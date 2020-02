KØBENHAVN, Danmark, 20. februar 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2019. Herunder er et resumé af fremskridt og finansielle resultater for året samt finansielle forventninger til 2020. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com .

Et transformativt år

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtalte: ”2019 var et afgørende år for Bavarian Nordic med flere vigtige begivenheder, som har forvandlet selskabet og som vil medvirke til at opfylde vores vision. Særligt FDA-godkendelsen af JYNNEOS og købet af Rabipur/RabAvert og Encepur fra GlaxoSmithKline var to afgørende begivenheder for os på rejsen til at blive et kommercielt vaccineselskab med en solid indtjening, som muliggør fortsatte investeringer i pipelinen for at bringe flere livsvigtige produkter på markedet. Med etableringen af en kommerciel organisation bliver vi et fuldt udviklet selskab, der bygger på vores eksisterende styrker inden for forskning og produktion, med en ambition om at levere vedvarende lønsomhed. For at lykkes med dette, har vi styrket vores ledelsesteam med erfarne folk inden for det kommercielle og det forskningsmæssige, og vil også bringe mange andre nye medarbejdere om bord på denne spændende rejse.”

Væsentlige begivenheder

I januar 2020 afsluttede vi salget af den Priority Review Voucher, vi blev tildelt af FDA i forbindelse med godkendelsen af JYNNEOS i 2019. Det samlede provenu fra salget var DKK 620 mio.

I november 2019 styrkede vi vores ledelse med udnævnelsen af Jean-Christophe (JC) May som Executive Vice President og Chief Commercial Officer. Han tiltrådte stillingen i januar 2020. Med base i vores nyetablerede kontor i Zug i Schweiz, skal han lede vores kommercielle organisation, som er ved at blive udbygget med henblik på at sikre en vellykket overtagelse af salgs- og marketingsansvaret for de indkøbte vacciner samt for at udvide markedet for vores abekoppevaccine.

Vores ledelse blev yderligere styrket, da vi i januar 2020 udnævnte Laurence De Moerlooze som Executive Vice President og Chief Medical Officer. Hun tiltræder stillingen i april 2020. Laurence kommer til Bavarian Nordic fra Takeda Vaccines, hvor hun er Vice President og Global Program Lead for vacciner mod Zikavirus og Norovirus. Hun har tidligere arbejdet for GSK i mere end 15 år og har varetaget adskillige ledende roller i medical affairs og vaccineudvikling, hvor hun har arbejdet med flere livreddende vacciner heriblandt Rabipur/RabAvert og Encepur.

I løbet af første kvartal af 2020 flytter selskabets hovedkvarter til Hellerup som led i den fortsatte udvidelse af vores produktionsfacilitet i Kvistgård, hvor vi opskalerer og udvider vores aktiviteter for at implementere de indkøbte vacciner, herunder også idriftsættelsen af vores nye fyldefabrik.

Strategi og kortsigtede mål

Vi tilstræber i 2025 at være et af de største specialiserede vaccineselskaber, som forbedrer og redder liv ved at excellere inden for innovation, produktion og kommercialisering. For at lykkes med vores vækstambitioner har vi fastlagt vores vores strategi med afsæt i følgende hovedområder, der sammen med vores mellem- og langsigtede mål, er uddybet yderligere i årsrapporten:

Et selskab drevet af kommerciel ekspertise

ekspertise Udvikling af innovative og livsvigtige vacciner

og livsvigtige vacciner Best-in-class vaccineproduktion

De vigtigste strategiske aktiviteter og milepæle i 2020 for hvert strategisk område er følgende:

Et selskab drevet af kommerciel ekspertise

Overtage fuldt salgs- og marketingsansvar for Rabipur/RabAvert og Encepur fra GlaxoSmithKline

Etablere en fuld kommerciel organisation til at understøtte Rabipur/RabAvert og Encepur samt JYNNEOS til abekopper

Overtage fysisk distribution af Rabipur/RabAvert og Encepur i udvalgte markeder

Øge markedets kendskab samt etablere et nyt marked for abekopper

Udvikling af innovative og livsvigtige vacciner

Fortsætte forberedelserne til påbegyndelse af fase 3 forsøget med MVA-BN RSV i ældre i 2021

Videreføre fase 3-forsøget med frysetørret MVA-BN koppevaccine

Opnå vellykket markedsføringstilladelse af ebolavaccinen MVA-BN Filo in EØS (i samarbejde med Janssen)

Opnå proof-of-concept for BN-Brachyury i chordoma

Udforske intratumor/intravenøs vaccination inden for immunterapi

Best-in-class vaccineproduktion

Fuldføre kvalifikation og validering af den nybyggede fyldefabrik

Påbegynde investering i udvidelse af den eksisterende bulkproduktion

Påbegynde overførsel af produktionsteknologien til Rabipur/RabAvert og Encepur

Finansielle resultater

Bavarian Nordic opnåede sine planlagte finansielle mål for 2019 og præsterede bedre end forventet både på omsætning og indtjening før renter og skat (EBIT).

Omsætningen var DKK 662 mio., sammenlignet med en forventning om DKK 600 mio., da der blev indtægtsført mere omsætning fra BARDA til at understøtte kvalifikation og validering af den nye fyldefabrik. Omsætningen fra salg af produkter var DKK 324 mio. og omsætningen fra igangværende udviklingskontrakter var DKK 338 mio.

Resultatet før renter og skat (EBIT) var et underskud på DKK 328 mio., sammenlignet med et forventet underskud på DKK 360 mio.

Kapitalberedskabet ved året udgang var DKK 716 mio. sammenlignet med en forventning om DKK 700 mio. og udgjordes af DKK 472 mio. i kontanter, likvider og investeringer i værdipapirer samt DKK 244 mio. i uudnyttede kreditfaciliteter.

For en detaljeret resultatgennemgang, se årsrapporten.

DKK mio. 2019 forventet realiseret Omsætning 600 662 EBIT (360) (328) Kapitalberedskab ved årets udgang* 700 716

* Kapitalberedskabet udgøres af likvide beholdninger, investering i værdipapirer samt uudnyttede kreditfaciliteter.

Forventninger til 2020

Købet af Rabipur/RabAvert og Encepur vil have væsentlig positiv effekt på Bavarian Nordics omsætning, eftersom vaccinerne vil blive den primære indtægtskilde. I 2019 bogførte GlaxoSmithKline indtægter på ca. DKK 1.490 mio. fra kombineret salg af de to vacciner, sammenlignet med Bavarian Nordics estimat på ca. DKK 1.300 mio. Den højere omsætning skyldes primært et bedre salg af Rabipur/RabAvert, der skyldes tomme lagre hos konkurrenterne i løbet af 2019, hvilket ikke forventes at gentage sig på kort sigt. Bavarian Nordic forventer ikke at tomme lagre vil påvirke salget i 2020 og fastholder således forventningerne til det kombinerede salg af de nye produkter med en lav-til-mellem encifret årlig vækst ud fra det tidligere estimerede niveau for 2019.

2020E (alle tal er cirkatal) DKK mio. Omsætning 1.900 EBITDA 675 Likvider ved årets udgang 1.350



Udover salg fra Rabipur/RabAvert and Encepur forudsætter forventningerne til 2020 indtjening fra koppevaccineforretningen, en milepælsbetaling fra Janssen i forbindelse med EMA-godkendelse af ebolavaccinen samt anden indtjening fra kontraktarbejde. Indtjening fra koppevacciner er hovedsageligt knyttet til salg fra ikke-indgåede kontrakter, men inkluderer også allerede indgåede kontrakter relateret til det igangværende fase 3 forsøg med den frysetørrede koppevaccine og validering af den nye fyldefabrik. Den forventede omsætning er baseret på valutakurser på DKK 6,60 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Nettoprovenuet på DKK 620 mio. fra salget af den Priority Review Voucher selskabet blev tildelt af FDA i forbindelse med godkendelsen af JYNNEOS i 2019, blev modtaget i januar 2020 og vil indgå som øvrige driftsindtægter i det konsoliderede regnskab for 2020.

Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes for 2020 at være i størrelsesordenen DKK 500 mio., hvoraf ca. DKK 150 mio. forventes at blive indregnet som produktionsomkostninger, da investeringen er rettet mod kontraktarbejde.

Se årsrapporten for fuldstændig beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne til for 2020.

Fortegningsemission i første halvdel af 2020

For at understøtte opkøbet af Rabipur/RabAvert og Encepur herunder tilbagebetaling af mellemfinansieringen leveret af Citi og Nordea, planlægger selskabet en fortegningsemission på Nasdaq Copenhagen i første halvdel af 2020. Emissionen, som er godkendt af selskabets aktionærer, er fuldt garanteret af Citi og Nordea som Joint Global Coordinators.

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller aktiveret webcast af telefonkonferencen på http://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=5689 . For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 9168708. Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

