STOCKHOLM - 20. februar 2020 - ContextVision, et medisinsk teknologiprogramvarefirma som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens, kan vise til et solid salg i 4. kvartal, som rundet av et nytt rekordår for selskapet. Med salgsvekst, på tvers av de forskjellige produktene for medisinsk bildebehandling, og patentgodkjenning, for den unike metoden for generering av digital patologidata av høy kvalitet, har kvartalet skapt et sterkt grunnlag for selskapets fremtid.

Salget i fjerde kvartal endte på 28,1 MSEK, en liten økning sammenlignet med fjerde kvartal i 2018. Salget i 2019 endte på 95,3 MSEK. Driftsresultatet var på henholdsvis -4,6 MSEK i 4. kvartal og 10,1 MSEK for 2019. Samtidig leverte selskapet en sterk EBITDA som nådde 8,1 MSEK i 4. kvartal og 28,2 MSEK for 2019.

Medisinsk bildebehandling

Altumira ™, ContextVisions siste AI-baserte produkt for bildeforbedring innen radiografi, var en sterk salgsdriver, med 55 prosent økning i radiografi sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.

I 4. kvartal kunngjorde ContextVision også markedslanseringen for neste generasjons ultralydprodukt, Rivent ™, som nå har gått inn i fasen for produktutvikling. Lanseringen ble godt mottatt blant potensielle kunder, og den offisielle produktutgivelsen er lagt til andre kvartal i 2020.

Etterfølgende hendelser etter årsslutt, i form av flere signerte kontrakter, vil ha positive effekter på inntektene i 2020.

"I 4. kvartal fortsatte vi å styrke merkevaren vår med nye produkttiltak, og vi gjorde også viktige fremskritt i vårt partnerskap med eksisterende og potensielle kunder innen medisinsk bildebehandling. Denne suksessen gir oss stor optimisme knyttet til ytterligere salgsvekst i sektoren", sier Fredrik Palm, CEO i ContextVision.

Digital patologi

ContextVision har oppnådd fremskritt mot utgivelsen av det første digitale patologiproduktet, INIFY Prostate Screening. Tidslinjen for produktutviklingen er forlenget for å sikre at INIFY oppfyller de høye kravene til kvalitet og robusthet, som kreves av ContextVision.

Selskapet oppnådde også en stor milepæl i 4. kvartal med selskapets første patent innen digital patologi. Patentet er basert på selskapets unike og objektive datagenerasjonsmetode, Master Annotation. Denne Master Annotation-metoden er hjørnesteinen i INIFY Prostate Screening, selskapets første beslutningsstøtteprodukt for bildescreening av prostatabiopsi. Denne kraftige AI-baserte programvaren skisserer og kvantifiserer mistenkte kreftområder i en serie av prostatabiopsier og sorterer dem i en «verste først»-rekkefølge. Betatestingen av produktet er pågående, og ContextVision er dedikert til å få fastsatt CE-merket, og gjøre det første produktet kommersielt tilgjengelig så snart alle kvalitetskrav er oppfylt.

“2019 har vært et progressivt år for oss, både innen salg og investering, for vår fremtidige vekst. Vi fokuserte sterkt på FoU-aktiviteter, samtidig som vi fortsatte å styrke vårt ledende varemerke innen medisinsk bildebehandling og etablere merkevarekjennskap innen digital patologi. Det er vårt mål å tilby kraftige programvareløsninger for å støtte helsepersonell i deres daglige beslutningsprosesser for å levere best mulig pasientbehandling. Det siste kvartalet, og 2019 som helhet, har vært et stort vitnesbyrd om vår fremgang mot å oppnå dette, og jeg gleder meg til det vi vil oppnå de kommende årene", sier Fredrik Palm, CEO i Contextvision.

Om ContextVision

ContextVision er et medisinsk teknologi- og programvareselskap som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. ContextVision er den globale markedslederen innen bildeforbedring og er programvarepartner til ledende produsenter av medisinsk bildebehandling over hele verden. Selskapets banebrytende teknologi hjelper leger med å tolke medisinske bilder nøyaktig, et kritisk grunnlag for bedre diagnostisering og behandling.

Som bransjepionér i mer enn 30 år har ContextVision utviklet spisskompetanse innen de siste teknologiene knyttet til kunstig intelligens. Dette kombinert med den allerede velutviklede GOP-teknologien gjør at selskapet har begynt å introdusere en ny generasjon produkter for bildebehandling. ContextVision nærmer seg også det voksende digitale patologimarkedet med nye AI-baserte støtteverktøy for patologer.

Selskapet er basert i Sverige, med lokal representasjon i USA, Russland, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker COV.

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm. Mobil: +46 76 870 25 43, E-post: fredrik.palm@contextvision.se. Besøk gjerne også: www.contextvision.com.





Denne informasjonen er av en slik art at ContextVision er forpliktet til å publisere den i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt gjennom agenturet til de ovennevnte kontaktpersonene, til offentliggjøring 20. februar 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg