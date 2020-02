Paris, le 19 février 2020

Nominations au sein de la Banque de grande clientèle de Natixis

Mohamed Kallala, responsable mondial de l’activité investment banking, est nommé responsable mondial de l’activité global markets à compter du 1er mars 2020, en remplacement de Luc François qui quittera l’entreprise afin de poursuivre de nouveaux projets.

Alain Gallois, responsable de la plateforme Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle, est nommé responsable mondial de l’activité investment banking à compter du 1er avril 2020.

Bruno Le Saint, responsable des activités bancaires de la plate-forme Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle, est nommé responsable de la plate-forme Asie-Pacifique à compter du 1er avril 2020.

Mohamed Kallala et Alain Gallois demeurent membres du comité de direction de la Banque de grande clientèle et du comité exécutif de Natixis. Bruno Le Saint est nommé membre du comité de direction de la banque de grande clientèle et du comité exécutif de Natixis.

Marc Vincent, membre du comité de direction générale de Natixis en charge de la Banque de grande clientèle, a déclaré : « En renouvelant son équipe de direction, la Banque de grande clientèle de Natixis se met en ordre de marche pour préparer son prochain plan stratégique 2021-2024. Je suis fier de pouvoir m’appuyer sur de très grands professionnels pour poursuivre la transformation de nos métiers. Je tiens à saluer le travail réalisé par Luc François qui a œuvré, depuis 2012, au développement remarquable de la franchise global markets de nos activités de Banque de grande clientèle. »

Biographies

Mohamed Kallala débute sa carrière en 1993 en tant que trader ALM chez BNP Paribas avant d’être nommé, en 1995, directeur du département fusions-acquisitions de Crédit Agricole Indosuez. En 2000, il intègre le département Global Equities comme responsable des activités de Corporate Finance. En 2005, il rejoint Natixis et devient responsable des activités de conseil spécialisé dans l’immobilier.en 2010, Mohamed Kallala est nommé responsable des financements immobiliers de Natixis puis devient, en 2016, responsable mondial de l’activité investment banking de la Banque de grande cleintèle de Natixis.

Alain Gallois débute sa carrière à la SNCF en 1992, au département financement et trésorerie. Il intègre la Compagnie parisienne de réescompte (CPR) en 1994, où il est successivement trader sur produits monétaires, responsable du développement des relations avec les Corporate sur les produits de taux puis d’épargne collective (OPCVM), et responsable de l’origination obligataire. En 1999, il rejoint Natexis Banques Populaires en tant que responsable de l’origination obligataire. En 2003, il est nommé responsable de la coordination de l’origination des métiers dette et actions puis responsable des marchés primaires au sein du département Fixed Income & Commodities de Natixis en 2009. En 2012, il est nommé responsable mondial de la plateforme dette et responsable de la vente obligataire et trésorerie. En 2015, il devient responsable du Fixed Income de la Banque de grande clientèle de Natixis et devient, en 2016, responsable de la plateforme Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle de Natixis.

Bruno Le Saint commence sa carrière en 1998 au sein du département Syndication de Crédit Agricole Indosuez avant de rejoindre PriceWaterhouseCoopers, où il pilote des audits financiers et des projets de Corporate finance dans le secteur des télécoms. Il est nommé chez Natexis Banques Populaires en 2001 en tant que Relationship Manager en charge du coverage des entreprises mid-cap européennes. En 2005, il rejoint le département Commodities et est nommé en 2008 responsable de l’équipe CIS Metals Producer, puis du département Agri-Commodity en 2010. Bruno est nommé en 2013 à Hong Kong en tant que responsable Structured & Asset Finance Asie-Pacifique de la Banque de grande clientèle de Natixis, avant de devenir en 2016 responsable Global finance Asie-Pacifique.





