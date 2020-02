Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 20.2.2020 klo 9.00 (CET)

Savosolar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmän Itä-Ranskaan

Savosolar on allekirjoittanut yli 1,3 miljoonan euron sopimuksen ranskalaisen La Francaise de l'Energie (LFDE) -yhtiön tytäryrityksen kanssa aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta Creutzwaldissa Ranskassa. Järjestelmän toimitus ja rakentaminen alkavat kevään 2020 aikana, ja luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020.

LDFE:n tytäryhtiö omistaa ja operoi toimitettavaa aurinkolämpöjärjestelmää ja myy lämpöä ENES Creutzwaldille, joka on Creutzwaldin kunnan energiapalveluyritys ja omistaa paikallisen kaukolämpöverkon. Aurinkolämmitysjärjestelmän koko on yli 5 900 m2, ja se tuottaa yli 2 600 MWh puhdasta energiaa vuodessa. Creutzwald on neljäs järjestelmä, jonka Savosolar toimittaa Ranskan markkinoille. Savosolar toimittaa suurimman osan koko aurinkolämpölaitoksesta, mukaan lukien aurinkokeräinkenttä, putkistot, lämmönvaihtoasema ja automaatio.

La Française de l’Énergie (LFDE) on listattu Euronextissä ja on johtava vähähiilisen energian tuottaja. LFDE tuottaa kaasua, vihreää sähköä ja lämpöä Pohjois- ja Itä-Ranskassa sekä Benelux-maissa. Vuodesta 2019 lähtien LFDE on kehittänyt aurinkosähkö- ja aurinkolämpöhankkeita toimialueillaan pienentääkseen loppukäyttäjien hiilijalanjälkeä. Tämän ensimmäisen aurinkolämpöhankkeensa kautta LFDE osoittaa vahvaa sitoutumistaan ympäristöön, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä, ympäristöhyötyjen priorisoimista toiminnassa ja energiakustannusten vähentämistä.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 20.2.2020 klo 9.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com .