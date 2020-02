February 20, 2020 01:30 ET

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 20.2.2020 KLO 8:30

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2019

Konsernin liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 9,3 MEUR (10–12/2018: 11,5 MEUR)

Liikevoitto 0,2 MEUR (0,9 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,1 MEUR (0,9 MEUR)

Tulos/osake -0,01 EUR (0,19 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 39,4 MEUR (1-12/2018: 42,2 MEUR)

Liikevoitto 2,2 MEUR (3,6 MEUR)

Tulos ennen veroja 1,5 MEUR (3,4 MEUR)

Tulos/osake 0,26 EUR (0,67 EUR)

Oma pääoma/osake 7,06 euroa (6,72)

Omavaraisuusaste 53,3 % (50,3 %)

Osinkoehdotus 0,23 euroa (0,33 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroopan neuvoston viimeisimmässä talouskatsauksessa todetaan, että globaali BKT:n kasvu ilman euroaluetta hidastui voimakkaasti vuonna 2019, kun sekä tehdasteollisuuden että investointien kasvu oli vaimeaa. Näiden haittatekijöiden vaikutusta on voimistanut ulkomaankaupan jännitteiden ja Ison-Britannian EU-eron ruokkima epävarmuus politiikan eri osa-alueilla, jota vastaan monissa maissa toteutetut toimenpiteet ovat tarjonneet vain osittaista apua. Kasvu on hidastunut laaja-alaisesti monissa maissa, mutta maakohtaiset shokit ovat lisäksi pahentaneet joidenkin nousevien talouksien tilannetta.

Elecsterille vuosi 2019 oli pettymys, sillä vuodelle asetetut tavoitteet kasvusta ja tuloksesta jäivät saavuttamatta. Viimeisellä neljänneksellä jäimme vertailuvuodesta sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien toimituksissa.Vertailuvuoden hyvä viimeinen neljännes ei toteutunut tällä tilikaudella, vaan vuoden viimeistä neljännestä voidaan pitää poikkeuksellisen heikkona. Epävarmassa liiketoimintaympäristössä asiakkkaidemme investointikyky on heikentynyt – vaikka tarpeita olisikin. Investoinneista päättäminen on hyvin hidasta ja niiden rahoitus on vaikeaa Elecsterin kannalta tärkeillä markkinoilla.

Muovikalvojen toimitusmäärät olivat sekä viimeisellä neljänneksellä että koko tilikaudella alemmalla tasolla vertailujaksoihin nähden. Erityisesti Kiinan yksikkömme tuotantomäärien lasku oli voimakasta ja tulemme selvittämään vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Yleinen keskustelu muovien käytöstä pakkausmateriaalina sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama epävarmuus vaikuttivat osaltaan asiakkaidemme pakkausratkaisuihin. Uskomme kuitenkin, että muutos on tilapäinen ja UHT-pussipakkaus tulee jatkossa vahvistamaan osuuttaan eri pakkausmuotojen joukossa. Tästä on mielestämme hyvänä esimerkkinä ensimmäinen referenssitoimituksemme yhdelle maailman suurimmista meijerialan yrityksistä.

Tilikauden aikana tapahtunut Venäjän ruplan jossain määrin yllättävä vahvistuminen nosti konsernin realisoitumattomia rahoituskuluja merkittävästi.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 9,3 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 18,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Tammi-joulukuu

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 39,4 milj. euroa (42,2 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa) eli 5,6 % (8,5 %). Tulos ennen veroja oli 1,5 milj. euroa (3,4 milj. euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 8,8% ja oli 32,1 milj. euroa (35,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,3 milj. euroa (3,6 milj. euroa) eli 7,2 % (10,3 % ).

Teollisuustuotesegmentissä maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä pieneni vertailuvuodesta sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuotena. Myös muovikalvojen toimituksissa jäätiin vertailuvuotta alhaisemmalle tasolle. Samanaikaisesti tapahtui siirtymää halvemman hintaluokan tuotteisiin. Kenian yksikkömme kasvatti liikevaihtoaan merkittävästi, mutta Kenian hyvä kehitys ei riittänyt korvaamaan muilla markkina-alueilla tapahtunutta laskua.



Kuluttajatuotesegmentissä liikevaihto kasvoi 4,2 % vertailukaudesta ja oli 4,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Liikevoitto oli -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), eli -2,7 % (-5,6 %) liikevaihdosta. Kuluttajatuotesegmentissä markkinatilanne on edelleen vaikea. Positiivista kehitystä kuluttajatuotteisssa oli sekä tapetti – että mattotuotteiden liikevaihdon kasvu sekä tappion huomattava pienentyminen. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot-segmentin liikevaihto nousi 4,5 % edellisestä vuodesta ja oli 3,4 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Liikevoitto painui kuitenkin niukasti miinukselle -0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa), kun epätasainen kuormitus vaikutti segmentin kannattavuuteen negatiivisesti.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2019 1-12/2018 Teollisuustuotteet 32.143 35.258 Kuluttajatuotteet 4.255 4.083 Muut 3.367 3.222 Segmenttien välinen -379 -384 Konserni yhteensä 39.385 42.180

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2019 1-12/2018 Teollisuustuotteet 2.318 3.625 Kuluttajatuotteet -116 -229 Muut -5 186 Segmenttien välinen 19 -15 Konserni yhteensä 2.215 3.567

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2019 1-12/2018 Teollisuustuotteet 35.771 34.933 Kuluttajatuotteet 4.522 4.590 Muut 3.144 3.541 Eliminoinnit -54 -105 Kohdistamaton 6.729 7.698 Konserni yhteensä 50.112 50.657

TALOUDELLINEN ASEMA

Elecster-konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla. Konsernin omavaraisuusaste oli 53,3 % (50,3%).

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,2).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 302 (300), josta ulkomailla 171 (170). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 296 (297). Vuoden lopussa henkilöstön keskimääräinen ikä oli 46 vuotta.

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 25.4.2019 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2019 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 10,10 euroa ja alin 7,00 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 7,45 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 101 067 kpl (5,6 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiö ei ole saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2019 oli 5.629.616,96 euroa,

josta tilikauden voitto oli 1.387.174,95 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 23.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,23 euroa kutakin A- ja K-sarjan osaketta kohti, eli yhteensä 862.066,68 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Teknologiateollisuuden julkaisemassa talousnäkymät 2020 raportissa todetaan, että maailmantalouden tila on edelleen hyvin epävarma, vaikka viime vuoden lopussa ja vuoden 2020 alussa on ollut nähtävissä joitakin myönteisiä valonpilkahduksia. Kaikkein synkimmät ennusteet eivät ehkä toteudu, mutta talouden kuva on edelleen mollivoittoinen. Maailmantalouden kannalta kenties huojennuttavin tieto oli Yhdysvaltojen ja Kiinan välille solmittu ”ensimmäisen vaiheen kauppasopimus”. Myös Iso-Britannian ero EU:sta varmistui vuoden lopulla ja siltä osin yleinen asiaan liittyvä epävarmuus helpotti. Toisaalta Yhdysvaltain ja Iranin väliset vihamielisyydet Lähi-Idässä ja Kiinasta alkanut koronaviruksen leviäminen vastavuoroisesti lisäävät epävarmuutta ja siten heikentävät positiivisen kehityksen vaikutusta maailmantalouteen.

Tarjousten ja kaupallisten neuvottelujen määrä on hyvällä tasolla. Yleinen epävarmuus mailmantaloudessa on hidastuttanut näitä neuvotteluja. Näkemyksemme mukaan vuodelle 2019 patoutui kysyntää.Uskomme, että asiakkaiden päätökset kypsyvät vuoden 2020 aikana Elecsterin kannalta myönteisesti. Tavoittelemme alkaneelle vuodelle liikevaihdon maltillista kasvua sekä tuloksen paranemista.

Taloudellinen ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018 LIIKEVAIHTO 9.346 11.450 39.385 42.180 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 116 68 -170 -1.070 Valmistus omaan käyttöön 57 23 85 29 Liiketoiminnan muut tuotot 85 142 504 442 Materiaalit ja palvelut -4.694 -5.936 -19.252 -19.774 Henkilöstökulut -2.614 -2.428 -9.462 -8.981 Poistot ja arvonalentumiset -493 -502 -1.960 -2.005 Liiketoiminnan muut kulut -1.587 -1.914 -6.915 -7.254 LIIKEVOITTO 217 904 2.215 3.567 Rahoitustuotot ja – kulut -157 39 -736 -196 TULOS ENNEN VEROJA 60 943 1.479 3.372 Tuloverot -146 -208 -507 -798 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -86 735 972 2.574 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -22 721 985 2.510 Määräysvallattomille omistajille -64 14 -13 64 Tulos/osake -0,01 0,19 0,26 0,67

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS -86 735 972 2.574 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 130 -470 1.579 -1.630 Rahavirran suojaus 0 1 2 4 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 44 265 2.553 947 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 108 252 2.564 884 Määräysvallattomille omistajille -64 13 -12 63

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 166 211 Aineelliset hyödykkeet 15.158 13.508 Muut osakkeet ja osuudet 420 420 Pitkäaikaiset saamiset 1.941 1.582 Laskennalliset verosaamiset 409 399 Pitkäaikaiset varat yhteensä 18.094 16.120 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 16.637 16.438 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9.047 10.782 Tuloverosaaminen 55 176 Rahavarat 6.279 7.140 Lyhytaikaiset varat yhteensä 32.018 34.537 VASTAAVAA 50.112 50.657 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Arvonmuutosrahasto 0 -2 Muut rahastot 95 93 Muuntoerot 169 49 Kertyneet voittovarat 17.792 16.587 Määräysvallattomat omistajat 1.022 1.084 Oma pääoma yhteensä 26.468 25.202 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 381 442 Pitkäaikainen vieras pääoma 12.029 11.590 Lyhytaikainen vieras pääoma 11.234 13.423 VASTATTAVAA 50.112 50.657

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2019 1-12/2018 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 972 2.574 Oikaisut tilikauden tulokseen 3.297 2.871 Käyttöpääoman muutos 462 -1.436 Maksetut korot ja muut rahoituserät -449 -442 Saadut korot 51 34 Maksetut verot -437 -668 Liiketoiminnan rahavirta 3.896 2.933 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2.799 -2.185 Käyttöomaisuuden myynti 198 5 Pitkäaikaisten saamisten muutos -2 0 Investointien rahavirta yhteensä -2.603 -2.180 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 167 290 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1.435 320 Maksetut osingot -1.285 -1.298 Rahoituksen rahavirta -2.553 -688 Rahavarojen muutos -1.261 65 Rahavarat kauden alussa 7.140 7.517 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 400



-442 Rahavarat kauden lopussa 6.279 7.140

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2019 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202 Osingonjako -1.237 -1.237 -50 -1.287 Kokonaistulos 2 1 120 2.441 2.564 -12 2.553 OMA PÄÄOMA

31.12.2019 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2018 3.152 4.239 -6 95 167 16.807 24.454 1.121 25.575 IFRS:n 15 vaikutus -21 -21 0 -21 OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2018 3.152 4.239 -6 95 167 16.786 24.433 1.121 25.554 Osingonjako -1.199 -1.199 -100 -1.299 Kokonaistulos 4 -1 -119 1.000 884 63 947 OMA PÄÄOMA

31.12.2018 3.152 4.239 -2 93 49 16.587 24.118 1.084 25.202

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 5.013 5.793 Yrityskiinnitykset 11.133 11.133

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2019 1-12/2018 Liikevaihto 39.385 42.180 Liikevaihdon kasvu, % -6,6 7,0 Liikevoitto 2.215 3.567 % liikevaihdosta 5,6 8,5 Tulos ennen veroja 1.479 3.372 % liikevaihdosta 3,8 8,0 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 985 2.510 % liikevaihdosta 2,5 6,0 Oman pääoman tuotto, % 3,8 10,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 8,3 Korollinen vieras pääoma 18.842 19.553 Rahavarat 6.279 7.140 Nettovelkaantumisaste, % 47,5 49,3 Omavaraisuusaste, % 53,3 50,3 Taseen loppusumma 50.112 50.657 Bruttoinvestoinnit 2.904 2.213 Tilauskanta 5.875 7.341 Tulos/osake, euroa 0,26 0,67 Oma Pääoma/osake, euroa 7,06 6,72 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 16.146 16.926

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Liikevaihto 9.346 9.176 10.975 9.889 11.450 9.685 10.488 10.556 Liikevoitto 217 673 783 543 904 1.088 869 706 Liikevoitto, % 2,3 7,3 7,1 5,5 7,9 11,2 8,3 6,7 Kauden tulos -22 469 376 162 721 729 584 475 Tulos/osake, euroa -0,01 0,13 0,10 0,04 0,19 0,19 0,16 0,13

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma + vähemmistöosuus

---------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilintarkastettuun tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

IFRS 16 standardin vaikutus oli vähäinen. Uuden standardin käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 323 tuhannen euron käyttöomaisuuserän sekä sitä vastaavan velan. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Tilintarkastuskertomus on annettu 19.2.2020.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2020.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.4.2020 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi 5.5.2020.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 31.3.2020 julkaistaan

13.5.2020.

Vuosikooste vuoden 2019 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.elecster.fi. Vuoden 2019 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980



ELECSTER OYJ

Hallitus

