Vedhæftet årsrapport 2019 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”I A.P. Møller - Mærsk har vi øget såvel rentabilitet som pengestrømme til trods for udfordrende markedsvilkår. De frie pengestrømme i forhold til den investerede kapital er nu på et sundt niveau, og derfor har vi kunnet nedbringe den rentebærende gæld med 3,3 mia. dollar. Når vi ser ind i 2020, har vi nu et godt afsæt til at udvide vores integrerede services inden for containerlogistik yderligere, samtidig med at vi håndterer de udfordringer for markedet, som tydeligvis tegner sig i horisonten.

Vi leverer solid fremgang i vores finansielle resultater for 2019, men skal fortsat forbedre vores profitabitlitet. Vi fastholder den gode fremdrift på transformationen på trods af en svag global vækst og verdenshandel, vedvarende handelskrig og udbredt geopolitisk usikkerhed på flere markeder.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901



