Résultats annuels 2019 du groupe Bouygues

RÉSULTATS SOLIDES ET OBJECTIFS ANNUELS ATTEINTS Amélioration du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante 1 du Groupe sur un an Génération par Bouygues Telecom d’un cash-flow libre de 301 M€

DOUBLEMENT DU CASH-FLOW LIBRE APRES BFR DU GROUPE SUR UN AN À 815 m€ 2

RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE (2,2 MD€ À FIN 2019 VS. 3,6 MD€ À FIN 2018)

DIVIDENDE DE 2,60 €/ACTION 3 , DONT 0,90 €/ACTION À TITRE EXCEPTIONNEL



, DONT 0,90 €/ACTION À TITRE EXCEPTIONNEL CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DU GROUPE DE GÉNÉRER 1 MD€ DE CASH-FLOW LIBRE APRÈS BFR4 EN 2020

1 Retraitée de la plus-value liée à la cession partielle des titres et réévaluation de la participation conservée d’Axione en 2018

2 Retraité des dividendes d’Alstom (341 millions d’euros en 2019 contre 22 millions d’euros en 2018)

3 Proposé à l’assemblée générale du 23 avril 2020

4 Voir glossaire page 14

Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 sont présentés comparativement avec les états au 31 décembre 2018 qui ont été retraités pour tenir compte de l’application au 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 sur les contrats de location.

CHIFFRES CLÉS (millions d’euros) 2018

Retraité 2019 VARIATION Chiffre d’affaires 35 555 37 929 +7 %a Résultat opérationnel courant 1 564 1 676 +112 M€ dont impact d’Axione 106 - -106 M€ Marge opérationnelle courante hors Axione 4,1 % 4,4 % +0,3 pt Résultat opérationnel courant après Loyer4 1 507 1 619 +112 M€ Résultat opérationnel 1 829b 1 696c -133 M€ Résultat opérationnel après Loyer4 1 772b 1 639c -133 M€ Résultat net part du Groupe 1 308 1 184 -124 M€ Cash-flow libre après BFR4 (hors dividendes d’Alstom2) 405 815 +410 M€ Endettement (-) / Excédent (+) financier net (3 612) (2 222) +1 390 M€

(a) +5 % à périmètre et change constants

(b) Dont 265 M€ de produits et charges non courants

(c) Dont 20 M€ de produits et charges non courants

En 2019, le Groupe atteint ses objectifs annuels grâce à des résultats solides portés par ses trois activités et une génération élevée de cash.

Le chiffre d’affaires est en hausse de 7 % sur un an (+5 % à périmètre et change constants) à 37,9 milliards d’euros, tiré par l’ensemble des métiers.

est en hausse de 7 % sur un an (+5 % à périmètre et change constants) à 37,9 milliards d’euros, tiré par l’ensemble des métiers. Attendue en amélioration, la profitabilité du Groupe progresse. Le résultat opérationnel courant s’améliore de 112 millions d’euros par rapport à 2018, à 1 676 millions d’euros. Hors impact d’Axione 5 , il augmente de 218 millions d’euros sur la période avec une marge opérationnelle courante en progression de 0,3 point sur un an à 4,4 % en 2019.

s’améliore de 112 millions d’euros par rapport à 2018, à 1 676 millions d’euros. Hors impact d’Axione , il augmente de 218 millions d’euros sur la période avec une en progression de 0,3 point sur un an à 4,4 % en 2019. À 1 184 millions d’euros, le résultat net part du Groupe est en repli de 124 millions d’euros sur un an, en raison de la baisse des produits non courants (20 millions d’euros en 2019 contre 265 millions d’euros en 2018), principalement chez Bouygues Telecom.

est en repli de 124 millions d’euros sur un an, en raison de la baisse des produits non courants (20 millions d’euros en 2019 contre 265 millions d’euros en 2018), principalement chez Bouygues Telecom. Le cash-flow libre du Groupe, retraité des dividendes versés par Alstom en 2018 et en 2019 6 , progresse de 234 millions d’euros sur un an et s’élève à 1 038 millions d’euros. Il bénéficie notamment de la hausse de la génération de cash-flow libre de Bouygues Telecom (+109 millions d’euros) qui atteint son objectif de 300 millions d’euros en 2019.

retraité des dividendes versés par Alstom en 2018 et en 2019 , progresse de 234 millions d’euros sur un an et s’élève à 1 038 millions d’euros. Il bénéficie notamment de la hausse de la génération de cash-flow libre de Bouygues Telecom (+109 millions d’euros) qui atteint son objectif de 300 millions d’euros en 2019. À 815 millions d’euros, la génération de cash-flow libre après BFR du Groupe hors dividendes d’Alstom a doublé comparé à 2018. Cette performance reflète la croissance de la capacité d’autofinancement nette des trois activités (+330 millions d’euros), la stabilité des investissements nets et l’amélioration de la variation du BFR7 du Groupe (+176 millions d’euros).

La structure financière du Groupe s’est renforcée.

Le Groupe a fortement réduit son endettement financier net à fin 2019 sur un an. Il s’établit à 2,2 milliards d’euros fin 2019 contre 3,6 milliards d’euros fin 2018, bénéficiant de l’impact positif d’Alstom (dividendes et cession de 13 % du capital) pour 1,4 milliard d’euros.

à fin 2019 sur un an. Il s’établit à 2,2 milliards d’euros fin 2019 contre 3,6 milliards d’euros fin 2018, bénéficiant de l’impact positif d’Alstom (dividendes et cession de 13 % du capital) pour 1,4 milliard d’euros. Le ratio d’endettement net8 s’améliore de 14 points (19 % fin 2019 contre 33 % fin 2018).

DIVIDENDE

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 23 avril 2020 un dividende de 2,60 euros par action, dont 0,90 euro par action à titre exceptionnel.

Les dates de détachement, d’arrêté des positions et de paiement sont respectivement fixées aux 5 mai, 6 mai et 7 mai 2020.

PERSPECTIVES

Dans des marchés porteurs à long terme, les activités de construction renforceront leur portefeuille de solutions bas carbone pour conserver leur leadership en construction durable et bénéficieront de l’ensemble des actions engagées pour améliorer leur rentabilité :

Marge opérationnelle courante des activités de construction attendue en amélioration en 2020 comparé à 2019.

TF1 s’inscrit dans une dynamique de croissance pérenne pour se positionner comme un acteur majeur du marché de la vidéo :

Taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2020 ;

en 2020 ; Coût des programmes à 985 millions d’euros en 2020.





5 Retraité de la plus-value liée à la cession partielle des titres et réévaluation de la participation conservée d’Axione en 2018

6 341 millions d’euros en 2019 contre 22 millions d’euros en 2018

7 BFR lié à l’activité

8 Endettement net / capitaux propres

Bouygues Telecom poursuivra sa croissance en s’appuyant sur sa stratégie de différenciation (qualité des réseaux, de l’expérience client et attractivité de la marque). Il vise en 2020 :

Une croissance de son chiffre d’affaires Services d’environ 5 %;

Un cash-flow libre9 supérieur à 300 millions d’euros, dans un contexte de croissance de ses investissements (attendus entre 1,1 et 1,2 milliard d’euros bruts hors fréquences) nécessaires à l’augmentation de la capacité Mobile en 4G et au début du déploiement de la 5G.

En 2020, le Groupe Bouygues poursuivra sa croissance durable :

Génération d’un cash-flow libre après BFR 10 de 1 milliard d’euros grâce à la contribution de ses trois activités ;

de grâce à la contribution de ses trois activités ; Réduction de ses émissions de GES11 d’ici 2030. Un objectif compatible avec l’Accord de Paris (limitation du réchauffement climatique à +1,5 degré Celsius) sera défini et un plan d’actions sera établi par les cinq Métiers du Groupe en 2020.











ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Le carnet de commandes des activités de construction se stabilise à un très haut niveau de 33 milliards d’euros (versus 33,1 milliards d’euros fin 2018). A change constant et hors principales cessions et acquisitions, il est en léger repli de 1 %.

En France, il baisse de 2 %12 à 13,8 milliards d’euros. Cette évolution reflète :

La stabilité du carnet de commandes de Bouygues Construction à fin 2019 à 8,6 milliards d’euros.

Une baisse de 2 % 12 du carnet de commandes de Colas à 3,1 milliards d’euros à fin 2019, en raison d’un ralentissement des prises de commandes sur la fin de l’année, du fait de l’échéance proche des élections municipales de mars 2020.

du carnet de commandes de Colas à 3,1 milliards d’euros à fin 2019, en raison d’un ralentissement des prises de commandes sur la fin de l’année, du fait de l’échéance proche des élections municipales de mars 2020. Une diminution de 11 % du carnet de commandes de Bouygues Immobilier à 2,1 milliards d’euros, en lien avec la baisse des réservations de logements dans un marché résidentiel stable. Bouygues Immobilier a été pénalisé par un moindre stock à l’offre dans un marché lui-même impacté par le retard des obtentions de permis de construire à l’approche des élections municipales de mars 2020.

À l’international, le carnet de commandes s’élève à 19,2 milliards d’euros à fin 2019, en hausse de 1 %12 sur un an. Il intègre des prises d’affaires significatives au quatrième trimestre 2019 : la construction d’un tunnel routier sous-marin de 3,4 kilomètres par Bouygues Construction à Hong Kong pour 756 millions d’euros, la réalisation et la maintenance, par Colas, d’un réseau de bus à haut niveau de services en Guyane française pour 180 millions d’euros, et la réalisation, par Colas Rail, d’une première tranche de travaux sur voie ferroviaire au Royaume Uni pour Network Rail, d’un montant de 553 millions d’euros.

9 Cash-flow libre = capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du BFR lié à l’activité et hors fréquences 5G.

10 Cash-flow libre après BFR = CAF nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé après variation du BFR lié à l’activité et hors fréquences 5G.

11 Gaz à Effet de Serre

12 A change constant et hors principales cessions et acquisitions

L’international représente 62 % du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin 2019, contre 61 % à fin 2018.

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 29,6 milliards d’euros en 2019, en hausse de 6 % sur un an et de 4 % à périmètre et change constants.

Le résultat opérationnel courant de l’année s’élève à 910 millions d’euros contre 941 millions d’euros en 2018. Hors Axione, il augmente de 75 millions d’euros sur la période et la marge opérationnelle courante est en légère amélioration à 3,1 % (versus 3 % en 2018).

Le résultat opérationnel courant de Colas est en forte croissance (+60 millions d’euros entre 2018 et 2019), porté par la bonne performance de la Route Métropole et le retour à l’équilibre de Colas Rail. La marge opérationnelle courante de Colas augmente ainsi de 0,4 point sur un an, à 3,2 %.

Le résultat opérationnel courant de Bouygues Construction est stable en 2019 comparé à 2018 et en hausse de 106 millions d’euros retraité d’Axione. Cette amélioration s’explique par le redressement de la marge opérationnelle courante du pôle Energies et Services (2,1 % en 2019 contre -0,4 % en 2018), sous l’effet des mesures d’adaptation mises en place depuis un an.

Les opérations en Immobilier d’Entreprise signées en fin d’année ont eu un impact positif significatif sur le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante de Bouygues Immobilier au quatrième trimestre 2019 (5,2 % contre 2,6 % sur les neuf premiers mois de 2019).

Depuis plus de 15 ans, le groupe Bouygues développe un large portefeuille de solutions en matière de construction durable. Il a orienté en priorité sa stratégie climat vers la recherche de solutions bas carbone innovantes pour ses clients tout en réduisant les émissions de GES associées à ses activités.

En 2019, les activités de construction ont continué d’innover et ont renforcé leur leadership en matière de construction durable. Bouygues Immobilier a, par exemple, livré à Strasbourg la plus haute tour de France en logements 100 % bois. Il a reçu le label BBCA pour l’opération Enjoy, le plus grand immeuble de bureaux à énergie positive en structure bois de France. La première smart city française à Dijon, opérée par un consortium mené par Bouygues Energies et Services, a été inaugurée. Bouygues Construction a démarré la construction de son premier bâtiment réversible Office Switch Home à Lyon qui proposera des bureaux facilement transformables en logements dans une démarche d’économie circulaire. Colas a lancé la commercialisation de Wattway Pack, une offre clé en main de « prise électrique autonome » installée sur la chaussée qui permet, grâce à l’énergie solaire, d’offrir des services de proximité associés à la route (recharge électrique, services connectés, …).

TF1



La part d’audience 2019 sur les cibles du groupe TF1 se stabilise à un haut niveau (32,6 % sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29,4 % sur les individus âgés de 25 à 49 ans).

Le chiffre d’affaires de l’année s’élève à 2 337 millions d’euros, en hausse de 2 % par rapport à 2018, porté par la croissance externe. Le chiffre d’affaires publicitaire est quasi-stable à 1 658 millions d’euros tandis que les autres revenus progressent de 53 millions d’euros comparé à 2018, à 679 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant de 2019 ressort à 255 millions d’euros, en progression de 56 millions d’euros sur un an et la marge opérationnelle courante augmente de 2,2 points à 10,9 %, permettant à TF1 d’atteindre son objectif 2019 (marge opérationnelle courante à deux chiffres). La croissance du résultat opérationnel courant reflète, outre la croissance du chiffre d’affaires, la capacité de TF1 à maîtriser le coût de ses programmes (985 millions d’euros fin 2019 versus 1 014 millions en 2018).

BOUYGUES TELECOM

L’activité commerciale de Bouygues Telecom confirme sa forte dynamique.

Le parc forfait Mobile hors MtoM atteint 11,5 millions de clients à fin décembre 2019, en hausse de 653 000 nouveaux clients sur l’année dont 152 000 sur le quatrième trimestre.

Le parc de clients FTTH atteint 1 million, grâce au gain de 427 000 nouveaux clients sur l’année, dont 142 000 sur le seul quatrième trimestre. Le taux de pénétration FTTH s’élève ainsi à 25 % à fin 2019 contre 16 % un an auparavant. Au 31 décembre 2019, le parc total Fixe s’élève à 3,9 millions de clients.

Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 6 058 millions d’euros en 2019, en hausse de 13 % et de 12 % à périmètre et change constants sur un an. Il inclut un chiffre d’affaires Services en croissance de 8 % comparé à 2018, à 4 597 millions d’euros. Cette performance reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe, ainsi que des ABPU en hausse. Pour la première fois depuis 2011, l’ABPU Mobile augmente au quatrième trimestre 2019 sur un an (+0,5€ à 19,7€ par client par mois). L’ABPU Fixe est en hausse de 1,1€ à 27,0€ par client par mois sur l’année.

L’EBITDA après Loyer atteint 1 411 millions d’euros en 2019, en forte progression de 147 millions d’euros sur un an. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 30,7 %, en hausse de 1 point par rapport à 2018.

Le résultat opérationnel courant ressort à 540 millions d’euros en 2019, en hausse de

86 millions d’euros sur un an.

Le résultat opérationnel est en repli sur l’année de 166 millions d’euros à 610 millions d’euros. Ce recul s’explique par de moindres plus-values de cession de sites (63 millions d’euros en 2019 contre 250 millions d’euros en 2018) et un produit non courant de 110 millions d’euros comptabilisé au troisième trimestre 2018 lié à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz.

Les investissements bruts d’exploitation ressortent à 940 millions en 2019, en baisse de 302 millions d’euros sur un an.

Enfin, le cash-flow libre s’élève à 301 millions d’euros en 2019, en progression de 109 millions d’euros sur l’année. Bouygues Telecom atteint ainsi son objectif de cash-flow libre fixé en 2017.

Depuis plus de 20 ans, les équipes de Bouygues Telecom déploient toute leur énergie pour que la technologie permette à chacun de se connecter à ses proches, de renforcer les liens et d’en créer de nouveaux. Fort de sa stratégie de différenciation, Bouygues Telecom offre à ses clients une excellente qualité de réseaux Mobile et Fixe et leur assure une expérience simple et fluide.

Grâce au réseau Mobile partagé en zone moins dense, il rend accessibles ses services dans les régions les moins densément peuplées. Ainsi, dans le Mobile, Bouygues Telecom a été reconnu par l’Arcep13 premier opérateur dans les zones rurales en France et deuxième, en moyenne, sur l’ensemble du territoire pour la deuxième année consécutive.

13 Etudes Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) d’octobre 2018 et d’octobre 2019

Bouygues Telecom accompagne le développement des usages et couvre 99 % de la population en 4G avec un parc de 21 000 sites Mobile fin 2019. Il comptera plus de 28 000 sites fin 2023.

Dans le Fixe, Bouygues Telecom dispose à fin 2019 de près de 12 millions de prises FTTH commercialisées et a relevé à 22 millions son objectif de prises FTTH commercialisées à fin 2022 (contre 20 millions précédemment).

Bouygues Telecom veut également accélérer dans le BtoB en proposant une gamme complète de solutions Fixe et Mobile répondant aux besoins des entreprises. Il vise à accroître sa part de marché sur les Grands Comptes et les ETI, en développant des services innovants grâce à des partenariats stratégiques et en tirant avantage de sa part de marché dans le Mobile ; il vise également à accroître sa part de marché sur les TPE et PME en capitalisant sur l’infrastructure FTTO14 en ZTD15 et en s’appuyant sur les récentes acquisitions de Keyyo et Nerim.

Enfin, Bouygues Telecom poursuit sa stratégie d’optimisation de la gestion de ses infrastructures. Il a lancé deux projets :

Le projet Saint Malo vise à déployer une infrastructure nationale de fibres optiques (FTTA 16 et FTTO) pour répondre à la croissance des usages data sur ses réseaux. L’objectif est de relier en fibre les équipements réseau de Bouygues Telecom (antennes Mobile et NRO 17 ) et de pouvoir proposer des offres Fixe Très Haut Débit aux entreprises. Bouygues Telecom est en négociation avec un partenaire pour déployer l’infrastructure, la commercialiser et en gérer l’exploitation, dans le cadre d’une coentreprise dont Bouygues Telecom sera actionnaire minoritaire. Ce projet représente environ 1 milliard d’euros sur sept ans. Un contrat de service long terme sera conclu entre l’opérateur et la coentreprise.

et FTTO) pour répondre à la croissance des usages data sur ses réseaux. L’objectif est de relier en fibre les équipements réseau de Bouygues Telecom (antennes Mobile et NRO ) et de pouvoir proposer des offres Fixe Très Haut Débit aux entreprises. Bouygues Telecom est en négociation avec un partenaire pour déployer l’infrastructure, la commercialiser et en gérer l’exploitation, dans le cadre d’une coentreprise dont Bouygues Telecom sera actionnaire minoritaire. Ce projet représente environ 1 milliard d’euros sur sept ans. Un contrat de service long terme sera conclu entre l’opérateur et la coentreprise. Le second projet, Astérix, a pour objectif d’accélérer le déploiement FTTH de Bouygues Telecom en ZMD18. Une coentreprise, dont Bouygues Telecom sera actionnaire minoritaire, achètera à Orange les prises FTTH par tranches de 5 % de lignes construites sur une zone, au fur et à mesure de la croissance du nombre de clients. Bouygues Telecom aura accès à ces infrastructures via un contrat de prestations de services à long terme avec la coentreprise. Par ailleurs, Bouygues Telecom cèdera à la coentreprise les contrats de co-investissement existants et cette dernière achètera à Orange les prises FTTH aujourd’hui louées par Bouygues Telecom. Un appel d’offres est en cours pour choisir un partenaire.





14 Fiber-To-The-Office

15 Zone Très Dense

16 Fiber-To-The-Antenna

17 Nœud de Raccordement Optique

18 Zone Moyennement Dense

ALSTOM

Comme annoncé, la contribution d’Alstom au résultat net du Groupe s’élève à 238 millions d’euros sur l’année, contre 230 millions d’euros en 2018. Cette contribution intègre 172 millions d’euros de plus-value nette liée à la vente des 13 % du capital social d’Alstom en septembre 2019.

Par ailleurs, le 17 février 2020, Alstom a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Bombardier Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec pour l’acquisition de Bombardier Transport. Bouygues apporte son soutien à l’opération et s’est engagé à :

Conserver sa participation dans Alstom jusqu’à l’Assemblée générale extraordinaire relative à la transaction ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2020 ;

Voter en faveur de l’ensemble des résolutions lors de cette Assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir d’ici au 31 octobre 2020.

POINT SUR LA CYBERATTAQUE CHEZ BOUYGUES CONSTRUCTION

Le 30 janvier 2020, Bouygues Construction a été victime d’une attaque informatique de type « ransomware » causée par un logiciel malveillant.

Dans un premier temps, et par mesure de précaution, Bouygues Construction a arrêté son système d’information pour éviter toute propagation et des mesures spécifiques ont été prises pour assurer la continuité des activités, tant en France qu’à l’international.

Très rapidement, des premières remises en service d’équipements et d’applications ont été réalisées. Au fur et à mesure de leur rétablissement, la sécurité de l’intégralité du système d’information est renforcée avec l’aide d’experts internes au Groupe et externes.

L’activité commerciale et l’activité opérationnelle des chantiers sont très faiblement impactées.

Les polices d’assurance ad hoc sont activées et une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 23 avril 2020 :

De renouveler le mandat d’administrateur d’Alexandre de Rothschild ;

De nommer Benoît Maes en qualité d’administrateur indépendant afin de maintenir le ratio d’indépendance du conseil d’administration, le mandat de Helman le Pas de Sécheval arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale.

Sous réserve de l’acceptation de ces propositions par l’Assemblée générale, la proportion des administrateurs indépendants19 se maintiendra à 50 % et la proportion de femmes20, à 58 %.

19 Calculée hors représentants des salariés et des salariés actionnaires

20 Calculée hors représentants des salariés

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS



23 avril 2020 : Assemblée générale de Bouygues

7 mai 2020 : Paiement du dividende

14 mai 2020 : Résultats du premier trimestre 2020 (7h30 CET)

27 août 2020 : Résultats du premier semestre 2020 (7h30 CET)

19 novembre 2020 : Résultats des neuf premiers mois 2020 (7h30 CET)

Les comptes ont été audités et un rapport avec une certification sans réserve a été émis par les commissaires aux comptes.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www. bouygues .com



La réunion de présentation des résultats aux analystes financiers sera retransmise en direct sur internet le 20 février 2020 à partir de 11h00 (CET) sur www.bouygues.com



À propos de BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

ACTIVITÉ COMMERCIALE dE L'ANNÉE 2019

CARNET DE COMMANDES

DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

(millions d’euros) Fin décembre 2018 2019 Variation Bouygues Construction 22 183 21 600 -3 % Bouygues Immobilier 2 478 2 213 -11 % Colas 8 485 9 209 +9 % Total 33 146 33 022 0 %





BOUYGUES CONSTRUCTION

PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) 2018 2019 Variation France 5 834 5 070 -13 % International 8 706 7 238 -17 % Total 14 540 12 308 -15 %





BOUYGUES IMMOBILIER

RÉSERVATIONS

(millions d’euros) 2018 2019 Variation Logement 2 337 2 074 -11 % Immobilier d’entreprise 277 625 +126 % Total 2 614 2 699 +3 %





COLAS

CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) Fin décembre 2018 2019 Variation France métropolitaine 3 414 3 071 -10 % International et Outre-Mer 5 071 6 138 +21 % Total 8 485 9 209 +9 %





TF1

PART D’AUDIENCEa 2018 2019 Variation Total 32,6 % 32,6 % 0 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats



BOUYGUES TELECOM

PARC CLIENTS (en milliers) Fin décembre 2018 2019 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 11 414 11 958 +544 Parc Forfait Mobile hors MtoM 10 890 11 543 +653 Parc total Mobile 16 351 17 800 +1 449 Parc total Fixe 3 676 3 916 +240





PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2019

Du fait de la reclassification des charges de loyer en dotations aux amortissements et en charges d’intérêts et de la nouvelle présentation des loyers au sein des états financiers, le Groupe a adopté de nouveaux indicateurs afin de continuer à transcrire le caractère opérationnel des dépenses de loyers (voir glossaire page 14) : EBITDA après Loyer, résultat opérationnel courant après Loyer et résultat opérationnel après Loyer. Par ailleurs, le cash-flow libre, le cash-flow libre après BFR et l’endettement financier net ont été redéfinis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RESUMÉ (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Chiffre d’affaires 35 555 37 929 +7 %a Résultat opérationnel courant 1 564 1 676 +112 M€ Résultat opérationnel courant après Loyerb 1 507 1 619 +112 M€ Autres produits et charges opérationnels 265c 20d -245 M€ Résultat opérationnel 1 829 1 696 -133 M€ Résultat opérationnel après Loyerb 1 772 1 639 -133 M€ Coût de l’endettement financier net (216) (207) +9 M€ Charges d’intérêt sur obligations locatives (57) (57) 0 M€ Autres produits et charges financiers 18 (10) -28 M€ Impôt (426) (452) -26 M€ Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 302 350 +48 M€ dont Alstom 230 238 +8 M€ Résultat net des activités poursuivies 1 450 1 320 -130 M€ Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (142) (136) +6 M€ Résultat net part du Groupe 1 308 1 184 -124 M€

(a) +5 % à périmètre et change constants

(b) Voir glossaire page 14

(c) Dont 31 M€ de charges non courantes chez Colas liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime de pouvoir d’achat, 22 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 322 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 250 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 47 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(d) Dont 70 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites, 28 M€ de charges non courantes liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d’adaptation des structures, et 23 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYERa (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Résultat opérationnel courant après Loyera 1 507 1 619 + 112 M€ Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 703 1 777 +74 M€ Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées 417 516 +99 M€ Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (487) (364) +123 M€ EBITDA après Loyera 3 140 3 548 + 408 M€

(a) Voir glossaire page 14

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Effet change Effet périmètre A PCCc Activités de constructiona 27 966 29 575 5,8% -1,1% -1,1% 3,5% dont Bouygues Construction 12 358 13 355 8,1% -1,4% -4,6% 2,0% dont Bouygues Immobilier 2 628 2 706 3,0% 0,0% 0,0% 3,0% dont Colas 13 190 13 688 3,8% -1,1% 2,0% 4,7% TF1 2 288 2 337 2,1% -0,1% -2,4% -0,3% Bouygues Telecom 5 344 6 058 13,4% 0,0% -1,0% 12,3% Bouygues SA et autres 168 202 Ns - - Ns Retraitements intra-Groupeb (421) (417) Ns - - Ns Chiffre d’affaires du Groupe 35 555 37 929 6,7% -0,9% -1,1% 4,6% dont France 21 788 22 446 3,0% 0,0% 3,0% 6,1% dont international 13 767 15 483 12,5% -2,3% -7,7% 2,4%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et Change Constants

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 1 427 1 640 +213 M€ dont Bouygues Construction 490 591 +101 M€ dont Bouygues Immobilier 161 117 -44 M€ dont Colas 776 932 +156 M€ TF1 469 514 +45 M€ Bouygues Telecom 1 264 1 411 +147 M€ Bouygues SA et autres (20) (17) +3 M€ EBITDA après Loyer du Groupe 3 140 3 548 +408 M€





CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE

(millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 941 910 -31 M€ dont Bouygues Construction 378 378 0 M€ dont Bouygues Immobilier 190 99 -91 M€ dont Colas 373 433 +60 M€ TF1 199 255 +56 M€ Bouygues Telecom 454 540 +86 M€ Bouygues SA et autres (30) (29) +1 M€ Résultat opérationnel courant du Groupe 1 564 1 676 +112 M€





CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT APRÈS LOYERa DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 915 882 -33 M€ dont Bouygues Construction 367 367 0 M€ dont Bouygues Immobilier 188 97 -91 M€ dont Colas 360 418 +58 M€ TF1 195 251 +56 M€ Bouygues Telecom 427 515 +88 M€ Bouygues SA et autres (30) (29) +1 M€ Résultat opérationnel courant après Loyera du Groupe 1 507 1 619 +112 M€ (a) Voir glossaire page 14



CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 906 859 -47 M€ dont Bouygues Construction 374 355 -19 M€ dont Bouygues Immobilier 190 99 -91 M€ dont Colas 342 405 +63 M€ TF1 177 255 +78 M€ Bouygues Telecom 776 610 -166 M€ Bouygues SA et autres (30) (28) +2 M€ Résultat opérationnel du Groupe 1 829a 1 696b -133 M€

(a) Dont 31 M€ de charges non courantes chez Colas liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime de pouvoir d’achat, 22 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 322 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 250 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 47 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(b) Dont 70 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites, 28 M€ de charges non courantes liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d’adaptation des structures, et 23 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS LOYERa DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 880 831 -49 M€ dont Bouygues Construction 363 344 -19 M€ dont Bouygues Immobilier 188 97 -91 M€ dont Colas 329 390 +61 M€ TF1 173 251 +78 M€ Bouygues Telecom 749 585 -164 M€ Bouygues SA et autres (30) (28) +2 M€ Résultat opérationnel après Loyera du Groupe 1 772b 1 639c -133 M€

(a) Voir glossaire page 14

(b) Dont 31 M€ de charges non courantes chez Colas liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime de pouvoir d’achat, 22 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 322 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom (essentiellement 250 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 47 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)

(c) Dont 70 M€ de produits non courants chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites, 28 M€ de charges non courantes liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d’adaptation des structures, et 23 M€ de charges non courantes chez Bouygues Construction correspondant à des coûts de restructuration

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 653 623 -30 M€ dont Bouygues Construction 296 325 +29 M€ dont Bouygues Immobilier 137 46 -91 M€ dont Colas 220 252 +32 M€ TF1 55 67 +12 M€ Bouygues Telecom 444 343 -101 M€ Alstom 230 238 +8 M€ Bouygues SA et autres (74) (87) -13 M€ Résultat net part du Groupe 1 308 1 184 -124 M€





ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+) PAR MÉTIER (millions d’euros) À fin déc. 2018 retraité À fin déc. 2019 Variation Bouygues Construction 3 119 3 113 -6 M€ Bouygues Immobilier (238) (279) -41 M€ Colas (475) (367) +108 M€ TF1 (28) (127) -99 M€ Bouygues Telecom (1 275) (1 454) -179 M€ Bouygues SA et autres (4 715) (3 108) +1 607 M€ Endettement (-) / Excédent (+) financier net (3 612) (2 222) + 1 390 M€ Obligations locatives courantes et non courantes (1 644) (1 686) -42 M€



CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 497 521 +24 M€ dont Bouygues Construction 201 189 -12 M€ dont Bouygues Immobilier 8 11 +3 M€ dont Colas 288 321 +33 M€ TF1 204 242 +38 M€ Bouygues Telecom 865 836 -29 M€ Bouygues SA et autres 7 3 -4 M€ Investissements d’exploitation nets du Groupe 1 573 1 602 +29 M€





CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBREa DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 544 675 +131 M€ dont Bouygues Construction 102 204 +102 M€ dont Bouygues Immobilier 101 100 -1 M€ dont Colas 341 371 +30 M€ TF1 140 156 +16 M€ Bouygues Telecom 192 301 +109 M€ Bouygues SA et autres (50) 247 +297 M€ Cash-flow librea du Groupe 826 1 379 +553 M€ Hors dividendes d’Alstom : 22 M€ en 2018 et 341 M€ en 2019 804 1 038 +234 M€

(a) Voir glossaire page 14

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE APRÈS BFRa DU GROUPE (millions d’euros) 2018 retraité 2019 Variation Activités de construction 440 704 +264 M€ dont Bouygues Construction 388 58 -330 M€ dont Bouygues Immobilier 6 305 +299 M€ dont Colas 46 341 +295 M€ TF1 157 124 -33 M€ Bouygues Telecom (90) 135 +225 M€ Bouygues SA et autres (80) 193 +273 M€ Cash-flow libre après BFRa du Groupe 427 1 156 +729 M€ Hors dividendes d’Alstom : 22 M€ en 2018 et 341 M€ en 2019 405 815 +410 M€

(a) Voir glossaire page 14





GLOSSAIRE

Activités de construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas

ABPU (Average Billing Per User) :

- Dans le Mobile, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprise divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites.

- Pour le Fixe, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises) divisée par le nombre de clients moyen sur la période

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes (Bouygues Construction, Colas) : représente le volume d'activité traitée restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

Carnet de commandes (Bouygues Immobilier) : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser et du montant du chiffre d’affaires total des réservations signées restant à notarier.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des réservations réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et hors fréquences 5G.

Cash-flow libre après BFR : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives.

Il est calculé après variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et hors fréquences 5G.

Le calcul du cash-flow libre après BFR par métier est présenté dans la note 17 « Information sectorielle » de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019 disponible sur le site internet du Groupe Bouygues.

Chiffre d’affaires autre (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

- Les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres

- Les revenus d’itinérance

- Les prestations de services autres que Telecom (construction de sites ou installation de lignes FTTH)

- Le cofinancement publicitaire

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) : il comprend :

- Le chiffre d’affaires facturé au client qui intègre :

Dans le Mobile : Pour les clients Grand Publics : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée Pour les clients Entreprise : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises Le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM) Le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming visiteurs) Le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO);

Dans le Fixe : Pour les clients Grand Public, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et TV Replay) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements Pour les clients Entreprise, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et TV Replay) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises Le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;



- Le revenu des appels entrants Voix et SMS

- L’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15

- L’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liées aux mises en services

Consommation 4G : données consommées sur les réseaux cellulaires 4G, hors Wi-Fi

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant après Loyer (résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives) corrigé des dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et dépréciations ainsi que des effets liés aux prises et aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots antérieurement détenus ou des lots conservés.

Excédent / Endettement financier net : la position de trésorerie du Groupe se calcule en tenant en compte la trésorerie et équivalents de trésorerie, les soldes créditeurs de banque, les dettes financières non courantes et courantes et les instruments financiers. L’endettement/excédent financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement net sont présentés en note 9 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2019 disponible sur le site internet du Groupe Bouygues.

Evolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

- A change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison

- A périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante:

En cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison

En cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition Arcep)

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services

MtoM : les communications « machine à machine » ou « MtoM » consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles généralement sans intervention humaine

Prises FTTH sécurisées : horizontal déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation

Prise de commandes (Bouygues Construction, Colas) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée.

- Logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés.

- Immeubles de bureaux : ils sont enregistrés dans les réservations à la vente notaire

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations

S’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion

Résultat opérationnel courant après Loyer : résultat opérationnel courant après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives

Résultat opérationnel après Loyer : résultat opérationnel après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives

RIP : Réseau d’Initiative Publique

Taux de churn Fixe : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de churn Mobile : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de pénétration FTTH : part du parc client Fixe en FTTH (nombre de clients FTTH divisé par le nombre de clients Fixe total)

Très Haut Débit : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s. Comprend les abonnements FTTH, FTTLA, box 4G et VDSL2 (définition Arcep)

Utilisateurs 4G : clients ayant utilisé le réseau 4G au cours des trois derniers mois (définition Arcep)

