAF1, Virginie Banet a débuté sa carrière comme analyste financier avant d’être banquier d’affaires, puis Head of M&A Aerospace & Defence chez Deutsche Bank puis chez Airbus. De 2008 à 2010, elle est Membre du Comité Exécutif de Lagardère Média et responsable des relations avec les actionnaires et de la politique de communication auprès des marchés financiers. Entrée chez Natixis en 2011 comme Directeur des relations clients et Membre du Comité Exécutif, elle rejoint Ondra Partners en 2015, puis Nomura comme banquier d’affaires. En 2019, Virginie Banet crée sa propre société de conseil financier, IOLITE Financial Consulting, et rejoint AlixPartners en tant que Senior Advisor.

Antoine Cahuzac

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole de la météorologie nationale, Antoine Cahuzac a passé la plus grande partie de sa carrière dans la banque. Il a été Senior Corporate Advisor et Membre du Comité exécutif de HSBC France (2008), puis Président du Directoire de HSBC Private Bank France (2011). Il rejoint ensuite EDF comme Directeur Exécutif Groupe, en charge du Pôle Energies Renouvelables et Président-Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles, membre du Comité Exécutif du Groupe EDF. Ayant pris sa retraite fin 2018, Antoine Cahuzac est désormais administrateur de Hynamics (filiale d’EDF) et administrateur de Fouré Lagadec (filiale du groupe SNEF).





