Euronet Worldwide, Inc.

February 19, 2020 14:21 ET

February 19, 2020 14:21 ET

WIEN, Österreich, Feb. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, ein führendes Geldtransferunternehmen und Tochtergesellschaft von Euronet Worldwide Inc (NASDAQ:EEFT), und bank99, der neue Banking- und Finanzdienstleistungszweig der Österreichischen Post, haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Kunden können dadurch künftig in 700 Postfilialen und Partnergeschäftsstellen das internationale Netzwerk von Ria mit 397.000 Standorten in 160 Ländern nutzen, um sichere internationale Geldtransfers zu tätigen.



Die Partnerschaft ist Teil von Rias Strategie, sich als bevorzugter Partner von Postämtern und größeren Einzelhandelsketten zu etablieren, um deren Kunden sichere Überweisungen, transparente Services und ein hochwertiges Produktsortiment zu bieten. Ria erschließt mit der Partnerschaft einen wichtigen neuen Vertriebskanal in Österreich, über den es seinen Kunden wettbewerbsfähige Preise und Wechselkurse anbieten kann. Die Kunden von bank99 erhalten Zugang zu Rias engmaschigem, weltweitem Netzwerk von Bargeldabholungsstellen und dem branchenführenden Netzwerk für Kundeneinlagen mit einer größeren Auswahl an Währungen und Bereitstellungsoptionen.

Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Post, kommentiert: „Schnell, sicher und bequem – das erwarten Kunden von einem Geldtransfer. Mit Ria Money Transfer haben wir den idealen Partner für unsere bank99 gefunden, um unseren Kunden von Anfang an nicht nur das zu bieten, sondern auch einen erstklassigen Service.“

„Diese Partnerschaft bietet eine fantastische Gelegenheit, unsere Präsenz in Österreich auszubauen und vor allem die Tradition der Österreichischen Post zu unterstützen, Entfernungen zu reduzieren und die Chancengleichheit zu fördern“, so Juan Bianchi, Executive VP und CEO Money Transfer, Euronet. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit bank99 unser Ziel zu verfolgen, unseren Kunden mehr Optionen und mehr Komfort zu bieten.“

Der offizielle Start erfolgt am 1. April 2020 in ausgewählten Filialen, ab dem 4. Mai 2020 soll der Service flächendeckend angeboten werden.

Nach Angaben der Weltbank wurden 2018 von Österreich aus Auslandsgeldtransfers mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 6,2 Milliarden US-Dollar gesendet, wobei die Top-Ziele Deutschland, Serbien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Polen und Tschechien waren.

Über Ria

Ria, eine Tochtergesellschaft der Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ist ein weltweit führender Anbieter der Geldtransferbranche. Das Unternehmen setzt sich mit großem Engagement für seine Kunden und deren Communities ein und bietet über ein Netzwerk von mehr als 397.000 Standorten in 160 Ländern schnelle, sichere und preisgünstige Geldtransfers. Die Dienste stehen zudem auch online unter www.riamoneytransfer.com zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.corporate.riafinancial.com .

Über die Österreichische Post und bank99

Die Österreichische Post ist der führende Logistik- und Postdienstleister in Österreich. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Postwurfsendungen, Printmedien und Paketen und Päckchen sowie verschiedene Logistikdienstleistungen und innovative Online-Dienste. Das Filialnetz der Österreichischen Post bietet Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Banking und Telekommunikation.

Ab dem 1. April 2020 bietet die Österreichische Post in mehr als 400 Filialen Banking- und Finanzdienstleistungen der bank99 an. Ab dem 4. Mai 2020 wird dieses Angebot auch bei 1.350 Postpartnern verfügbar sein.

Die Österreichische Post ist international in neun weiteren europäischen Ländern aktiv.