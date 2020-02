Kernpunten

Onderliggende EBITDA* stijgt met 26% tot € 54 miljoen;

Netto resultaat 2019 neemt toe met 50% tot € 30 miljoen (2018: € 20 miljoen);

Orderportefeuille neemt toe met ruim € 100 miljoen tot € 2,1 miljard;

Balans verder verbeterd: hogere solvabiliteit, lagere netto schuld;

Dividend hervat op € 0,28 per aandeel;

Outlook 2020: vergelijkbaar niveau met 2019.

Ton Hillen, CEO Heijmans: “2019 was voor Heijmans financieel een goed jaar. We hebben onze verwachtingen ruimschoots waargemaakt; al onze bedrijfsstromen hebben bijgedragen aan ons positieve resultaat. Bij infra en utilitaire activiteiten is in voorgaande jaren bijgestuurd en we plukken nu duidelijk de vruchten van die maatregelen. Op basis van de verbeterde winstgevendheid stelt Heijmans voor het dividend te hervatten op een niveau van € 0,28 per aandeel. Over onze veiligheidsprestaties zijn we teleurgesteld. Want ondanks alle effort die we steken in ons veiligheidsprogramma GO, overleed een werknemer bij een van onze projecten. Veiligheid blijft de hoogste prioriteit; we werken veilig of we werken niet. Afgelopen jaar is de sector beïnvloed door PFAS en stikstof. Deze ontwikkelingen zijn vooral voelbaar bij regionale infra-projecten, maar hebben op de rest van onze activiteiten vooralsnog beperkte invloed. Het uitblijven van grote tenders op de inframarkt is verontrustend, waardoor we ons op de lange termijn - richting 2021 - zorgen maken over de infrasector. Het is van belang voor Nederland dat op korte termijn maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vooral de inframarkt op langere termijn verder terugvalt. Ondanks dit, ziet Heijmans 2020 met vertrouwen tegemoet.”

De gepubliceerde resultaten over 2019 zullen door de raad van bestuur vandaag, 20 februari 2020, worden toegelicht tijdens een persconferentie en analistenbijeenkomst. De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 april aanstaande is vanaf 4 maart op de website te vinden.

Heijmans publiceert jaarverslag en jaarrekening 2019 uiterlijk op 24 februari 2020. Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit originele persbericht en de Engelstalige versie van dit persbericht, prevaleert de Nederlandstalige versie. Op de financiële overzichten opgenomen in dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

