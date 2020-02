Finanstilsynet

Nasdaq Copenhagen A/S







20. februar 2020

Hovedpunkter for 2019

Vestjysk Bank realiserede i 2019 et resultat efter skat på 478 mio. kroner. Resultatet er positivt påvirket salg af aktier i Sparinvest Holdings SE som meddelt i selskabsmeddelelse af 30. august 2019 og yderligere aktivering af udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2019. Resultatet er negativt påvirket af en værdiregulering på domicilejendomme som følge af en reduktion i lejeværdien samt øgede omkostninger til investeringer i IT til sektor- og lovopgaver. Nedskrivningsbehovet er generelt på et lavere niveau end i 2018 og bankens resultat efter skat i 2019 er samlet set meget tilfredsstillende.

Resultat efter skat på 478 mio. kroner (296 mio. kroner i 2018), hvilket giver en forrentning af egenkapitalen efter skat på 17,2%. Før gevinst ved salg af aktier i Sparinvest Holdings SE og yderligere regulering af det udskudte skatteaktiv udgør resultatet 313 mio. kroner, hvilket giver en forrentning af egenkapitalen efter skat på 11,3%.

Basisindtægter på 1.055 mio. kroner (909 mio. kroner i 2018), heraf kursreguleringer på 185 mio. kroner (35 mio. kroner i 2018).

Salget af aktier i Sparinvest Holdings SE i 3. kvartal 2019 har givet banken en gevinst på 142 mio. kroner.

Omkostningsprocent på 48,2 (52,9% i 2018). Excl. indtægten fra salg af aktier i Sparinvest Holdings SE udgør omkostningsprocenten 55,6.

Værdiregulering af bankens domicilejendomme med 38 mio. kroner, hvoraf 21 mio. kroner indregnes i årets resultat.

Basisresultat før nedskrivninger på 547 mio. kroner (428 mio. kroner i 2018).

Aktivering af udskudt skatteaktiv med yderligere 23 mio. kroner. Det aktiverede skatteaktiv udgør herefter 98 mio. kroner og det ikke aktiverede udskudte skatteaktiv udgør 480 mio. kroner.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 64 mio. kroner (186 mio. kroner i 2018). Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne.

Bankens kapitalkrav er på 13,6%, hvilket består af et individuelt solvensbehov på 10,1%, en generel kapitalbevaringsbuffer på 2,5% og en kontracyklisk buffer på 1,0%.

Bankens kapitalprocent er 21,1, hvilket indebærer en overdækning på 7,5 procentpoint svarende til 1.070 mio. kroner.

Bankens NEP-kapitalprocent udgør 21,1. NEP-kravet er indfaset med 0,625%, som tillægges kapitalkravet. NEP-kravet udgør 14,2%. Overdækningen er herefter 6,9 procentpoint, svarende til 980 mio. kroner.



Forventninger til regnskabsåret 2020

Vestjysk Bank forventer et resultat efter skat i niveauet 250-300 mio. kroner. Der er dog aktuelle usikkerheder om udviklingen i verdensøkonomien og særligt udviklingen i afregningspriserne på landbrugsvarer. En væsentlig negativ udvikling kan påvirke størrelsen af bankens nedskrivninger.

Vestjysk Bank har i lighed med andre pengeinstitutter indført negative renter for private kunder med virkning fra 15. februar 2020 for pensionsmidler over 10.000 kroner i indestående og pr. 15. marts 2020 for frie midler over 500.000 kroner i indestående. Effekten af dette er indregnet i forventningerne til 2020 og banken følger udviklingen i sektoren nøje på dette punkt.

Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.





Vestjysk Bank A/S





Kim Duus Jan Ulsø Madsen

Bestyrelsesformand Adm. bankdirektør







Vestjysk Bank A/S

Torvet 4-5

7620 Lemvig

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk

Vedhæftet fil