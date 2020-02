February 20, 2020 01:00 ET

BÖRSITEADE

20.02.2020

Inbank AS

Inbanki 2019. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2019. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot ning aasta puhaskasum 10,0 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 23,9%.

2019. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas mullusega võrreldes 13% ehk 3,1 miljonilt eurolt 3,4 miljoni euroni. 2019. aasta puhaskasum oli 10,0 miljonit eurot, mis on 8% rohkem kui eelmisel aastal.

Inbanki laenuportfell kasvas eelmise aastaga võrreldes 50% ja ulatus 338 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 57% ja ulatus aasta lõpu seisuga 378 miljoni euroni.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 85 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 39%. Riikide arvestuses on Inbanki suurima kasvuga turg endiselt Poola 18 miljoni euroga (+173%), millele järgnevad Leedu 29 miljoni (+28%), Eesti 24 miljoni (+22%) ja Läti 14 miljoni euroga (+17%).

2019. aasta müügimaht kokku oli 305 miljonit eurot, mis on 46% enam kui eelmisel aastal. Müüginumbrid jagunesid järgmiselt: Leedus 102 miljonit eurot, Eestis 94 miljonit, Poolas 55 miljonit ja Lätis 53 miljonit eurot.

Neljanda kvartali lõpus oli Inbankil 550 000 aktiivset kliendilepingut, mis on eelmise aastaga võrreldes 23% enam.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Inbank on jätkuvalt kasumlik kasvuettevõte. Meie 2019. aasta puhaskasum oli 10 miljonit eurot, mis on 8% enam kui eelmisel aastal. Võttes arvesse 2018. aasta oluliselt suuremat erakorralise kasumi osakaalu, võib tulemust pidada väga heaks.



Inbank kasvas 2019. aastal jõudsalt kõigil turgudel. Suurima hüppe tegi Poola, kus me kasvatasime ärimahtusid aastaga viis korda ehk 12 miljonilt 55 miljoni euroni. Sellega tõusis Poola turu osakaal meie kogumüügis 6%-lt 18%-ni.



Lisaks sai teoks mitu strateegilise tähtsusega projekti nii tootearenduses kui ka muudes valdkondades: tõime koostöös Maksekeskusega turule uue makseviisi Slice, lihtsustasime Inbanki grupi juriidilist struktuuri, noteerisime Nasdaq Tallinna börsil allutatud võlakirjad, avasime Leedu filiaali ja müüsime järelejäänud osaluse Coop Pangas.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2019

Bilansimaht 463 miljonit eurot

Laenuportfell 338 miljonit eurot

Hoiuseportfell 378 miljonit eurot

Puhaskasum 10 miljonit eurot

Omakapital 47 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 23,9%





Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)



IV kvartal 2019 IV kvartal 2018 2019 2018 Intressitulu 10 577 7 848 37 560 23 633 Intressikulu -1 909 -1 211 -6 380 -3 760 Neto intressitulu 8 668 6 637 31 180 19 873 Teenustasutulu 278 180 965 703 Teenustasukulu -481 -371 -1 742 -1 091 Neto teenustasutulu -203 -191 -777 -388 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 204 0 743 1 204 Muud põhitegevusega seotud tulud 307 214 885 666 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 8 976 6 660 32 031 21 355 Personalikulud -2 128 -1 761 -8 026 -5 795 Turunduskulud -896 -647 -2 583 -1 592 Halduskulud -1 345 -982 -4 084 -2 814 Põhivara kulum -389 -161 -1 301 -445 Tegevuskulud kokku -4 758 -3 551 -15 994 -10 646 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 4 218 3 109 16 037 10 709 Kasum sidusettevõtetelt 720 0 720 1 986 Laenude allahindluse kulu -1 204 401 -6 049 -2 686 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3 734 3 510 10 708 10 009 Tulumaks -290 -459 -698 -733 Aruandeperioodi puhaskasum 3 444 3 051 10 010 9 276 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 3 444 3 048 10 010 9 262 sh Mittekontrolliv osalus 0 3 0 14 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -135 21 -53 73 Aruandeperioodi koondkasum 3 309 3 072 9 957 9 349 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 3 309 3 069 9 957 9 335 sh Mittekontrolliv osalus 0 3 0 14





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)





31.12.2019 31.12.2018 Varad Sularaha 0 4 Nõuded keskpankadele 83 080 64 620 Nõuded krediidiasutustele 20 655 13 700 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 4 600 Laenud ja nõuded 338 157 225 639 Investeeringud sidusettevõtetesse 3 276 97 Materiaalsed varad 840 545 Vara kasutusõigus 773 0 Immateriaalsed varad 11 721 7 697 Muud finantsvarad 1 692 64 Muud varad 588 514 Edasilükkunud tulumaksu vara 1 985 564 Varad kokku 462 767 318 044 Kohustised Laen krediidiasutuselt 0 10 429 Klientide hoiused 377 518 240 175 Muud finantskohustised 13 545 8 776 Muud kohustised 2 837 2 654 Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 010 10 017 Allutatud võlaväärtpaberid 17 537 9 528 Kohustised kokku 415 447 281 579 Omakapital Aktsiakapital 903 874 Ülekurss 15 908 15 053 Kohustuslik reservkapital 88 79 Muud reservid 1 463 1 401 Jaotamata kasum 28 958 19 018 Mittekontrolliv osalus 0 40 Omakapital kokku 47 320 36 465 Kohustised ja omakapital kokku 462 767 318 044

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 2000 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts

Inbank AS

Grupi turundusjuht

karri.brewster-palts@inbank.ee

+372 5565 5500



