20 février 2020

2019



Résultat d’exploitation à 1 141 millions d’euros, coûts unitaires à -0,9%, pression sur la recette unitaire du cargo et facture carburant en hausse

2019

Recettes en hausse pour toutes les activités, forte progression pour Transavia et la Maintenance

Coûts unitaires en baisse de 0,9% à change et carburant constants, largement en ligne avec notre perspective

Résultat d’exploitation à 1 141 millions d’euros 1 , en baisse de 264 millions d’euros par rapport à l’an dernier

, en baisse de 264 millions d’euros par rapport à l’an dernier Résultat net à 290 millions d’euros

Ratio dette nette/EBITDA à 1,5x, en ligne avec la perspective

Satisfaction client à un niveau record chez Air France et à un niveau toujours aussi élevé chez KLM

Groupe aérien leader en développement durable au classement du Dow Jones Sustainability Index



PERSPECTIVES

Conjoncture économique

Après une bonne performance de l’activité Réseaux passage avec une recette unitaire positive en janvier 2020, les développements récents liés au Covid-19 ont impacté les prévisions de demande, notamment sur le réseau asiatique. Cela se traduit par des coefficients de réservation long-courrier en baisse entre février et mai 2020. En conséquence, le groupe prévoit des recettes unitaires à change constant en baisse au premier trimestre 2020.

L’activité cargo est aussi impactée par le Covid-19, entraînant une poursuite de la pression sur les coefficients d’occupation et les yields au premier semestre 2020.

Sur la base des annonces concernant le Covid-19 (suspension des opérations vers la Chine en février-mars et sous l’hypothèse d’une reprise progressive des opérations à partir d’avril 2020), l’impact estimé du Covid-19 sur le résultat d’exploitation est de -150 à -200 millions d’euros entre février et avril 2020.

Perspectives annuelles 2020

Réduction des coûts unitaires entre -1% et 0% à change et carburant constants

Le Groupe prévoit un plan d’investissements de 3,6 milliards d’euros pour l’année 2020

Ratio dette nette/EBITDA d’environ 1,5x

La facture carburant 2020 est attendue en baisse de 300 millions d’euros par rapport à 2019 à 5,2 milliards d’euros, sur la base de la courbe à terme du 14 février 2020.

Le Conseil d’Administration d’Air France-KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s’est réuni le 19 février 2020 pour approuver les comptes de l’année 2019.

« En 2019, le groupe Air France-KLM a affiché un résultat d’exploitation de 1 141 millions d’euros marqué par un effet négatif de la facture pétrolière et la pression sur la recette unitaire du cargo » a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM. « En 2019, nous avons renforcé nos fondamentaux pour devenir un champion européen, notamment à travers l’optimisation de la flotte et une confiance rétablie en interne, permettant une stabilité sociale et des accords salariaux positifs chez Air France ainsi que de nouvelles conventions collectives chez KLM. Par ailleurs, je suis fier que notre groupe soit de nouveau en tête du classement du DJSI et reconnu comme un leader expérimenté et compétent de l’industrie dans le domaine du développement durable. En novembre, nous avions présenté notre plan stratégique avec pour objectif une forte progression de notre performance financière. Nous nous engageons sur cette trajectoire à 5 ans avec une structure financière robuste et des atouts uniques et puissants.»

Groupe Air France-KLM Quatrième trimestre Année 2019 Variation 2019 Variation1 Passagers (en milliers) 24 612 +0,6% 104 205 +2,7% Recette unitaire passage par SKO2 (cts €) 6,58 +0,6% 6,67 -0,2% Résultat d’exploitation (m€) 96 + 43 1 141 - 264 Résultat net – part du groupe (m€) 156 + 373 290 - 130 Cash flow libre d’exploitation ajusté (m€) - 501 - 489 - 385 - 500 Dette nette en fin de période (m€) 6 147 - 17

Résultats 2018 et 2019 retraités avec un impact similaire entre les deux années, suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée. Voir les notes des états financiers paragraphe 2, page 12-15 et page 9 et 10 de ce communiqué.





Revue d’activité

Activité Réseaux : Performance résistante pour le passage et pression continue sur le cargo au quatrième trimestre 2019

Réseaux Quatrième trimestre Année 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 5 756 +1,2% +0,0% 23 272 +2,6% +1,5% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 5 499 +1,8% +0,4% 22 251 +2,4% +1,1% Résultat d’exploitation (m€) 38 - 8 - 22 749 - 293 - 256

Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 1,5% à change constant pour atteindre 23,3 milliards d’euros, grâce à la croissance de l’activité réseaux. Le résultat d’exploitation s’est établi à 749 millions d’euros. Il est en baisse de 256 millions d’euros à change constant par rapport à l’an dernier, essentiellement expliqué par la hausse des dépenses carburant, avec une bonne performance de coûts atténuée par la baisse de la recette unitaire cargo.

Réseaux passage : Recette unitaire du quatrième trimestre à -0,2%, comme prévu, avec une bonne performance du domestique France et du moyen-courrier

Quatrième trimestre Année Réseaux passage 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 21 346 +1,1% 87 624 +2,3% Capacité (millions de SKO) 74 723 +2,4% 299 606 +2,5% Trafic (millions de PKT) 64 941 +3,4% 263 499 +3,2% Coefficient occupation 86,9% +0,8 pt 87,9% +0,5 pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 197 +2,8% +1,8% 21 119 +3,6% +2,5% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 020 +3,5% +2,3% 20 408 +3,4% +2,1% Recette unitaire au SKO (cts €) 6,72 +1,1% -0,2% 6,81 +0,8% -0,4%

Le quatrième trimestre a affiché une performance mitigée sur le long-courrier et une tendance encourageante sur le court et moyen-courrier.

Le réseau Amérique du Nord a affiché une recette unitaire en baisse par rapport à l’an dernier à -2,8% au quatrième trimestre, expliquée par la forte hausse des capacités de 5% et les mesures prises pour défendre nos parts de marché sur les flux locaux.

La recette unitaire Asie du quatrième trimestre 2019 est en légère baisse de 0,7%, avec la poursuite de la bonne performance des réseaux Japon, Corée et Inde. La performance des routes de la Grande Chine continue d’être affectée par la situation géopolitique de Hong-Kong.

Les réseaux Caraïbes et Océan Indien ont poursuivi leurs résultats solides, avec une recette unitaire en hausse de 2,8% grâce à la demande loisir.

La recette unitaire du réseau Afrique et Moyen-Orient est en hausse de +1,8%, grâce à la rationalisation des routes Moyen-Orient.

Le réseau Amérique du Sud est en amélioration mais affiche toujours une performance négative avec une recette unitaire en baisse de 4,2% en raison du contexte géopolitique et économique en Argentine, au Brésil et au Chili.



Le réseau moyen-courrier hubs enregistre une bonne performance avec une recette unitaire en hausse de 3,9% au quatrième trimestre soutenir par une croissance plus faible de l’industrie.



Les premiers signes positifs de la rationalisation du réseau domestique France sont visibles, avec une performance en amélioration au quatrième trimestre et une recette unitaire en hausse de 7,8%.

Cargo : Performance impactée par le déséquilibre entre l’offre et la demande au quatrième trimestre 2019

Quatrième trimestre Année Cargo business 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Tonnage (en milliers) 288 -5,0% 1 110 -2,3% Capacité (millions de TKO) 3 714 +2,3% 14 609 +1,7% Trafic (millions de TKT) 2 208 -4,9% 8 467 -2,2% Coefficient d’occupation 59,5% -4,5 pt 58,0% -2,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 559 -12,0% -13,7% 2 153 -5,9% -7,8% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 479 -13,5% -15,3% 1 843 -7,3% -9,1% Recette unitaire par TKO (cts €) 12,91 -15,4% -17,1% 12,62 -8,9% -10,7%

La recette unitaire du quatrième trimestre 2019 reste sous pression, en baisse de 17,1% à change constant par rapport à l’an dernier. Les mesures efficaces de contrôle de coûts ont partiellement compensé l’impact négatif du cargo sur les résultats de l’activité réseaux.

La hausse importante des capacités cargo en 2019 a conduit au pire trafic depuis 10 ans, avec des acteurs qui ont profité de la bonne performance du marché au second semestre 2017 et en 2018 pour augmenter leurs volumes disponibles, entraînant une importante surcapacité notamment sur les routes Amérique du Nord.

Du côté de la demande, à la fin de l’année, les volumes mondiaux de fret aérien ont chuté pour le 14ème mois consécutif en raison des incertitudes géopolitiques impactant la demande globale de fret et les tensions commerciales touchant les volumes surtout au départ de l’Asie. Par ailleurs, le groupe a observé un déclin important de la demande de l’industrie automobile.

Dans ce contexte, la part de marché d’Air France-KLM cargo a été résistante, avec de la croissance réalisée sur les flux alternatifs permettant de compenser partiellement les pertes au départ de l’Asie.

La stratégie du groupe est de maintenir ou même augmenter les coefficients d’occupations et d’avoir une approche proactive pour saisir de nouvelles opportunités. Un nouveau plan d’action pour 2020 a été établi afin de générer des recettes supplémentaires.

Transavia : Bonne performance et forte demande sur les marchés domestiques au quatrième trimestre 2019

Quatrième trimestre Année Transavia 2019 Variation 2019 Variation Passagers (en milliers) 3 266 -2,6% 16 581 +4,8% Capacité (millions de SKO) 6 640 -2,6% 32 867 +6,5% Trafic (millions de PKT) 6 064 -2,2% 30 303 +6,7% Coefficient d’occupation 91,3% +0,4 pt 92,2% +0,2 pt Chiffre d’affaires total (m€) 338 +10,8% 1 744 +9,3% Recette unitaire au SKO (cts €) 4,97 +10,2% 5,34 +3,0% Coût unitaire au SKO (cts €) 5,38 +4,8% 4,94 +4,8% Résultat d’exploitation (m€) - 27 + 15 131 - 14

Comme prévu, la croissance des capacités a été légèrement négative au quatrième trimestre 2019 à -2,6% pour tenir compte d’un besoin de formation important de pilotes au vu de la croissance future de Transavia France.

Transavia a affiché une belle performance de recette unitaire au quatrième trimestre avec une hausse de 10,2% par rapport à l’an dernier, grâce à une modération des capacités combinée à une forte demande sur les deux marchés domestiques.

La recette unitaire est en hausse de 3,0% sur l’année 2019, soutenue par la forte demande sur les marchés France et Pays-Bas. En 2019, les recettes ont progressé de 9,3% par rapport à l’an dernier avec une croissance des capacités de 6,5%.

Les coûts unitaires de Transavia sont en hausse de 2,7% en 2019 à change et carburant constant, expliquée par les dépenses de flotte et de non performance.

La marge opérationnelle est de 7,5%, avec un résultat d’exploitation à 131 millions d’euros, en baisse de 14 millions d’euros par rapport à l’an dernier.

Maintenance: Développement solide des marges de l’activité maintenance en 2019

Quatrième trimestre Année Maintenance 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 163 -3,6% 4 617 +6,2% Chiffre d’affaires externe (m€) 515 +5,1% +1,0% 2 138 +11,3% +5,8% Résultat d’exploitation (m€) 90 + 43 + 39 260 + 46 + 27 Marge d’exploitation (%) 7,7% +3,8 pt +3,6 pt 5,6% +0,7 pt +0,4 pt

Le résultat d’exploitation du quatrième trimestre 2019 s’établit à 90 millions d’euros, une hausse de 43 millions d’euros, principalement soutenu par la hausse de l’activité moteur pour les clients externes.

Les revenus de l’activité Maintenance ont augmenté en 2019, avec un chiffre d’affaires externe en hausse de 11,3% et 5,8% à change constant, poursuivant sa tendance haussière grâce à la signature de nouveaux contrats. Le résultat d’exploitation est de 260 millions d’euros, une hausse de 46 millions d’euros, avec la contribution positive de toutes les activités : cellules, moteurs et composants.

Les efforts continus des équipes sur la réduction des délais et le contrôle de coûts ont conduit à l’amélioration des marges.

Le carnet de commandes de la maintenance était de 11,5 milliards de dollars au 31 décembre 2019, stable par rapport à l’an dernier.

Groupe Air France-KLM : Résultat d’exploitation de 1 141 millions d’euros avec des mesures de contrôle de coûts atténués par la pression de la recette unitaire cargo et la hausse de la facture carburant

Quatrième trimestre Année 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Capacité (SKO m) 81 363 +2,0% 332 473 +2,9% Trafic (PKT m) 71 005 +2,9% 293 802 +3,5% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 6.58 +1,8% +0,6% 6.67 +0,9% -0,2% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 7.16 -0,1% -1,1% 7.22 -0,0% -1,2% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 7.05 -0,5% -1,5% 6.88 +0,5% -0,9% Chiffre d’affaires total (m€) 6 618 +1,9% +0,5% 27 189 +3,7% +2,2% EBITDA (m€) 867 +8,2% +6,1% 4 128 -3,8% -3,3% Résultat d’exploitation (m€) 96 +81,1% +35,9% 1 141 -18,8% -17,7% Marge d’exploitation(%) 1,5% +0,6 pt +0,4 pt 4,2% -1,2 pt -1,0 pt Résultat net, part du groupe (m€) 156 + 373 290 - 130

Résultats 2018 et 2019 retraités avec un impact similaire entre les deux années, suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée. Pour plus de détails, voir les notes des états financiers paragraphe 2, page 12-15

En 2019, le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d’exploitation de 1 141 millions d’euros, en baisse de 18,8% millions d’euros par rapport à l’an dernier, impacté par l’environnement commercial et la hausse de la facture carburant.

Le résultat net s’établit à 290 millions d’euros en 2019, une baisse de 130 millions d’euros par rapport à l’an dernier.

La facture carburant incluant les couvertures s’est élevée à 5 511 millions d’euros en 2019, une augmentation de 550 millions d’euros. Cette hausse s’explique principalement par un gain sur les couvertures de 50 millions d’euros cette année comparée au gain de couverture de 650 millions d’euros l’an dernier.

Les variations de change ont eu un impact positif de 367 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et un impact négatif de 122 millions d’euros sur les coûts (hors carburant) incluant les couvertures de change en 2019.

Coûts unitaires à -1,5% au quatrième trimestre 2019, performance de -0,9% sur l’année, en ligne avec la perspective annuelle 2019

A change et prix de carburant constants, les coûts unitaires ont baissé de 1,5% au quatrième trimestre 2019, grâce aux premiers projets de contrôle de coûts chez Air France.

Pour l’ensemble du groupe, les coûts nets salariaux ont augmenté de 4,9% en 2019 par rapport à l’an dernier, en raison des embauches accompagnant la hausse des capacités et des accords salariaux pour les personnels d’Air France et de KLM. Par rapport à l’an dernier, le nombre moyen de salariés a augmenté en 2019 de 1 400 ETP (Equivalent Temps Plein), dont 550 pilotes et 500 personnels navigants commerciaux. La productivité, mesurée en SKO par ETP a augmenté de 1,2% en 2019.

Dette nette stable et effet de levier à 1,5x, en ligne avec la perspective annuelle

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2019 Variation 2019 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 814 + 167 3 795 + 253 Paiements liés aux plans de départs volontaires 0 + 0 - 35 - 35 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 63 - 183 135 - 121 Cash-flow net provenant de l’exploitation 877 - 16 3 895 97 Investissements nets * -1 118 - 449 -3 272 - 561 Cash-flow libre d’exploitation - 241 - 465 623 - 464 Remboursement des dettes de loyer - 260 - 24 -1 008 - 36 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** - 501 - 489 - 385 - 500

* Somme des «Investissements corporels et incorporels» et «Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles» tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le «Cash-flow libre d’exploitation ajusté» est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Cash-flow libre d’exploitation ajusté à -385 millions d’euros

Le groupe a généré un cash-flow libre d’exploitation ajusté négatif de -385 millions d’euros, en baisse de 500 millions d’euros par rapport à l’année dernière. Cette diminution s’explique principalement par des investissements plus importants en 2019.

Les dettes de loyers s’établissent à 4 120 millions d’euros sur l’année, en baisse de 415 millions d’euros par rapport à fin 2018.

Dette nette stable

In € million 31 déc 2019 31 déc 2018 Dette nette 6 147 6 164 EBITDA, 12 mois glissants 4 128 4 293 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants 1,5 x 1,4 x

La dette nette du groupe s’établit à 6 147 millions d’euros au 31 décembre 2019, un montant comparable à l’an dernier.

Le ratio dette nette / EBITDA s’établit à 1,5x au 31 décembre 2019, une situation stable expliquée par la réduction de l’EBITDA.

Amélioration des résultats pour les deux compagnies au T4 2019, avec des mesures de coûts efficaces pour Air France conduisant à une hausse de la marge de +0,8pt

Quatrième trimestre Année 2019 Variation 2019 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France Group (€m) - 19 + 30 280 - 41 Marge d’exploitation (%) -0,5% +0,8 pt 1,7% -0,3 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM Group (€m) 119 + 7 853 - 238 Marge d’exploitation (%) 4,4% +0,2 pt 7,7% -2,3 pt

Perspectives

Conjoncture économique

Après une bonne performance de l’activité Réseaux passage avec une recette unitaire positive en janvier 2020, les développements récents liés au Covid-19 ont impacté les prévisions de demande, notamment sur le réseau asiatique. Cela se traduit par des coefficients de réservation long-courrier en baisse entre février et mai 2020. En conséquence, le groupe prévoit des recettes unitaires à change constant en baisse au premier trimestre 2020.

L’activité cargo est aussi impactée par le Covid-19, entraînant une poursuite de la pression sur les coefficients d’occupation et les yields au premier semestre 2020.

Sur la base des annonces concernant le Covid-19 (suspension des opérations vers la Chine en février-mars et sous l’hypothèse d’une reprise progressive des opérations à partir d’avril 20201), l’impact estimé du Covid-19 sur le résultat d’exploitation est de -150 à -200 millions d’euros sur la période février-avril 2020.

Cet impact sur le résultat d’exploitation prend en compte : les pertes de recettes associées à la suspension des opérations vers la Chine pour le Réseaux passage et cargo, l’impact négatif sur les flux de correspondance et l’affaiblissement sur le reste de l’Asie ainsi que les économies sur les coûts variables associés, aucun redéploiement de flotte n’étant pris en compte à ce stade.

Perspectives annuelles 2020

Capacité :

Activité Réseaux passage : En 2020, le Groupe Air France-KLM prévoit d’augmenter sélectivement les capacités du réseau passage de 2 à 3% par rapport à 2019. En raison du Covid-19 et des annulations de vols, les capacités sont prévues au niveau inférieur de la fourchette voire en-dessous de cette dernière.

Transavia : Transavia va continuer à croître à un rythme soutenu de 4 à 6%, avec une progression d’environ 10% en France et une croissance limitée pour Transavia Hollande en raison des contraintes de capacité dans les aéroports aux Pays-Bas.

Facture pétrolière :

La facture carburant 2020 est attendue en baisse de 300 millions d’euros par rapport à 2019 à 5,2 milliards d’euros2, sur la base de la courbe à terme du 14 février 2020.

Coûts unitaires :

Le groupe va poursuivre ses initiatives avec une réduction des coûts unitaires prévue entre -1% et 0% à change et carburant constants. Des coûts supplémentaires liés au Covid-19 sont prévus en raison de la croissance plus faible que prévue et des dépenses liées aux annulations.

Capex :

Le Groupe prévoit un plan d’investissement de 3,6 milliards d’euros pour l’année 2020.

Effet de levier :

Air France-KLM cible un ratio dette nette/EBITDA d’environ 1,5x.

*****

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

La présentation des résultats sera disponible le 20 février 2020 sur www.airfranceklm.com , à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Gagey (CFO) aura lieu le 20 février 2020 à 08h30.

Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: +33 (0)1 76 77 22 57

Pays-Bas : +31 (0) 20 703 8261

Royaume-Uni : +44 (0)330 336 9411

Etats-Unis : +1 720 543 0214



Code de confirmation : 5903128

Pour écouter de nouveau la téléconférence, veuillez composer le:

France: Local +33 (0) 1 70 48 00 94

Pays-Bas: Local +31 (0) 20 721 8903

Royaume-Uni +44 (0)207 660 0134

Etats-Unis +1 719-457-0820

Compte de résultat – retraité par trimestre 2019

Depuis le 1er janvier 2019, le groupe Air France-KLM a modifié le traitement comptable des compensations clients et l’approche par composant des pièces à durée de vie limitée. Une explication complète est donnée dans les états financiers consolidés 1 janvier 2019 – 31 décembre 2019, note 2, page 15.

Conformément à IAS 8, « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », ces changements ont été appliqués de manière rétroactive à chaque période où l’information financière est présentée.

m€



T1 2019

Retraité



T2 2019

Retraité



T3 2019

Retraité



T4 2019



2019 Chiffre d’affaires 5 942 7 021 7 609 6 617 27 188 Autres produits de l’activité 0 0 0 1 1 Dépenses externes -3 707 -4 028 -4 166 -3 992 -15 893 Frais de personnel et dépenses liées (incluant le personnel externe) -1 972 -2 048 -2 011 -2 108 -8 139 Autres taxes -52 -41 -27 -34 -154 Autres produits et charges 232 263 247 383 1 125 EBITDA 443 1 167 1 652 867 4 128 Amortissements, dépréciations et provisions -729 -744 -743 -771 -2 987 Résultat d’exploitation -286 423 909 96 1 141 Résultat non courant 18 -25 -102 -22 -131 Résultat des activités opérationnelles -268 398 807 74 1 010 Coût de l'endettement financier brut -106 -115 -111 -110 -442 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 12 15 13 9 49 Coût de l'endettement financier net -94 -100 -98 -101 -393 Autres produits et charges financiers -92 -41 -258 120 -271 Résultat avant impôt des entreprises intégrées -454 258 451 93 346 Impôts 128 -165 -94 55 -76 Résultat net des entreprises intégrées -326 93 357 148 270 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 2 6 6 9 23 Résultat de l’exercice -324 99 363 157 293 Intérêts minoritaires 0 1 1 1 3 Résultat net (Part du groupe) -324 98 362 156 290





m€



T1 2018

Retraité



T2 2018

Retraité



T3 2018

Retraité



T4 2018

Retraité



2018

Retraité Chiffre d’affaires 5 730 6 523 7 478 6 493 26 224 Autres produits de l’activité 0 0 1 2 3 Dépenses externes -3 427 -3 704 -3 941 -3 873 -14 946 Frais de personnel et dépenses liées (incluant le personnel externe) -1 853 -1 959 -1 916 -2 031 -7 759 Autres taxes -49 -38 -40 -39 -166 Autres produits et charges 235 237 214 249 937 EBITDA 637 1 059 1 796 801 4 293 Amortissements, dépréciations et provisions -742 -690 -708 -748 -2 888 Résultat d’exploitation -105 369 1 088 53 1 405 Résultat non courant -47 20 21 -6 -12 Résultat des activités opérationnelles -152 389 1 109 47 1 393 Coût de l'endettement financier brut -114 -122 -119 -110 -465 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 10 10 10 10 39 Coût de l'endettement financier net -104 -112 -109 -100 -426 Autres produits et charges financiers 25 -134 -73 -153 -336 Résultat avant impôt des entreprises intégrées -231 142 927 -206 631 Impôts -9 -58 -137 -21 -224 Résultat net des entreprises intégrées -240 84 791 -227 407 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -6 6 7 9 15 Résultat de l’exercice -246 90 797 -218 422 Intérêts minoritaires 0 1 1 1 2 Résultat net (Part du groupe) -246 89 796 -217 420





Compte de résultat

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 6 617 6 493 +1,9% 27,188 26,224 +3,7% Autres produits de l’activité 1 2 -50,0% 1 3 -66,7% Chiffre d’affaires 6 618 6 495 +1,9% 27,189 26,227 +3,7% Carburant avions -1 393 -1 336 +4,3% -5,511 -4,958 +11,2% Affrètements aéronautiques - 118 - 143 -17,5% -525 -577 -9,0% Redevances aéronautiques - 462 - 474 -2,5% -1,933 -1,893 +2,1% Commissariat - 205 - 194 +5,7% -822 -783 +5,0% Achats d’assistance en escale - 422 - 425 -0,7% -1,715 -1,673 +2,5% Achats et consommations d’entretien aéronautiques - 708 - 645 +9,8% -2,628 -2,410 +9,0% Frais commerciaux et de distribution - 246 - 258 -4,7% -1,029 -1,034 -0,5% Autres frais - 438 - 398 +10,1% -1,730 -1,618 +6,9% Frais de personnel -2 108 -2 031 +3,8% -8,139 -7,759 +4,9% Impôts et taxes - 34 - 39 -12,8% -154 -166 -7,2% Autres produits et charges 383 249 +53,8% 1,125 937 +20,1% EBITDA 867 801 +8,2% 4,128 4,293 -3,8% Amortissements, dépréciations et provisions - 771 - 748 +3,1% -2,987 -2,888 +3,4% Résultat d’exploitation 96 53 +81,1% 1,141 1,405 -18,8% Cessions de matériel aéronautique - 2 5 na 22 4 +450,0% Autres produits et charges non courants - 20 - 11 +81,8% -153 -16 + 856,3% Résultat des activités opérationnelles 74 47 +57,4% 1,010 1,393 -27,5% Coût de l'endettement financier brut - 110 - 110 +0,0% -442 -465 -4,9% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 9 10 -10,0% 49 39 +25,6% Coût de l'endettement financier net - 101 - 100 +1,0% -393 -426 -7,7% Autres produits et charges financiers 120 - 153 na -271 -336 -19,3% Résultat avant impôt des entreprises intégrées 93 - 206 na 346 631 -45,2% Impôts 55 - 21 na -76 -224 -66,1% Résultat net des entreprises intégrées 148 - 227 na 270 407 -33,7% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 9 9 +0,0% 23 15 +53,3% Résultat des activités poursuivies 157 - 218 na 293 422 -30,6% Résultat net des activités non poursuivies 0 0 na 0 0 na Résultat de l’exercice 157 - 218 na 293 422 -30,6% Intérêts minoritaires 1 - 1 na 3 2 +50,0% Résultat net (Part du groupe) 156 - 217 na 290 420 -31,0%

Résultats 2018 et 2019 retraités avec un impact similaire entre les deux années, suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée. Voir les notes des états financiers paragraphe 2, page 12-15.





Bilan consolidé

Actifs 31 déc 2019 31 déc 2018 En millions d’euros Goodwill 217 217 Immobilisations incorporelles 1 305 1 194 Immobilisations aéronautiques 11 334 10 308 Autres immobilisations corporelles 1 580 1 503 Droits d'utilisation 5 173 5 664 Titres mis en équivalence 307 311 Actifs de retraite 420 331 Autres actifs financiers 1 096 1 487 Impôts différés 523 559 Autres débiteurs 241 264 Actif non courant 22 196 21 838 Autres actifs financiers 800 325 Stocks et en-cours 737 633 Créances clients 2 164 2 191 Autres débiteurs 1 123 1 065 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 715 3 585 Actif courant 8 539 7 799 Total actif 30 735 29 637





Passif 31 déc 2019 31 déc 2018 En millions d’euros Capital 429 429 Primes d’émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d’autocontrôle - 67 - 67 Titres subordonnés 403 403 Réserves et résultat -2 620 -3 118 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) 2 284 1 786 Participations ne donnant pas le contrôle 15 12 Capitaux propres 2 299 1 798 Provisions retraite 2 253 2 098 Passifs de restitution et autres provisions 3 750 3 657 Dettes financières 6 271 5 733 Dettes de loyers 3 149 3 546 Impôts différés 142 4 Autres créditeurs 222 459 Passif non courant 15 787 15 497 Passifs de restitution et autres provisions 714 505 Dettes financières 842 826 Dettes de loyers 971 989 Dettes fournisseurs 2 379 2 454 Titres de transport émis et non utilisés 3 289 3 153 Programme de fidélisation 848 844 Autres créditeurs 3 602 3 566 Concours bancaires 4 5 Passif courant 12 649 12 342 Total capitaux propres et passifs 30 735 29 637





Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 décembre 2019

En millions d’euros 31 déc 2019 31 déc 2018 Résultat net des activités poursuivies 293 422 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 987 2 888 Dotations nettes aux provisions financières 217 159 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels - 43 - 33 Résultat sur cessions de filiales et participations 0 0 Résultats non monétaires sur instruments financiers 30 - 49 Ecart de Variation non réalisé 82 223 Autres éléments non monétaires 238 - 254 Résultats des sociétés mises en équivalence - 23 - 15 Impôts différés - 21 201 Capacité d'autofinancement 3 760 3 542 (Augmentation) / diminution des stocks - 93 - 31 (Augmentation) / diminution des créances clients 61 - 39 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs - 133 57 Variation des autres débiteurs et créditeurs 300 269 Variation du besoin en fonds de roulement 135 256 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 3 895 3 798 Investissements corporels et incorporels -3 372 -2 844 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 100 133 Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées 13 6 Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées - 1 - 9 Dividendes reçus 14 6 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois - 72 4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -3 318 -2 704 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 54 0 Titres subordonnés (dont prime) 0 - 211 Emission de nouveaux emprunts 1 617 539 Remboursement de dettes financières -1 156 -1 400 Remboursement de dettes de loyers -1 008 - 972 Diminution / (augmentation) nette des prêts 72 - 106 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués - 26 - 38 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement - 447 -2 188 Effet des variations de Variation sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 1 7 Variation de la trésorerie nette 131 -1 087 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 3 580 4 667 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 3 711 3 580 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Indicateurs financiers

EBITDA

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Résultat d’exploitation courant 96 53 1 141 1 405 Amortissements, dépréciations et provisions 771 748 2 987 2 888 EBITDA 867 801 4 128 4 293

Résultat net - part du groupe, retraité

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Résultat net, part groupe 156 - 217 290 420 Résultat de change non réalisé - 135 79 82 56 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) - 20 21 - 29 - 53 Produits et charges non courants 22 6 131 12 Impact des taxes sur les retraitements du résultat net ajusté 39 - 39 - 52 - 4 Résultat net - part du groupe, retraité 62 - 150 422 431 Coupons sur titres subordonnés -4 -6 -17 -25 Résultat net - part du groupe, retraité incluant les coupons sur titres subordonnés (utilisé pour calculer le bénéfice par action) 58 -156 405 406 Résultat net retraité par action (en €) 0,14 -0,36 0,95 0,95

Retour sur capitaux employés (ROCE)1

En millions d’euros 31 déc 2019 31 déc 2018 31 déc 2018 31 déc 2017 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 522 1 411 1 411 1 338 Immobilisations aéronautiques 11 334 10 308 10 308 9 728 Autres immobilisations corporelles 1 580 1 503 1 503 1 418 Droits d'utilisation 5 173 5 664 5 664 6 216 Titres mis en équivalence 307 311 311 301 Autres actifs financiers, valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 146 133 133 113 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 058 -3 776 -3 776 -3 456 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -6 309 -6 133 -6 133 -5 896 Capitaux employés au bilan 9 695 9 421 9 421 9 762 Capitaux employés moyens (A) 9 558 9 592 Résultat d’exploitation courant 1 141 1 405 - Dividendes reçus - 2 - 2 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 23 15 - Charge d’impôt normative - 345 - 421 Résultat ajusté après impôt, 12 mois glissants (B) 817 997 ROCE, 12 mois glissants (B/A) 8,5% 10,3%

Dette nette

Bilan au En millions d’euros 31 déc 2019 31 déc 2018 Dettes financières 6 886 6 216 Dettes de loyers 4 029 4 450 Couvertures de juste valeur sur les dettes 4 7 Intérêts courus non échus - 62 - 67 Dettes financières brutes (A) 10 857 10 606 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 715 3 585 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 111 74 Trésorerie nantie 300 265 Dépôts (obligations) 585 522 Concours bancaires courant - 4 - 5 Autre 3 1 Liquidités nettes (B) 4 710 4 442 Dette nette (A) – (B) 6 147 6 164

Cash-flow libre d’exploitation ajusté

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation, activités poursuivies 877 893 3 895 3 798 Investissements corporels et incorporels -1 134 - 706 -3 372 -2 844 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 16 37 100 133 Cash-flow libre d’exploitation - 241 224 623 1 087 Remboursement de la dette de location - 260 - 236 -1 008 - 972 Cash flow libre d'exploitation ajusté - 501 - 12 - 385 115

Coût net à l’SKO

Quatrième trimestre Année 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires (en m€) 6 618 6 495 27 189 26 227 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- - 96 - 53 -1 141 -1 405 Coût d’exploitation total (en m€) 6 522 6 442 26 048 24 822 Activité passage réseaux – autres recettes (en m€) - 178 - 204 - 711 - 640 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) - 79 - 81 - 310 - 300 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) - 515 - 490 -2 138 -1 920 Transavia - autres recettes (en m€) - 7 2 10 3 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) - 7 - 10 - 34 - 38 Coût net (en m€) 5 736 5 659 22 865 21 927 Capacités produites, exprimées en SKO 81 363 79 793 332 473 323 034 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,05 7,09 6,88 6,79 Variation brute -0,6% +1,3% Effet Variation sur les coûts nets (en m€) 54 305 Variation à change constant -1,5% -0,1% Effet prix du carburant (en m€) - 4 188 Variation à change à change et carburant constant -1,4% -0,9% Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,05 7,16 6,88 6,94 Variation à change et prix du carburant constants -1,5% -0,9%

*La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO), de Transavia (en SKO).

Résultats par groupe

Groupe Air France

Quatrième trimestre Année 2019 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 056 +1,9% 16 588 +4,6% EBITDA (en m€) 466 + 33 2 171 + 0 Résultat d’exploitation (en m€) - 19 + 30 280 - 41 Marge d’exploitation (%) -0,5% +0,8 pt 1,7% -0,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 386 + 113 1 953 + 161 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 9,5% +2,7 pt 11,8% +0,5 pt





Groupe KLM



Quatrième trimestre Année 2019 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 690 +1,4% 11 075 +1,7% EBITDA (en m€) 405 + 30 1 943 - 177 Résultat d’exploitation (en m€) 119 + 7 853 - 238 Marge d’exploitation (%) 4,4% +0,2 pt 7,7% -2,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 435 + 133 1 813 + 21 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 16,2% +4,8 pt 16,4% -0,1 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-groupe

Flotte du groupe au 31 décembre 2019

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/18 B747-400 8 8 8 8 -3 B777-300 43 14 14 21 22 57 57 B777-200 25 15 25 1 14 40 40 B787-9 9 13 7 3 12 22 22 2 B787-10 4 3 1 4 4 4 A380-800 10 1 4 5 10 10 A350-900 3 1 2 3 3 3 A340-300 4 4 4 4 -2 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 23 Total long-courrier 109 67 0 74 32 70 176 176 4 B737-900 5 2 3 5 5 B737-800 31 73 29 10 65 104 104 10 B737-700 16 7 3 5 15 23 23 -2 A321 20 11 9 20 20 A320 44 3 5 36 44 43 A319 33 20 13 33 33 -1 A318 18 17 1 18 18 Total moyen-courrier 115 52 80 85 21 141 247 246 7 ATR72-600 3 3 3 2 -4 ATR72-500 -1 ATR42-500 1 1 1 -6 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 10 -1 Embraer 190 15 32 8 13 26 47 47 4 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 9 1 5 15 15 Embraer 145 17 14 3 17 13 -5 Total Regional 76 49 0 59 31 35 125 118 -13 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 302 172 80 224 84 246 554 546 -2













