Une belle année 2019 pour Kinepolis grâce à la mise en œuvre cohérente de la stratégie d’entreprise et à une offre de films réussie

Information réglementée

20 février 2020, 07h00



La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise de Kinepolis - tant au niveau des nouveaux marchés que des marchés existants - associée à des conditions de marché favorables en Europe ont permis au Groupe d’enregistrer d’excellents résultats en 2019. C’est principalement au cours du deuxième semestre que presque tous les cinémas ont vu leurs chiffres de fréquentation augmenter considérablement grâce à des blockbusters internationaux qui ont connu un grand succès. L’expansion sur le marché nord-américain se déroule selon les plans, avec un déploiement efficace de la stratégie d’entreprise dans les cinémas canadiens Landmark et la poursuite de l’expansion avec la reprise de MJR Digital Cinemas aux États-Unis.

Ceci a permis au Groupe d’enregistrer une croissance du chiffre d’affaires de 15,9 %1 pour 2019, avec 13,3 % de visiteurs en plus, et une augmentation de l’EBITDA de 23,8 % pour atteindre 145 millions €, hors impact de la norme IFRS 16. Si l’on tient compte de cet impact, l’EBITDA s’élève alors à 172,3 millions €. Le bénéfice net a bondi de 14,7 % à 54,4 millions €. Le chiffre d’affaires et l’EBITDA par visiteur2 ont tous deux poursuivi leur croissance grâce au succès des expériences cinématographiques premium et à l’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle.

Principales réalisations en 2019

Poursuite des investissements dans l’expérience client ultime au travers notamment du déploiement de la technologie RealD 3D, de la projection laser, y compris Laser ULTRA, de l’ouverture de différentes salles 4DX et ScreenX, ainsi que d’une nouvelle salle IMAX à Anvers (Belgique).

Introduction réussie du concept Laser ULTRA et de la boutique megacandy dans plusieurs cinémas Landmark.

Ouverture de nouveaux complexes cinématographiques en France (Servon) et au Canada (Regina et Calgary Market Mall).

Acquisition et intégration des cinémas El Punt à Barcelone et Alzira (Espagne).

Entrée aux États-Unis grâce à la reprise de MJR Digital Cinemas dans le Michigan.

Acquisition du cinéma Arcaplex à Spijkenisse (Pays-Bas).

Élection au titre d’« Entreprise de l’Année » en Belgique, marché domestique de Kinepolis.

Chiffres clés 2019 par rapport à 2018 :



Les produits totaux ont augmenté de 15,9 %, pour atteindre 551,5 millions €, le chiffre d’affaires associé à la fréquentation grimpant de 17,8 %.

Le nombre de visiteurs a augmenté de 13,3 %, pour atteindre 40,3 millions, grâce à l’expansion du Groupe et à une offre de films porteuse.

L’EBITDA ajusté, hors impact de la norme IFRS 16, a progressé de 23,4 %, à 146,8 millions €.

Le bénéfice net a bondi de 14,7 % à 54,4 millions €. Le résultat par action s’est élevé à 2,02 €.

Le flux de trésorerie libre a augmenté de 25,4 millions €, pour atteindre 90,2 millions €.

L’endettement financier net 3 a augmenté de 276,8 millions € pour s’établir à 417,0 millions €. Le taux d’endettement reste conservateur avec un ratio EFN/EBITDA ajusté, tous deux hors impact de la norme IFRS16, de 2,84.

a augmenté de 276,8 millions € pour s’établir à 417,0 millions €. Le taux d’endettement reste conservateur avec un ratio EFN/EBITDA ajusté, tous deux hors impact de la norme IFRS16, de 2,84. Le dividende proposé par action s’élève à 1,0 €, soit une augmentation de 8,7 %.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos des résultats de 2019 :

« La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie d’entreprise, axée sur de nouvelles sources de revenu et la baisse annuelle de notre Point Mort à travers la mise en œuvre de petites améliorations, nous permet d’obtenir des résultats solides depuis 13 années consécutives. En plus, en 2019, cette évolution a été soutenue par une offre de films exceptionnelle.

L’année dernière, nous avons aussi à nouveau franchi des étapes importantes dans la poursuite de notre expansion, notamment avec la reprise du groupe cinématographique américain MJR. Grâce à celle-ci, nous réalisons à présent déjà 30 % de notre chiffre de fréquentation sur le marché nord-américain. Dans ce cadre, il est encourageant de constater que le déploiement de notre stratégie d’entreprise et de nos concepts au Canada se déroule bien. »

Rapport résultats annuels 2019 en annexe.





(*) Pour les APM (Alternative Performance Measures), nous nous référons au glossaire ci-joint.

[1] 15,0 % à taux de change constants.

2 Hors impact de la norme IFRS 16.

3 Hors dettes de location.

Pièce jointe