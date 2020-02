February 19, 2020 12:30 ET

DEINOVE étoffe sa gamme commerciale d’ingrédients cosmétiques

Son deuxième caroténoïde innovant présente notamment la particularité d’absorber la lumière bleue, responsable du vieillissement prématuré de la peau, de l’apparition de taches cutanées, d’une perte d’éclat et de vitalité.

Les tests d’efficacité réalisés sur explants de peau ont confirmé ses propriétés protectrices et également révélé un rôle actif sur différents paramètres contribuant à la luminosité de la peau.

Ce nouvel ingrédient sera officiellement lancé au salon In-Cosmetics Global (31 mars-2 avril, Barcelone)

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, confirme la finalisation du développement de son 2ème ingrédient cosmétique propriétaire et son lancement officiel au prochain salon In-Cosmetics Global.

DEINOVE a développé un nouvel actif cosmétique, produit par fermentation et basé sur un caroténoïde totalement inédit, destiné à préserver l’éclat et la vitalité du teint.

Sa capacité à absorber la lumière bleue1 et ses propriétés antioxydantes exceptionnelles avaient été démontrées in vitro.

Des études ex vivo ont été menées depuis, confirmant ces propriétés et révélant des bénéfices additionnels, notamment en termes de luminosité et d’homogénéité du teint, des allégations particulièrement recherchées par l’industrie cosmétique.

L’actif est actuellement testé en clinique et les données de cette étude seront disponibles pour le lancement officiel.

« Nous préparons activement le lancement de ce 2ème actif propriétaire qui sera officiellement présenté à In-Cosmetics Global, le plus grand salon mondial dédié aux ingrédients cosmétiques, qui se déroulera à Barcelone du 31 mars au 2 avril prochain. Après un pré-lancement prometteur lors d’In-Cosmetics Asia à l’automne dernier, nous serons en mesure de présenter des données robustes démontrant l’efficacité et le mécanisme d’action original de cet actif », déclare Coralie MARTIN, Responsable Marketing de DEINOVE.





À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech et prévoit de lancer de nouveaux actifs en 2020. Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos (Hallstar Group) et Dow. Un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril est aussi en cours.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.









1 La lumière bleue est émise non seulement par le soleil, mais aussi par les écrans (TV, ordinateurs, smartphones, tablettes), les appareils électroniques et l’éclairage. Ce rayonnement lumineux est connu pour ses effets nocifs sur la santé et la beauté de la peau. La pollution digitale est un enjeu émergent en cosmétique, compte tenu de l’exposition croissante à la lumière bleue produite par les écrans ou les LED.





