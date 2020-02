TORONTO, 19 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (PAGFI) a annoncé aujourd’hui des propositions de fusions de fonds, un changement concernant la gestion de portefeuille et la clôture de certaines séries, dans le cadre de ses efforts soutenus visant à rationnaliser sa gamme de produits.



Ces changements reflètent la détermination de PAGFI à revoir continuellement ses offres afin de veiller à ce que les clients aient accès à des produits pertinents, concurrentiels et adaptés aux tendances du marché.

Fusions de fonds proposées

PAGFI propose de fusionner les fonds suivants le 15 mai 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’approbation des porteurs de titres et des organismes de réglementation :

Fonds fusionné Fonds maintenu Report d’impôt ou incidence fiscale Catégorie Croissance asiatique AGF Catégorie Marchés émergents AGF Incidence fiscale Fonds équilibré des marchés émergents AGF Fonds équilibré stratégique mondial AGF Incidence fiscale Fonds d’obligations mondiales AGF Fonds d’obligations à rendement global AGF Report d’impôt Fonds de revenu ciblé AGF Portefeuille Éléments Rendement AGF Report d’impôt Fonds de revenu tactique AGF Fonds de revenu stratégique AGF Report d’impôt

Des assemblées des porteurs de titres devraient avoir lieu le 15 avril 2020 ou vers cette date. De plus amples renseignements (y compris des détails sur les assemblées prévues pour les porteurs de titres) seront transmis aux porteurs de titres des fonds concernés, avant les assemblées de 2020.

Changement concernant la gestion de portefeuille

À compter du 2 mars 2020, PAGFI remplacera Cypress Capital Management Ltd., à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu tactique AGF. L’objectif du Fonds, de même que la stratégie pertinente ne font l’objet d’aucun changement important.

Clôture de séries

PAGFI clôturera les séries F et Q associées au Fonds de revenu ciblé AGF, de même que la série F du Fonds de revenu tactique AGF (les « séries »), le 24 avril 2020 ou vers cette date. Cette décision est motivée par le faible nombre d’investisseurs.

À compter d’aujourd’hui, les titres des séries en question ne sont plus disponibles aux fins d’achat. Par ailleurs, à partir du 19 février 2020, PAGFI cesse d’accepter les nouvelles demandes d’achat de même que les demandes d'échange visant les titres de ces séries, y compris celles qui se rapportent aux prélèvements automatiques.

Les investisseurs peuvent transférer leurs titres dans un autre fonds AGF, ou dans toute autre série du même fonds, ou encore racheter leurs titres.

Les investisseurs qui continuent à détenir des titres des séries visées dans des régimes enregistrés au nom du client verront leurs titres transférés au Fonds de marché monétaire canadien AGF, le 23 avril 2020 ou vers cette date. Les titres de série F seront transférés au Fonds de marché monétaire canadien AGF (série F) et ceux de la série Q seront transférés à la série OPC (assortie de l’option « Frais d’acquisition ») du Fonds de marché monétaire canadien AGF. Les titres des séries visées par la clôture qui resteront détenus dans le cadre d’un régime non enregistré au nom du client ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetés le 24 avril 2020 ou vers cette date, sans qu’aucuns frais de rachat ni aucuns frais de vente ne soient imputés.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 39 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Le terme « AGF » peut faire référence à l'une ou à plusieurs des filiales directes ou indirectes de La Société de Gestion AGF Limitée, ou à l'ensemble de ces sociétés. Ce terme est utilisé pour des raisons pratiques et ne désigne pas en particulier l'une des différentes sociétés; chacune d'entre elles gère ses propres activités.



Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Placements AGF Inc. est une filiale d'AGF. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.



