DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019: Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 27 % ja liiketulos nousi 401 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon





Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.





Heinä–joulukuu 2019

Liikevaihto nousi 44,9 (32,7) milj. euroon – puolet 37,3 %:n kasvusta selittyy Tech4Hiren yritysostolla. Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 41,8 (29,8) milj. euroa – kasvua 40,2 %. Konsultointi: liikevaihto oli 3,1 (2,9) milj. euroa – kasvua 8,0 %.

Liiketulos kasvoi 2,2 (0,4) milj. euroon. Erään sisältyy 0,7 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä.

Tulos ennen veroja 2,2 (1,0) milj. euroa. Erään sisältyy 0,1 (0,6) milj. euroa rahoituseriä.

Tilikauden tulos kasvoi 1,9 (0,9) milj. euroon.

Osakekohtainen tulos 0,018 (0,009) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 2,7 (1,8) milj. euroon.





Tammi–joulukuu 2019

Liikevaihto nousi 83,1 (65,5) milj. euroon – lähes puolet 27 %:n kasvusta selittyy Tech4Hiren yritysostolla. Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 77,0 (59,7) milj. euroa – kasvua 29,1 %. Konsultointi: liikevaihto oli 6,1 (5,8) milj. euroa – kasvua 5,6 %.

Liiketulos kasvoi 2,7 (0,5) milj. euroon. Erään sisältyy 0,7 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia eriä.

Tulos ennen veroja kasvoi 2,6 (1,1) milj euroon. Erään sisältyy -0,1 (0,6) milj. euroa rahoituseriä.

Tilikauden tulos kasvoi 2,1 (0,8) milj. euroon.

Osakekohtainen tulos 0,021 (0,008) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 1,3 (1,1) milj. euroon.

Hallitus ehdottaa 28.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,01 (0,01) euroa osakkeelta.





TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

”Tilikausi sujui odotustemme mukaisesti ja onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme kannattavasti sekä orgaanisen kasvun että Tech4Hire-yritysoston ansiosta. Ensimmäiseltä puolivuotiskaudella 2019 alkanut kannattava kasvu jatkui vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kaikkien yksiköidemme myyntiluvut olivat korkeammat kuin edellisenä vuonna ja täten molempien liiketoiminta-alueidemme Projektihenkilöstön ja Konsultoinnin liikevaihto kasvoi. Kasvuluvuissa näkyivät positiivinen markkinaympäristö, pitkäaikaisten asiakkuuksien laajentaminen ja viimeaikaiset merkittävät puitesopimukset.

Olarin Kuukoti-toimistokiinteistömme myynti syyskuussa paransi kassavirtaamme ja vähensi yhtiön vuosittaisia toimintakustannuksia noin 50 000 eurolla. Viime vuosina tekemämme kustannussäästöt vaikuttavat positiivisesti kannattavuuteen tulevina vuosina, kun jatkamme kasvuamme.

Tilikauden aikana tehdyt puitesopimukset Norjassa Nye Veierin, Fornebubanen-projektin ja Norjan Valtiovarainmisteriön kanssa vahvistavat asemaamme konsultoinnissa ja projektinhallinnassa energiasektorin ulkopuolella.

Tech4Hire-yritysoston ansiosta odotamme Dovren saavan vahvemman jalansijan Norjan alihankintaliiketoiminnassa.

Tilikauden jälkeen uudelleenorganisoimme tammikuun alusta 2020 alkaen Norjan toimintoja asemamme vahvistamiseksi. Uudessa organisaatiorakenteessa yhdistimme omiksi kokonaisuuksiksi ne liiketoiminnot, joissa on joko energia-alaan liittyviä erityispiirteitä tai konsultointitoimintaan liittyvää ydinosaamista. Uusi rakenne mahdollistaa Dovren henkilöstön ammattitaidon hyödyntämisen asiakasprojektien hoidossa ja liiketoiminnan kehittämisessä aiempaa paremmin. Lisäksi laajensimme toimintaamme helmikuun alusta alkaen 2020 Venäjän länsiosaan perustamalla uuden tytäryhtiön Pietariin (Dovre ooo).”





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT





Miljoonaa euroa

7–12

2019

7–12

2018

Muutos

% 1–12

2019 1–12 2018 Muutos

% Liikevaihto 44,9 32,7 37,3 83,1 65,5 27,0 Liiketulos 2,2 0,4 405,9 2,7 0,5 401,4 % liikevaihdosta 4,8 1,3 3,3 0,8 Tulos ennen veroja 2,2 1,0 115,5 2,6 1,1 149,7 % liikevaihdosta 4,9 3,1 3,2 1,6 Tilikauden tulos 1,9 0,9 104,2 2,1 0,8 147,6 % liikevaihdosta 4,2 2,8 2,5 1,3 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,7 1,8 46,6 1,3 1,1 19,5 Nettovelat 0,0 -1,7 -102,3 0,0 -1,7 -102,3 Nettovelkaantumisaste, % 0,2 -7,8 -102,1 0,2 -7,8 -102,1 Tulos/osake, euroa: Laimentamaton 0,018 0,009 102,1 0,021 0,008 145,1 Laimennettu 0,018 0,009 102,1 0,021 0,008 145,1





NÄKYMÄT VUODELLE 2020 (muuttumattomat, julkaistu 30.1.2020):

Vuonna 2020 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 2019 ilman kertaluonteisia eriä.





HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 19 184 773,10 euroa. Hallitus ehdottaa 28.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 (0,01) euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 8.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2020 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.





Tämä tiedote on lyhennelmä Dovre Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme www.dovregroup.com -> Investors.





Espoossa, 20.2.2020

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS





Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen

toimitusjohtaja

arve.jensen@dovregroup.com

puh. +47 90 60 78 11

Mari Paski

talousjohtaja

mari.paski@dovregroup.com

puh. +358 20 436 2000

www.dovregroup.com





Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020:

Dovre Group julkistaa vuoden 2020 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020 tiistaina 28.4.2020

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 tiistaina 28.7.2020

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020 tiistaina 27.10.2020

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28. huhtikuuta 2020. Dovre-konsernin hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhemmin. Vuosikertomus 2019, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan verkossa viikolla 10.





Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com





