Ease2pay levert komend jaar de nieuwe tankoplossing voor de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Met honderden wisselende gebruikers op meer dan honderd voertuigen is een eenvoudige én veilige tankoplossing een uitdaging. De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft Ease2pay de opdracht verleend om de tanktransacties op enkele tientallen geselecteerde tankstations veilig af te handelen.



De brandweer gebruikt de Ease2pay online portal om te beheren welke medewerkers kunnen tanken. De tanktransactie werkt op basis van een dubbele authenticatie zodat bij iedere tankbeurt zowel de medewerker als het voertuig wordt geverifieerd. Ease2pay heeft met deelnemende tankstations een beveiligde verbinding waardoor de app de pomp kan vrijgeven en afrekenen.

Voor de brandweer-medewerkers is tanken heel gemakkelijk geworden, ze bedienen de pomp op hun smartphone vanuit het brandweervoertuig. Zo hoeven ze nooit meer in de rij voor de kassa te wachten om te betalen.

